Marcello Giannini presenta l'album "Teresa": concerto all'Auditorium900 di Napoli

Showcase live per il chitarrista Marcello Giannini per presentare l'album "Teresa". Venerdi 03 Dicembre 2021 presso Auditorium900 di Napoli l'ex Slivovitz, e attuale chitarrista dei Nu Genea, presenterà dal vivo i brani del suo ultimo lavoro discografico pubblicato dalla label partenopea NoWords. Durante lo show verrà eseguito anche il brano "Elementi" che in rete è accompagnato dall'opera in video-arte di Andrea Bolognino.

Il quarto album solista Marcello Giannini è frutto di ricerca musicale, specie chitarristica, dettata dalla voglia di ritornare ad un suono piu? crudo e primitivo, piu? legato al rock, al blues e alle chitarre morriconiane.

“Ogni disco che pubblico a nome mio e? come un diario di viaggio sulla mia personale ricerca musicale e sugli ascolti e incontri musicali che faccio durante gli anni. Quest'ultimo lavoro nasce dalla necessita? di riscoprire il lato piu? semplice della composizione dopo le collaborazioni con Nu Genea (Nu Guinea) e il produttore Seb Martel in occasione del disco 31Salvitutti di FLO" - dichiara Giannini.

"Questi incontri mi hanno ispirato e ho avuto il bisogno di creare una musica meno legata al mondo jazz-rock ed elettronico e di lavorare ad una musica fatta di armonie semplici e strutture piu? simili alla forma canzone”.