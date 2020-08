Giovedì sera al MAV: speciale apertura serale per tutto il mese di agosto

Per diversificare l’offerta e per venire incontro alle diverse esigenze dei visitatori, il MAV, il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano promuove, per tutti i giovedì del mese di agosto, l’apertura serale, dalle ore 19.00 alle ore 24.00 (ultimo ingresso alle 23.00), del percorso virtuale alla scoperta delle straordinarie bellezze delle antiche dimore delle città di Pompei, Ercolano e Stabia fino a un attimo prima che l’eruzione pliniana del 79 d.C. le distruggesse.

Una novità, l’apertura serale del giovedì, che va ad affiancarsi ai tradizionali orari di visita del venerdì, del sabato e della domenica, in cui l’apertura del museo è dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (ultimo ingresso alle ore 17.00), sempre con prenotazione obbligatoria, per poter garantire la sicurezza nel rispetto delle norme di distanziamento.

La fruizione del museo MAV, grazie poi alla nuova iniziativa “Il MAV in esclusiva per te”, sempre tramite prenotazione dedicata, potrà avvenire in esclusiva per gruppi organizzati di massimo 20 persone, ad un costo d’ingresso speciale, non solo nelle giornate di apertura del giovedì sera, e, di giorno, del venerdì, del sabato e della domenica, ma anche nelle giornate di chiusura del lunedì, del martedì e del mercoledì, con la sola raccomandazione di scaglionare le visite ogni ora.

L’area aperta al pubblico sarà il percorso museale e la sala per la visione del film sull’eruzione del Vesuvio.

Il costo del biglietto d’ingresso è di 5 euro.

Ingresso gratuito sotto i 13 anni e per i residenti nel Comune di Ercolano.

Per info e prenotazioni inviare una mail a prenotazioni@museomav.it