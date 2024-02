Max Angioni a Napoli con "Anche meno"

Max Angioni in scena al Teatro Acacia di Napoli, mercoledì 15 maggio alle ore 21 con “Anche meno”. Il nuovo spettacolo che sta facendo segnare il tutto esaurito nei principali teatri italiani dopo le tre anteprime europee di gennaio ad Amsterdam, Bruxelles e Londra, tutte sold out.

Max Angioni, non a caso detto “quello dei miracoli”, torna a teatro dopo lo strabiliante successo del suo ultimo tour, che ne ha determinato l’ascesa irreversibile all’Olimpo dei più sorprendenti artisti dell’ultimo secolo. Questa volta non si limita a portare in scena un semplice show, ma una vera e propria opera d’arte, destinata a diventare il nuovo manifesto della cultura occidentale, e che lo consacra definitivamente come icona contemporanea.

Troppo? Avete ragione, verrebbe da dire: “ANCHE MENO”.

È questo il titolo del nuovo spettacolo teatrale del giovane comico che, anche questa volta, non risparmia la proverbiale autoironia e torna a divertirsi e a divertire il pubblico italiano.

Ed è proprio questo che ritroviamo in Anche meno, un poco più che trentenne, figlio unico, che ha costruito un mondo immaginifico attraverso cui filtra i piccoli avvenimenti quotidiani e le grandi domande esistenziali, e reinterpreta in modo surreale tutto quello che gli passa per la testa: dai ricordi delle prime volte, all’incredulità per le grandi conquiste, alle domande più curiose e originali sulla storia e il senso della vita… ma anche meno!

Classe 1990 originario di Como, Max Angioni nasce come attore teatrale, formandosi all’Accademia del Comico di Milano. Nel 2019 entra a far parte del cast di Zelig Time, in cui porta in scena i suoi peculiari personaggi: Acquaman, John Snow e l’Ultimo Jedi-Skybrendnerz. Nel 2021 partecipa a Italia’s Got Talent arrivando secondo, è poi nel cast di Zelig C-Lab su Comedy Central. Successivamente affianca Giorgio Panariello e Marco Giallini nella conduzione del varietà in onda su Rai3, “Lui è peggio di me”. Entra poi nel cast di Zelig su Canale 5 insieme a Claudio Bisio e Vanessa Incontrada con il personaggio di Kevin Scannamanna, approda poi alla conduzione di Natale a Casa Radio 2 con Elena Di Cioccio. Nel 2022 entra come protagonista nella casa di LOL2 su Amazon Prime Video ed è in studio a fianco a Teo Mammuccari e Belen Rodriguez nella nuova edizione de Le Iene su Italia Uno.

I biglietti per assistere allo spettacolo di Max Angioni al Teatro Acacia, organizzato da Veragency e Berti Live, sono già in vendita sui circuiti Go2 e Ticketone, oltre al botteghino del teatro, al costo di 40 euro per la poltronissima, 32 euro per la poltrona e 28 euro per la galleria.

Per informazioni e contatti: Veragency tel.335 523 5134 - info@veragency.com - www.instagram.com/veragency - www.facebook.com/veragency