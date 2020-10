Matthew Lee in concerto al No Name club di Frattamaggiore

SABATO 10 OTTOBRE "SWING ROCK & LOVE" |L NUOVO TRAVOLGENTE SPETTACOLO DI MATTHEW LEE



Reduce dal grande successo del suo tour mondiale che nel 2019 lo ha visto esibirsi in Europa, Cina e Asia, il ciclone Matthew Lee ritorna nei più importanti Club e Teatri Italiani con un nuovissimo spettacolo e per la sua tappa a Napoli fissata per sabato 10 ottobre 2020 sceglie il NoName di Frattamaggiore dove l’eclettico pianista si esibirà con la sua band in concerto per la presentazione del suo nuovo travolgente spettacolo Swing, Rock and Love basato sul suo nuovo lavoro discografico.



Swing, Rock and Love è uno spettacolo potente ed emozionante, che attraversa tutto il mondo del rock’n’roll, accompagnando il pubblico in un viaggio dal sapore vintage, dagli anni d’oro del rock fino alle sonorità contemporanee, senza dimenticare l’inconfondibile rock’n’roll di Matthew Lee.

L’evento avrà inizio con la cena dalle ore 21.00 e dalle ore 23.00 per il dopocena; l’evento sarà svolto in totale sicurezza nel rigoroso rispetto delle norme anticovid. Per informazioni e prenotazioni 327 31 95 706.

