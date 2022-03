Al Bellini due lezioni con Massimo Recalcati

L'11 e 12 marzo, al Teatro Bellini di Napoli due lezioni con Massimo Recalcati:

L’illusione della libertà (11 marzo ore 18:00)

Il trauma dell’epidemia ci ha costretti a ripensare le fondamenta della nostra vita civile.

In particolare, l'esperienza della libertà.

Che cosa significa essere liberi se non c’è libertà che non sia vincolata al legame con l’altro?

La libertà come liberazione da questo legame non è forse una illusione?

E perché la tentazione di evadere dalla libertà è una delle tentazioni più profonde della vita umana?

Perché gli esseri umani possono amare più le catene della loro libertà?

I labirinti del desiderio erotico (12 marzo ore 18:00)

Il desiderio erotico non risponde alla bussola infallibile dell’istinto.

Siamo tutti persi in un labirinto che non ha vie di uscita.

E’ la bellezza e la tortuosità della vita sessuale.

Com'è possibile unire e non contrapporre il desiderio all’amore?

Quando la vita erotica sperimenta l’estasi e quando invece si rivela solo una pratica di saccheggio del corpo dell’altro?

Prezzi: posto unico 15€