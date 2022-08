Matthew Lee in concerto per 'Vico d'Estate'

Serata di grande musica e divertimento a Vico Equense. Sabato 13 agosto alle ore 21.00 al Chiostro dell’Istituto Santissima Trinità è in programma il concerto di Matthew Lee.

Matthew Lee è un carismatico performer, un compositore, cantante e pianista dall’acceso virtuosismo, unico nel panorama nazionale. Rappresenta l’orgoglio dello spirito rock & roll e swing, nonché della canzone d’autore italiana ispirata al mondo degli anni ’50 a stelle e strisce. La sua carriera conta oltre 1200 concerti in festival, piazze e teatri di tutto il mondo e 7 album pubblicati (l’ultimo dei quali, “Rock & Love”, pubblicato per Decca / Universal nel 2020).

Più volte ospite televisivo nelle reti nazionali Rai e Mediaset, si è fatto apprezzare per le sue performance e show, in grado di infiammare le platee in una manciata di minuti. La sua passione e il suo amore per la musica lo portano a non resistere alla tentazione di suonare ogni qualvolta egli si imbatte in un pianoforte: centri commerciali, aeroporti, stazioni diventano così palcoscenici per improvvisazioni estemporanee che Matthew regala ai passanti con generosità e un pizzico di follia.

La Città di Vico Equense, nell’ambito della programmazione di eventi “Vico d’Estate 2022” avrà come ospite Matthew e la sua band. Un’occasione da non perdere per gli amanti della buona musica e delle atmosfere che sa regalare.