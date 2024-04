Marco Lanzuise al Teatro CortéSe con "Grossi affari in famiglia"

Intero 15 euro. Ridotti per Cral e soci Teatro CortéSe

Due nuovi attesi appuntamenti al Teatro CortéSe dei Colli Aminei, dove sabato 6 aprile alle ore 21.00 e domenica 7 aprile alle ore 18.00, la stagione artistica continua con Marco Lanzuise e il suo spettacolo scritto con Rosario Verde “Grossi affari in famiglia".

Interpretato e diretto dallo stesso Lanzuise, il lavoro vede in scena anche Mario Arienzo, Marilù Armani, Peppe Miccio, Stefano Russo e Francesca Simonelli. Per gli spettatori dello spazio di Viale del Capricorno, 4 una storia di eredità e inganni. “Un fratello ingrato e una sorella ingorda - si legge nelle note degli autori- mirano all’eredità di un uomo malato, non deambulante e distratto dalla badante straniera che d'accordo con il fidanzato delinquente prova a convincere l'anziano a lasciare tutto alla stessa badante che si finge innamorata e premurosa. Equivoci, travestimenti ed altro rendono lo spettacolo frizzante e comico su un tema che interessa un po’ tutte le famiglie.

Ticket intero 15 euro. Ridotti per Cral e soci Teatro CortéSe.