Mario Todaro a Castel dell'Ovo nel nome di Carosone

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Grande attesa al Castel dell'Ovo per il prossimo 4 Agosto alle ore 20, quando nell'ambito della rassegna “Estate a Napoli 2021” e nel contesto della programmazione de "Il Castello dei 5 sensi”, il cantante Mario Todaro presenterà il suo spettacolo “Tu vuo’ fa l’americano?”. Un titolo con un punto interrogativo finale che, sull'incantevole terrazza dei Cannoni del Castel dell'Ovo, si trasformerà in un tributo al grande Carosone ma anche in un passionale ed emozionante omaggio alla canzone d'amore e a quel romantico “piano bar” che vede lo stesso Todaro impegnato da sempre nei locali napoletani.

Presentata da Savio Morelli e dallo stesso Mario Todaro che ha pure curato la direzione artistica dell'evento, la serata canora registrerà la presenza di un cantante e attore come Ciro Giorgio, storicamente impegnato, con le sue continue tournèe, nel portare il teatro e la canzone napoletana nel mondo.

A completare la kermesse, tutta imperniata sulla magia del repertorio dell'americano di Napoli e della magica epopea della canzone napoletana, anche diversi amichevoli ospiti, tra cui, i cantanti Mario Conte, Massimiliano Cimino, Pino Silvestri, Mario Cavallini, Salvatore Minopoli, Gino Braucci, Franco Manna, Francesco Liuzzi, Tony del Canto, Antonio Di Castaldo, Imma Palumbo e come "special guest", la vincitrice morale di “The Voice Senior” l'artista testimone degli indimenticabili “Festiva di Napoli”, Laura Grey.