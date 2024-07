Da Francesco Di Leva a Peppe Barra, tanti ospiti partenopei al Marateatro Festival

Tutto pronto pronto per l’11°edizione del Marateatro Festival, la manifestazione culturale che si svolge d’estate a Maratea dal 2014, sotto la direzione artistica del regista Giuseppe Miale di Mauro.

Insieme ad altri importanti eventi che si svolgono in Basilicata, il Marateatro Festival, grazie all’impegno e alla caparbietà dell’organizzatrice Beatrice Federico, è diventato un punto di riferimento e crocevia di un pubblico decisamente trasversale, in una città viva e culturalmente dinamica, meta fissa di turisti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero.

Anche quest’anno il festival parte dal mare, con il laboratorio di progettazione visiva “SeeTheSea” a cura di Carmine Luino. Per partecipare non occorre alcun requisito e non bisogna necessariamente saper disegnare. Quattro giorni intensi all’insegna del disegno, della scoperta della salvaguardia ambientale. Il 26 luglio ci sarà la mostra collettiva delle opere realizzate.

La rassegna partirà ufficialmente in una location inedita, i balconi di Piazza Buraglia, che ospiterà il 5 agosto il concerto de “Le Armonie”, un trio tutto al femminile che si prefigge di promuovere la canzone della tradizione napoletana e italiana, affinché questo prezioso patrimonio non venga mai dimenticato.

Si prosegue il 6 agosto, ancora ai balconi di Piazza Buraglia, con lo spettacolo “Quotidiane Ispirazioni” un viaggio di musica e parole tra le grandi eredità artistiche della città di Napoli, interpretato da Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo e Giuseppe Gaudino, con Emanuele Ammendola, voce e contrabbasso. Al centro di questo spettacolo ci sono la musica e la poesia partenopea, melodie e artisti che ogni giorno ispirano il lavoro dei musicisti e degli attori coinvolti nello show, ispirazioni quotidiane, appunto.

Il 12 agosto al Teatro del Mare al Santavenere arriva Giuliana De Sio con “Favolosa”. Ispirandosi ai racconti di Giambattista Basile, la grande attrice, attraverso una scelta originale di brani musicali che hanno segnato alcuni momenti importanti del suo percorso, ci accompagna in un viaggio magico e viscerale, fatto di storie surreali appartenenti alla nostra tradizione. Diversi gli scenari, mille i volti e tante le contraddizioni, nelle quali da sempre convivono vitalità e disperazione. Con lei sul palco Marco Zurzolo al sax, Cinzia Gangarella al pianoforte e Sasà Flauto alla chitarra.

L’11esima edizione del festival terminerà il 18 agosto al Parco Forraina di Trecchina con lo spettacolo “Buonasera a tutti - Dai miei disordinati appunti” di Peppe Barra. un momento di intimità tra artista e spettatori, oltrepassando la cosiddetta quarta parete in un continuo dialogo con la platea. Un viaggio nella vita dell’uomo e dell’artista: i suoi ricordi di infanzia e adolescenza nella Procida e nella Napoli degli anni ’50, la sua memoria di giovanissimo attore con Zietta Liù, fino al successo della Nuova Compagnia di Canto Popolare e agli anni di teatro insieme alla indimenticata Concetta Barra, madre e compagna di scena. Una passeggiata nei suoi oltre 60 anni di carriera, tra teatro e canzone.