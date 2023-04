Le opere di Andreas Feininger aprono "Masters of Light", ciclo di appuntamenti fotografici gratuiti

Caffè Fotografici è lieto di annunciare il lancio di "Masters of Light" una nuova serie di appuntamenti fotografici gratuiti, sia online che in presenza nello studio napoletano di Ljdia Musso.

La serie sarà dedicata a fotografi noti e meno noti, con l'obiettivo di presentare al nostro pubblico alcuni dei fotografi più talentuosi del XX e XXI secolo.



Il primo appuntamento della serie vedrà la presentazione del lavoro di Andreas Feninger attraverso la proiezione di alcuni filmati che comprendono un Intervista e i suoi libri.

Considerato uno dei più grandi fotografi del XX secolo Feninger è famoso per le sue foto in bianco e nero che catturano la bellezza della vita quotidiana.

Dal 23 al 26 aprile, i visitatori del nostro studio avranno l'opportunità sia di visitare la mostra in corso "Ascosi Lasciti", che visionare le opere di Feninger.

Inoltre, il 23 aprile alle 22:00, su Instagram, sulla pagina Instagram personale di Ljdia Musso, si terrà un evento in diretta per discutere del lavoro di Feninger.



"Sono entusiasta di lanciare la serie 'Masters of Light' con le opere di Andreas Feninger", ha dichiarato la creatrice del format Caffé Fotografici, la fotografa e esperta in comunicazione e marketing Ljdia Musso . "Il lavoro di Feninger è senza tempo e crediamo che le sue fotografie risoneranno con il nostro pubblico. Non vedo l'ora di presentare al nostro pubblico altri fotografi talentuosi in futuro. Seguite le pagine Instagram, facebook e il canale telegram di caffè fotografici per le novità"



Per informazioni

3714806659

ljdia.85@gmail.com