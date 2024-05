L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti e non è richiesta la prenotazione. Per ulteriori informazioni, contattare l’Associazione Discantus ai seguenti recapiti:

L'iniziativa, quasi alla conclusione della sua seconda edizione, celebra l’unione tra la bellezza della musica e la forza della cultura, invitando il pubblico a esplorare le molteplici sfaccettature di Napoli. L'evento mira a creare un legame profondo tra la comunità e l'arte, svelando le luci e le ombre di questo affascinante luogo, occasione per vivere un’esperienza musicale unica e suggestiva nel cuore di Napoli!

Il suono della città è un concerto - racconto che esplora Napoli attraverso la musica, i suoni e i colori che ne caratterizzano la grande tradizione. Marco Zurzolo guiderà il pubblico in un viaggio sonoro che evoca ricordi e sensazioni, descrivendo le emozioni del popolo napoletano e della città stessa, con una fusione unica di diversi linguaggi musicali.

Un appuntamento speciale attende gli amanti della musica domenica 26 maggio presso la monumentale chiesa di San Giorgio Maggiore. Nell'ambito della rassegna Forcella in Musica!, promossa dall’Associazione Discantus in collaborazione con l’Arcidiocesi e il Comune di Napoli, il noto sassofonista e compositore Marco Zurzolo tornerà con un coinvolgente spettacolo, Il suono della città. La direzione artistica dell'evento è curata dal M° Luigi Grima.

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il suono della città, Marco Zurzolo in concerto per 'Forcella in Musica!': ingresso gratuito