Marco Zurzolo e Mario Maglione in concerto gratuito per “Vedi Napoli e poi… torni”

Con Marco Zurzolo in “I napoletani non sono romantici” e Mario Maglione in “Napoli sotto le stelle” si concludono gli spettacoli dal vivo, a ingresso gratuito, proposti da “Vedi Napoli e poi… torni”, progetto sostenuto dalla Regione Campania e promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli. Il progetto, finanziato con Fondi POC 2014/2020 - Piano Strategico per la Cultura e i Beni Culturali 2022, prosegue con gli “Itinerari nelle Municipalità”, percorsi guidati alla scoperta dei luoghi della città e della sua periferia.

Tra gli artisti in programma per la “Musica che gira intorno”, a cura di Ravello Creative Lab Srl, che ha affidato la direzione artistica a Dj Uncino e Peppe Barra, Marco Zurzolo e Mario Maglione saranno, rispettivamente, in Villa Comunale (10 settembre – ore 21.00 – I Municipalità) e al Parco Emilia Laudati (11 settembre – ore 21.00 – VII Municipalità). Con Zurzolo (sax contralto) sul palco della Villa Comunale ci saranno Vittorio Riva (batteria), Marco De Tilla (contrabbasso), Carlo Fimiani (chitarra) e Alessandro Tedesco (trombone). Mario Maglione propone uno straordinario viaggio nel mondo della musica classica napoletana. Ospite del suo concerto, Francesca Fiore.

Con “Itinerari nelle Municipalità”, fino al 7 ottobre cittadini e turisti avranno la possibilità di partecipare ai percorsi guidati: 100 itinerari nelle 10 Municipalità, in programma nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì. La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione da effettuare sulla piattaforma EVENTBRITE (https://www.eventbrite.it/d/italy--napoli/arteventi/), dov’è anche possibile scegliere il percorso desiderato.