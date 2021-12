Maschere in Floridiana: incontro dedicato a Pulcinella

Il Museo Duca di Martina di Napoli ospiterà domenica 12 dicembre alle ore 11, nel Salone delle feste (via A. Falcone, 171 - via Cimarosa, 77), "Maschere in Floridiana", un incontro sulla maschera di Pulcinella organizzato dalla Direzione regionale Musei Campania in collaborazione con Icra Project, nell'ambito del progetto Memorie Future - V Edizione - Voci e Dedali Sibillini. Conversazioni con Luisa Ambrosio (Pulcinella e altre maschere in porcellana dei musei campani); Antonia Lezza (La de-mascherazione di Pulcinella, de Berardinis, Moscato e altri); Michele Monetta (Pulcinella spirito psicopompo).

Letture sceniche e musiche a cura di Lina Salvatore, Michele Manetta, Antonello Paliotti, Guido Di Geronimo e Adele Citro.

Testimonianza di Filippo Cammarano sui suoi avi Cammarano, eccellenti interpreti della maschera di Pulcinella, nonchè autori e artisti del figurativo fra '700 e '800.