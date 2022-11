La Maschera in concerto al Palapartenope

Parte l’8 dicembre da Milano il tour nazionale di presentazione di Sotto chi tene core (Full Heads), il nuovo album di inediti de La Maschera, una delle band più interessanti della scena indipendente partenopea.

Dopo Milano, la band sarà a Torino, Bologna, Roma, Pisa, per chiudere poi il 21 dicembre al Palapartenope di Napoli.

Concluso il tour estivo che ha visto la band suonare in Campania con numerosi sold out, compreso l’incredibile concerto di agosto a Napoli in Piazza del Plebiscito, la band è pronta ad incontrare i suoi fan sparsi per l’Italia.

‘Sotto chi tene core’ è un concept album di 9 canzoni che parlano di riscatto sociale e sentimentale, un invito ad alzare lo sguardo e farsi avanti. Storie vere, dove l’urlo di chi non ha voce diventa grido di battaglia.

«Storie di resistenza, di sentimenti profondi, di gente normale e della loro poesia – racconta Roberto Colella, frontman de La Maschera. Penso all'amore tra Mirella e Felice Pignataro, da cui nascono il GRIDAS, il carnevale di Scampia, la controscuola. Penso alla vita straordinaria di Thomas Sankara, mai abbastanza ricordato. A grandi amori e grandi ripensamenti. A gesti eroici di uomini semplici. Agli invisibili di tutto il mondo. Penso a loro, al loro grido di battaglia, che non vediamo l’ora di condividere con chi segue la nostra musica: quattro parole simboliche, un invito a farsi avanti: SOTTO CHI TENE CORE».

Non mancheranno i brani più famosi della band, da Pullecinella a La Confessione, da Te vengo a cercà a Senza fa rummore, contenuti nei precedenti album, ‘O vicolo ‘e l’allerìa e ParcoSofia.

La Maschera sono: Roberto Colella (voce/tastiera/chitarra), Vincenzo Capasso (tromba), Alessandro Morlando (chitarra elettrica), Antonio ‘Gomez’ Caddeo (basso e contrabbasso) e Marco Salvatore (batteria) e Michele Maione (percussioni).

Il tour è prodotto da Ufficio K srl

Prevendite attive al link: https://linktr.ee/lamascheraconcerti

In foto: La Maschera ph. Marco Carotenuto