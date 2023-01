"Il matrimonio mancato" in scena al Nest

La compagnia BUIO IN SALA presenta: IL MATRIMONIO MANCATO

Atto unico di Stefania De Ruvo

con Carlo Paoletti, Alessandra Della Monica, Ida Guarracino, Stefania Di Martino, Sergio Russo, Alessandro Conti, Paola Russo, Marina Rungi, Marianna Donato.

Regia di Ramona Di Martino

In scena al teatro NEST di Napoli sabato 4 febbraio ore 21 e domenica 5 febbraio ore 18.



Avete mai partecipato ad un matrimonio mancato?

I nostri personaggi proprio no!

Sono decisi, anche se mossi da differenti motivi, a capire perché gli sposi abbiano commesso un gesto così forte. Nel voler capire i “ non più futuri coniugi” si interrogano sulle proprie vite, confrontando i propri problemi e confidandosi senza paure.

Sapremo in fondo cosa o chi li ha portati ad essere quelli che sono oggi!



Un gruppo di persone che trae da un matrimonio mancato la possibilità di migliorarsi confrontandosi.Un gruppo di persone che non ha paura di rialzarsi. Un gruppo di persone che spero possano entrarvi nel cuore.