Maurizio De Giovanni al PAN per la presentazione del catalogo di Arte Sostantivo Femminile

Maurizio De Giovanni sarà al PAN di Napoli, per la presentazione del catalogo di Arte Sostantivo Femminile, il percorso espositivo al femminile a cura di Daniela Wollmann, aperto al pubblico per tutto il mese di luglio. L’appuntamento è previsto per il 26 luglio, ore 11.00, alla presenza dell’amatissimo scrittore partenopeo, da sempre al fianco della Wollmann nei suoi incontri d’arte e cultura. Il catalogo, con la prefazione di Gianpasquale Greco e della prof.ssa Lucia Scoppa, accompagna il fruitore in un percorso fatto di opere pittoriche, scultoree, grafiche e fotografiche unite dal comune denominatore del ritorno al figurativo, della ripresa dell’oggettività della rappresentazione e di un punto di vista tutto al femminile.

< maternità – scrive Gianpasquale Greco – sono solo alcuni dei temi che è possibile rintracciare in mostra, per un appuntamento che raccorda veramente la direzione sincera del contemporaneo e si candida non solo a mapparne i riscontri odierni ma a indirizzarne gli esiti successivi, di un futuro sperabilmente assai prossimo>>.

Una celebrazione della femminilità nelle sue mille sfaccettature e increspature, non sempre positive né perfettamente rispondenti a un potenziale ancora da esplorare.

< consapevoli – scrive Lucia Scoppa - sono donne che interpretano un ruolo loro assegnato, in alcuni casi soddisfatte solo perché hanno raggiunto ciò che da loro si vuole: sono donne che somigliano sempre più agli uomini, donne che vivono un universo che gli uomini hanno costruito per loro, in cui la velocità dell'emancipazione femminile risulta rallentata rispetto a quella degli uomini>>.

La mostra Arte Sostantivo Femminile è un'iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune di Napoli.

Le artiste: ArgilRosa, Alessia Auricchio, Maria Rosanna Cafolla, Antonella Calabrese, Rosa Caputo, Gaia Dente, Francesca De Rogatis, Maria Cristina Fasulo, Nadia Filippi, Ivana Giugliano, Cica Hay, Ida La Rana, Silvia Rea, Chiara Rojo, Rossella Silvestri, Barbara Spatuzzi, Sandra Statunato, Francesca Strino, Martina Tammaro, Mariella Zifarelli.