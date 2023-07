A "Sorrento Incontra" il giornalista Massimo Ugolini e il suo libro “La notte prima”

Dopo aver destato grande interesse tra i tanti napoletani e i turisti di tutto il mondo in visita alla città di Tasso, la manifestazione “Sorrento Incontra 2023”, promossa dal Comune di Sorrento e realizzata da InScena, continua sull'onda del successo venerdì 28 luglio alle ore 19 al chiostro di San Francesco, con la presentazione del libro "La notte prima", edito da Cairo, scritto da Massimo Ugolini, con racconti di Maurizio de Giovanni.

Il volume, presentato dall’autore, narra della lunga notte che ha preceduto la conquista del terzo scudetto nella storia del Napoli. Una notte indimenticabile, attesa per trentatré anni, raccontata da un giovane tassista con il bernoccolo del giornalismo. Moderato da Francesco Pinto per l'atteso incontro sorrentino dedicato al nuovo libro del giornalista di Sky Sport Italia sono previsti anche gli interventi musicali di Fofò Bruno e Pietro de Cristofaro. Un libro, quello di Ugolini, imprescindibile per tutti quei tifosi che si lamentano della coltre di mistero che da sempre avvolge il Calcio Napoli. “Noi tifosi non sappiamo mai la verità”, è uno dei refrain più gettonati. Ora non possiamo azzardarci a dire che quella del tassista Ugolini sia la verità, di certo però il libro è pieno di chicche e aneddoti inediti. Alcuni sono dettagli che possiamo definire laterali, altri costituiscono la spina dorsale della storia recente del club di Aurelio De Laurentiis.

Dopo una pausa, “Sorrento Incontra 2023”, riprenderà il 10 agosto, alle ore 20.30, con il concerto del duo Alma Porteña al chiostro di San Francesco, lo stesso che, il 24 agosto, sempre alle ore 20.30, ospiterà Raffaello Converso con il suo spettacolo “La Canzone Napoletana d’Autore” insieme alla chitarra del maestro Franco Ponzo. Gran finale, il 22 settembre, al parco Ibsen, alle ore 20.30 con una serata di beneficenza dal titolo "C'era una volta il night" che vedrà sul palco la formazione Medici oncologi napoletani musicisti di jazz per beneficenza.

L'ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito. Per prenotazioni il numero WhatsApp è il 3383212547. Per informazioni telefonare allo 0815448891.