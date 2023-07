Maria Elena Boschi a Casoria per la Legge sull’Oblio Oncologico. Bene: “Battaglia di umanità e civiltà per un milione di italiani”

"La Città di Casoria - scrive il sindaco Raffaele Bene in una nota - si schiera al fianco del milione di italiani che vogliono lasciarsi alle spalle la battaglia più dura della propria vita".

Venerdì 21 luglio alle ore 15, presso l'ospedale Santa Maria della Pietà dei Camilliani di via San Rocco è stato organizzato un incontro per discutere della proposta di legge sull'oblio oncologico. Sarà presente la prima firmataria della proposta di legge, l'on. Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati. A far gli onori di casa il sindaco di Casoria Raffaele Bene e Fratel Carlo Mangione, direttore generale dell'ospedale Santa Maria della Pietà e Superiore per la Provincia Siculo-Napoletana.

"L'obiettivo nobile dell'ex ministro Boschi - spiega ancora Bene - è quello di arrivare entro fine anno all'approvazione della legge, che tutela tutti coloro che hanno sconfitto il cancro. La proposta trasversale, sottoscritta da diverse forze politiche, verte sull'abolizione dell'obbligo per gli ex pazienti di dichiarare di essere stati malati di cancro. L'obiettivo è quello di impedire qualsiasi forma di discriminazione legata allo stato di salute di una persona, in diversi ambiti, dall'adozione dei minori ai mutui fino al mondo del lavoro".

"E' un onore ricevere a Casoria l'on. Boschi ma soprattutto affiancarla come comunità in quella che è una battaglia di civiltà e di umanità. La nostra Città vuole dare il suo contributo per garantire una vita migliore possibile a chi, una volta sconfitto il cancro, si deve trovare a far fronte a problemi burocratici legati alla malattia. Una battaglia che va oltre gli steccati e che deve trovarci compatti" conclude il sindaco.