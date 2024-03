Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania, propone il tour Materdei: visita guidata tra palazzi, chiese, cinema e street art

Esploriamo una zona di Napoli che, seppur vicina al centro, è ancora al di fuori dei circuiti turistici, pur essendo ricca di storia e street art. Materdei è stata, tra l'altro, spesso scelta come set cinematografici: è proprio qui, infatti, che è stata girata, ad esempio, la scena della pizza fritta ne "L'oro di Napoli".

La riqualificazione della zona trova le sue origini nel restauro di Piazza Scipione Ammirato, nella quale è stata inaugurata, nel 2033, la stazione della metropolitana Materdei, progetto dell'atelier Mendini e sedicesima nell'elenco delle stazioni metropolitane più belle d'Europa.

Partiremo proprio dalla metropolitana, dove vi illustrerò le opere della piazza e dell'atrio (senza oltrepassare i tornelli), per poi proseguire su via Materdei, dove ammireremo le facciate dei palazzi storici, come Palazzo dei Medici.

Arriveremo, poi, alla chiesa di Sant'Agostino degli scalzi, famosa per i suoi splendidi stucchi sul soffitto.

Risalendo per Salita San Raffaele, vedremo due murales di Francisco Bosoletti, tra cui la bellissima Partenope, dedicata alla città di Napoli.

Percorrendo uno dei vicoletti, arriveremo all'OPG, ex ospedale psichiatrico, oggi centro autogestito e fulcro di attività del quartiere.

Il percorso terminerà di fronte al murales di Blu, proprio sulla facciata dell'edificio.



Durata del tour: due ore e mezza

Costo del tour: 12 euro a persona

I posti sono limitati

INFO E PRENOTAZIONI:

Appuntamento in piazza Scipione Ammirato, davanti all'ingresso della metropolitana, sabato 9 marzo, alle 10.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 7 marzo alle ore 23: inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare tramite sms o whatsapp il numero 3492949722

Fornire nome, cognome e recapito telefonico.

Il tour si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, la conferma definitiva verrà data ai prenotati non più tardi di venerdì 8 marzo, in mattinata.

POSTI LIMITATI

L'itinerario è a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania