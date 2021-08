Mario Conte show: “Tributo a Napoli e a Massimo Ranieri" a Castel dell'Ovo

Napoli - Nella suggestiva cornice di Castel dell’Ovo, una serata dedicata ai grandi successi di Massimo Ranieri, icona delle canzoni classiche napoletane. L’appuntamento è fissato per sabato 7 agosto alle ore 20.00.



Un vero e proprio viaggio musicale che trasporterà il pubblico tra le straordinarie melodie di A rumba de scugnizze, Guapparia, Chiove, Rundinella, O surdato nnammurato, Reginella, Rose Rosse, ma anche Se bruciasse la città, Erba di casa mia, Vent’anni, La voce de Silenzio, Perdere L’Amore e tante altre ancora.



A guidare il percorso sarà un’ artista di grande sensibilità e talento, come Mario Conte che da anni è un vero e proprio simbolo della migliore tradizione canora partenopea.



Il suo tratto inconfondibile è un timbro di voce capace di far vibrare le corde del cuore di quanti lo ascoltano. Una passione che lo ha fatto apprezzare al grande pubblico che lo riconosce oramai come uno dei maggiori esponenti della canzone napoletana e delle canzoni di Massimo Ranieri.



Tutti lo identificano, oramai, come volto noto di Real Time ne “Il Castello delle Cerimonie” voluto fortemente dal “Boss don Antonio Polese”.



Conte è “Il cantante delle cerimonie” per eccellenza con oltre duemila spettacoli al suo attivo.



Molto ricca la sua bacheca personale che lo vede premiato come miglior interprete delle canzoni di Massimo Ranieri da Madia dell’Arte. Ed ancora altri riconoscimenti, tra cui: “Una Voce di Napoli”, “Aspettando Sanremo”, “A casa di Massimo”.



L’evento è promosso da Mia Event, società che da anni organizza, produce e distribuisce con successo grandi eventi a carattere nazionale.



Per ulteriori informazioni e prenotazione: 371.35.77.350.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...