Maradona tour: alla scoperta dei luoghi che simboleggiano l'eterno legame tra Maradona e la città

L’APS Insolitaguida Napoli, sempre impegnata nel promuovere una Napoli fuori dagli schemi, dedica un tour al grande Maradona, al fine di far conoscere e capire quanta devozione ci sia ancora tutt'ora nei suoi confronti. Una passeggiata nel cuore di Napoli per scoprire i luoghi che simboleggiano l'eterno legame tra Maradona e la città.

Il tour - spiegano gli organizzatori - inizia dall'ingresso del Teatro San Carlo, passeremo a visitare il calco del piede sinistro del Pibe de oro per raggiungere poi i famosi Quartieri Spagnoli. In questo museo di street art all'aperto dedicato a Maradona, due sono le mete imperdibili per i tifosi del numero 10 del Napoli: Vico Lungo Gelso e Piazza Maradona in via Emanuele De Deo. Qui, si ammirano i murales più famosi dedicati a questo eroe unanime della città.

Non solo murales, ma anche un mosaico in ceramica donato da due artisti italo-francesi e uno stencil realizzato dallo street artist argentino San Spiga, creato per celebrare i 30 anni dal primo scudetto del Napoli. Prima di raggiungere Largo Diego Armando Maradona per ammirare il famoso murale, meta di pellegrinaggio per tutti i tifosi di Maradona e del Napoli, vi porteremo da Salvatore Iodice, il restauratore del famoso murales che ha tanti aneddoti e curiosità da raccontare sull’argomento.

Primo appuntamento con il tour dedicato a Maradona domenica 10 Settembre 2023 ore 10:00 con partenza comunicata in fase di prenotazione.

L’insolito tour, prevede un contributo di partecipazione e va prenotato al 3389652288 (anche tramite Whatsapp) o tramite il sito web www.insolitaguida.it, dove è possibile reperire ulteriori informazioni sull’associazione.