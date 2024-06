"O fischio ca nun fa paura": Marco Zurzolo e la sua band a bordo di Msc World Europa

Torna in scena la musica per il ciclo “Mare di incontri” a bordo di MSC World Europa, attraccata al porto di Napoli. Lunedì 1° luglio alle ore 14.30 sarà, infatti, il sax del maestro Marco Zurzolo a trasportare gli spettatori indietro nel tempo fino al settembre del 1943, precisamente pochi giorni prima del 27 settembre, giorno in cui iniziarono le quattro giornate di Napoli.

È da lì che parte, infatti, il racconto in musica di “O fischio ca nun fa paura”, spettacolo di e con Marco Zurzolo insieme alla sua band.La scena si apre con una banda che intona l’inno alla Madonna: la madre Celeste che sempre veglia sul suo popolo. L’orrore, la morte, la paura sono protagoniste perpetue, ma un gruppo di musicisti riesce a rendere innocuo il rumore incessante delle bombe, attraverso la musica.

Questo racconto, nato dalla penna del Maestro Zurzolo, vuole essere un viaggio nella memoria storica di chi ha vissuto l’orrore della guerra e, subito dopo, anche la voglia di rinascita. La musica è lo strumento di riscatto sociale dei protagonisti che crescono e si evolvono attraverso di essa.

Il progetto musicale del Maestro Zurzolo è un excursus nella musica degli anni 60 che ha come sfondo i gruppi musicali partenopei come gli Showmen e Napoli Centrale, che in quel periodo hanno rappresentato la massima espressione della musica in Italia, raccontandone gli ideali, le speranze, le delusioni, la rabbia di un popolo che aveva voglia di riscatto.

Ad affiancare Marco Zurzolo ed il suo sax alto ci saranno Roberto Ziaco al pianoforte, Franco Amato al basso, Enrico Di Meglio alla batteria, Francesco Di Mauro alla chitarra, Donato Verace alla tromba, Massimo Castagnini al Sax tenore, Mario Verace Sax contralto, Gabriella Grossi Sax Baritono, Alessandro Tedesco al trombone che accompagneranno la voce di Cassandra Pepe.

Per assistere allo spettacolo è indispensabile registrarsi al seguente link, fino ad esaurimento posti: https://forms.gle/mm4DyiCWRjag2Est6

