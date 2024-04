Maschio Angioino: visita esoterica al castello simbolo della città di Napoli

L'Associazione Culturale De Rebus Neapolis unica a Napoli nello studio e divulgazione delle scienze Esoteriche e del paranormale, organizza con uno studioso e ricercatore un Percorso Esoterico a "CASTEL NUOVO", un maniero maestoso all'esterno che, dietro le imponenti mura di cinta, nasconde ancora misteri e segreti da scoprire. Visiteremo i luoghi del castello per conoscere più a fondo la storia occulta e le leggende del luogo e degli stessi nobili che vi dimoravano. Un viaggio nel tempo in uno dei più bei castelli d'Italia, sede del potere prima degli Angioini e successivamente degli Aragonesi. In questa maestosa fortificazione medievale, le cui imponenti torri e le suggestive mura di cinta, sono non solo testimoni di un passato glorioso, ma spesso anche teatro di storie di fantasmi e presenze misteriose. Visitare questa dimora saprà regalarti la giusta dose di mistero, ma anche farti conoscere storie incredibili.

Date 2024 ore 10:15:

• Sabato 11 Maggio

• Sabato 1 Giugno

• Sabato 29 Giugno

• Sabato 27 Luglio

• Sabato 21 Settembre

• Sabato 19 Ottobre

• Sabato 16 Novembre

• Sabato 21 Dicembre

Luogo d'appuntamento: Napoli - Davanti ingresso Castel Nuovo (Maschio Angioino)

Appuntamento alle ore 10:15

Durata del tour: 1h 45m

CONTRIBUTO VISITA GUIDATA:

-Contributo €15 a persona

-Contributo €11 OVER 60 (esibire documento alla cassa)

-Ridotto €8 (9- 17anni) (esibire documento alla cassa)

- Gratuito fino a 8 anni (sono escluse le radioguide)

Compreso nel Contributo:

~ Visita guidata con 2 esperti di esoterismo, arte e storia.

~ Biglietto ingresso al castello

~ Visita guidata con supporto radio in collegamento con la guida + auricolari monouso.

Sale e spazi visitabili: Piazza d’Armi, Sala dell’Armeria, Sala dei Baroni, Cappella Palatina, percorso archeologico, Terrazza con affaccio sul Molo Beverello, Museo Civico: Primo piano: Arte dal XV al XVIII secolo, Secondo piano: ‘800 Napoletano, Terzo piano: ‘900 Napoletano.



PER PRENOTARE CON PAGAMENTO DIRETTAMENTE ALLA GUIDA BASTA INVIARE UN MESSAGGIO WHATSAPP Indicando un nominativo di riferimento e n* di partecipanti (es.ROSSI 3px) Whatsapp 3511258465

