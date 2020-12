"Maradona I love you" in bicicletta con i Cicloverdi Fiab Napoli

La ciclopasseggiata si svolgerà nel rispetto delle attuali disposizioni regionali e statali in materia di contenimento del Covid-19

MASCHERINA OBBLIGATORIA DISTANZIAMENTO

Appuntamento domenica 13/12/2020 Piazza Dante angolo ore 9,45.

Partenza inderogabile ore 10,00

La morte di Maradona ha gettato nello sconcerto un'intera città che ha ritenuto di tributare al campione numerosi omaggi disseminati per la città. Per questo Fiab Napoli Cicloverdi ha deciso di ripercorrere in bicicletta alcune tappe significative della presenza di Diego a Napoli attraverso testimonianze, letteratura e messaggi che incarnano l'amore che i Napoletani nutrono per Maradona. Partiremo, perciò da Piazza Dante per addentrarci nel centro antico di Napoli dove vedremo presso il bar Nilo l'edicola dedicata per poi proseguire per il murale dei Quartieri Spagnoli , Passando per piazza Plebiscito andremo attraverso il lungomare da Ciro a Mergellina e da qui a Posillipo presso la casa dove abitava. Ultima tappa, ma non la meno importante lo stadio che da pochi giorni porta il suo nome.

Percorso di media difficoltà (***/5) dovendo affrontare la salita sei Quartieri e quella di Posillipo.

Itinerario: Piazza Dante, Spaccanapoli, Via Duomo, Rettifilo, Piazza della borsa, via toledo, Quartieri, Piazza Plebiscito, Via Chiaia, Chiatamone, Lungomare, via Orazio, Via Scipione Capece, Via Manzoni, Via Caravaggio, Stadio.

Per ogni dubbio consultare preventivamente la Guida Teresa Dandolo cell. 3387523019

VI SARA' RICHIESTO DI REGISTRARE IL VOSTRO NUMERO DI CELLULARE E FIRMARE UNA LIBERATORIA

Durante la ciclopasseggiata sarà possibile tesserarsi a Fiab Napoli Cicloverdi per l'anno 2021 (comprensiva di assicurazione RC) :

quota associativa ordinaria € 27 più in omaggio un simpatico ed utile gadget;

quota associativa comprensiva di abbonamento alla rivista specializzata BC € 33,00;

quota associativa per familiare convivente € 20,00 ;

quota associativa per studente non lavoratore (fino a 26 anni) € 20,00

costo quota associativa per figli minori di anni 14 € 10.00.