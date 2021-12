Masterclass di Yoga | Pratica e filosofia

Unisciti a me per una tappa unica a Napoli! In questa Masterclass pre-natalizia di durata di 3 ore insegnerò una sequenza di 90-120 minuti di Yoga Hatha-Vinyasa, con particolare attenzione sulla flessibilità e l'inarcamento della schiena. Alla pratica seguirà un rinfresco, ed una discussione sulla filosofia dello Yoga.



Una Masterclass è semplicemente una lezione di lunga durata, in cui vengono dati più dettagli sulle pose. Non ti far intimorire dal nome: la lezione è aperta a tutti, e tutti i livelli di esperienza sono benvenuti!



Cosa avrai dalla Masterclass:



~ Lezione di yoga di 90/120 minuti aperta a tutti i livelli;

~ Rinfresco di 15/30 minuti dopo la pratica;

~ 45/60 minuti di discussione di gruppo sulla filosofia dello yoga e conoscenza delle sue fondamenta;

~ Chiarezza su cos'è lo yoga;

~ Un metodo rivoluzionario per lavorare sulla tua flessibilitá in modo piacevole ed efficace;

~ Un metodo sicuro e divertente per accedere alle pose di backbending (inarcamento della schiena);

~ Ti sentirai positivo, riposato ed energizzato alla fine della masterclass;

~ Sarai pronto ad affrontare le feste natalizie con gioia e positivitá! :)



FAQ:

> Devo avere esperienza con lo yoga per partecipare?

Assolutamente no! La lezione e aperta a tutti i livelli di esperienza.

> Devo essere flessibile?

Non bisogna essere flessibili per fare yoga! Anzi, se sei rigido ti invito particolarmente a partecipare.

> Ci saranno altri eventi?

No, questa è una tappa unica a Napoli

PREZZO EARLY-BIRD fino al 10 dicembre: 35€

PREZZO STANDARD dall'11 dicembre: 45€



Attenzione:

1. Porta il tuo materassino e, se li utilizzi di solito, supporti/blocchetti di Yoga.

2. All'ingresso si effettuerà il controllo del Green Pass.



Riguardo l'insegnante:



Rita è un'insegnante di Yoga internazionale e Coach di salute olistica. Ha studiato con e lavora come assistente dei famosi insegnanti Talia Sutra e Tony Lupinacci. Ha anni di esperienza in Yoga Hatha, Dharma, e Vinyasa, oltre che in meditazione.



Rita crede che chiunque dovrebbe diventare insegnante di qualcosa ad un certo punto nella vita, trasmettendo la propria conoscenza agli altri. È un onore per lei insegnare questa pratica antica che le ha cambiato la vita, in modo che sempre più persone possano vivere una vita più serena, consapevole e felice.



