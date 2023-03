Un giorno di magia al Castello De Vita: il 25 Marzo arriva Magolandia

Una nuova concezione di intrattenimento vi porterà a scoprire i castelli più belli d’Italia sotto una nuova luce, quella della Magia!

Preparatevi a divertirvi tra i maestosi corridoi e le misteriose stanze dei castelli, lasciandovi incantare da uno staff Magico.

Vi sembrerà di vivere una giornata immersi nella più famosa saga Fantasy, ricca di personaggi, attività, magiche lezioni ed esperienze didattiche all’interno del fantastico Castello De Vita alle porte di Napoli.

Experienze.it, in collaborazione con la Compagnia San Giorgio e il Drago, organizza Magolandia!

Dove la Magia prende vita!

Una volta giunti al Castello sarete smistati dal Cappello Parlante!

Dopodiché, grazie ai Professori della scuola di magia e Stregoneria di Monteardente, seguirete le lezioni di incantesimi, dove imparerai le formule magiche, la postura e l’uso della bacchetta magica e degli incantesimi di base sfidando gli altri aspiranti maghi sul tappeto del club dei duellanti. Poi sarà la volta della lezione di pozioni, dove apprendere l’antica arte che vi consentirà “di stregare la mente, irretire i sensi e imbottigliare la fama”. A seguire la lezione di divinazione, nella quale imparare a leggere il futuro nelle Rune Antiche. E in chiusura gli studenti si potranno sfidare e misurarsi nell’abilità del quidditch babbano* per contendersi la coppa delle case.

* In caso di condizioni meteo avverse l’ attività del quidditch babbano proposta potrebbe essere sostituita da altre Magiche attività Magolandia!!

Informazioni

L’accesso a MAGOLANDIA è consentito a tutti coloro che acquistano il biglietto di ingresso!

Prezzo bambini (l’esperienza è adatta a tutti i bambini più alti di 1 metro) : 20,00 €

Prezzo adulti (l’esperienza è assolutamente adatta anche ad adulti appassionati e/o genitori) : 20,00 €

L’esperienza è adatta a tutti! Adulti e piccini, maghi e maghetti più alti di 1 metro!

TURNI:

– turno 1: ore 10.00

– turno 2: ore 11.30

– turno 3: ore 14.30

– turno 4: ore 16.00

– turno 5: ore 17.30

Durata Esperienza: 80 minuti (circa).

Si ricorda che le porte apriranno 30 minuti prima dell’inizio e non saranno consentiti ritardi per non disturbare l’esperienza.

Il Tour Interattivo

Il Tour Interattivo è un'esperienza ispirata alla più famosa Saga fantasy, di Malastrana Eventi. E' una vera e propria Scuola di Magia, dove i bambini e gli adulti possono cimentarsi con le arti magiche… come hanno sempre sognato! Proprio come dei maghi provetti, gli apprendisti e apprendiste vengono introdotti al Mondo Magico con Erbologia, Pozioni, Incantesimi e con le altre lezioni divise in 4 tappe.

Imparano così a preparare una pozione, lanciare un incantesimo con la bacchetta magica, leggere il futuro con le rune.

Non perderti l’emozione di essere indirizzati dal Cappello Parlante in una delle Casate!

N.B. Magolandia è un raduno di fans di Harry Potter. Tale raduno non è avvallato nè è in alcun modo supportato direttamente o indirettamente da Warner Bros Entertainment, gli editori dei libri di Harry Potter, J. K. Rowling ed i loro rappresentanti. Ogni immagine o nome usato, sono usati solo per scopi di informazione. Harry Potter, i personaggi, i nomi, sono tutelati da marchi e o da diritti d’autore della Warner Bros Entertainment, Inc.Harry

Potter Publishing Rights e (c) JKR.

Per info: https://experienze.it/prodotto/25-03-23-magolandia-castello-de-vita-napoli/