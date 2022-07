Maurizio Lastrico e Ditonellapiaga chiudono la seconda edizione di Palazzo Reale SummerFest

È giunta all’ultima settimana di programmazione la seconda edizione di Palazzo Reale SummerFest, con la direzione artistica di Maurizio Costanzo, che ospita dalle ore 21 live e spettacoli nel Giardino Romantico di Palazzo Reale, anticipati dagli “Aperitivi Reali” a partire dalle ore 18.30.

Venerdì 29 luglio si parlerà la lingua di Dante con Maurizio Lastrico e il suo spettacolo “Lasciate ogni menata voi che entrate”. L’attore, comico e cabarettista genovese – che nel corso degli anni ha preso parte a programmi di grande successo come Zelig e Le Iene, oltre che alla serie tv Don Matteo – racconterà, attraverso la recitazione dei suoi celebri endecasillabi, incidenti quotidiani, imprevisti e caos, mescolando il tono alto e quello basso e dando vita a un gioco comico di grande impatto.

Sabato 30 luglio la chiusura di Palazzo Reale SummerFest sarà affidata al live di Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga. L’artista ha conquistato il disco di Platino per l’esplosivo e provocatorio “Chimica”, brano che ha cantato in coppia con Donatella Rettore sul palco dell’Ariston, e con il suo album d’esordio “Camouflage” ha entusiasmato pubblico e critica, aggiudicandosi la Targa Tenco 2022 per la miglior Opera Prima. Tra nu-soul e R’N’B, frenetici ritmi latin e virate psichedeliche, inebrianti canzoni pop e sofisticate sonorità elettroniche, Margherita porterà i brani di “Camouflage”, un album che rappresenta il perfetto autoritratto di un’artista in grado di vestire i panni di icona urban, femme fatale di un film noir ma anche ragazza della porta accanto. Il suo è un composito universo espressivo tenuto insieme da un’anima che ha il respiro del più elegante e sofisticato pop internazionale, da una sincerità profonda e, soprattutto, da una voce intensa, dal timbro inconfondibile, capace di spingersi fino alle più ardite evoluzioni, degne delle grandi interpreti jazz.

Palazzo Reale SummerFest è organizzato da Best Live Srl, Emmeemme ed Eles Di Ester Gatta, con la collaborazione di BIM - Bar in movimento e Fresco, e il contributo di Azimut e Gutteridge.

INFO LINE: 349 8354556; www.palazzorealesummerfest.it

FB/IG @PalazzoRealeSummerFest

BIGLIETTERIA: www.boxol.it e www.ticketone.it

ANNULLATO IL CONCERTO DELLA PFM IN PROGRAMMA IL 28 LUGLIO, LA NOTA DEGLI ORGANIZZATORI: Siamo spiacenti di comunicare che per motivi di ordine pubblico e sicurezza, dovuti allo svolgimento di un evento organizzato dal Ministero degli Esteri (negli orari concomitanti), il concerto della PFM previsto per il giorno 28 luglio non potrà svolgersi. Nonostante si tratti di un fatto del tutto indipendente dalla volontà della produzione della rassegna, Best Live si augura di poter recuperare al più presto la performance della PFM. È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni attraverso il portale www.ticketone.it, recandosi presso il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto tramite il circuito Go2, o inviando il codice d’ordine alla mail rimborsi@go2.it per i biglietti comprati su www.boxol.it.

In foto: ditonellapiaga - disco (c)Andrea Ariano