MAV, gli orari di settembre del Museo Archeologico Virtuale

Per tutto il mese di settembre il MAV - Museo Archeologico Virtuale di Ercolano resterà aperto dal mercoledì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 17.00 (ultimo ingresso).

L’area aperta al pubblico sarà il percorso museale e la sala per la visione del film in 3D sull’eruzione del Vesuvio.

IL MAV IN REALTÀ AUMENTATA

Un progetto innovativo che unisce la realtà aumentata con la Virtual Reality in un Mixed Reality che rende il MAV di Ercolano un museo unico nel suo genere. Grazie alla realtà aumentata tornano in vita i personaggi che hanno fatto la storia e che, grazie all'ultima versione del MAV 5.0, tornano in vita e parlano con i visitatori. In ogni sala è presente anche un percorso di QR code per avere approfondimenti di ogni argomento.

Si ricorda che dal 6 agosto, per accedere al museo e per partecipare agli eventi è necessario presentare il Green Pass e un documento d’identità. Tale obbligo non si applica ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica.

Per informazioni e approfondimenti

www.museomav.it/

oppure inviare una mail all’indirizzo:

prenotazioni@museomav.it

oppure telefonare o inviare un whatsapp al n.

+39 327-6399019



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...