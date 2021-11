Maradona Day, tanti ospiti in diretta TV dal Parco Commerciale Grande Sud

Attesa delle grandi occasioni al “Parco Commerciale Grande Sud” di Giugliano dove, nel nome dell'indimenticabile genio del calcio Diego Armando Maradona e in occasione del primo anniversario della scomparsa, giovedì 25 novembre dalle ore 17.30, prenderà vita una serata televisiva trasmessa in diretta da Canale 21.

Per gli amici del noto Parco Commerciale, per i telespettatori della storica emittente napoletana e per tutti gli innamorati dell'immenso campione del pallone, ad un anno esatto dalla sua triste fine, un momento ricco di emozioni, ospiti e passione.

Organizzato da Michele Luciano Straniero, noto e apprezzato procuratore calcistico, e dalla Space&Time, con il Patrocinio del Comune di Giugliano, l'evento intitolato “Maradona Day” ha goduto della forte spinta iniziale di Antonio Simeone, ex arbitro di calcio e attualmente importante figura di riferimento del Parco Commerciale Grande Sud. Per tutti, una manifestazione che proverà a ricordare i grandi passi del campione argentino partendo anche da quella sua ultima partita di beneficenza organizzata dallo stesso Straniero proprio a Giugliano il 6 giugno del 2006. Un incontro che consentì con Maradona insieme ad una rappresentativa di vecchie glorie del calcio giuglianese opposta alla nazionale degli artisti napoletani, di raccogliere ben 80mila euro per l'acquisto di un'autoambulanza per la Croce Rossa Italiana.

Ancora, ricordando le tante iniziative in cantiere, tra cui la realizzazione di una scultura dedicata al calciatore (ispirata al bozzetto del maestro Angrisano) da sistemare nel Comune di Giugliano proprio all'interno dell'area del Parco Grande Sud, la serata con Canale 21 registrerà la presenza di un conduttore d'eccezione come il giornalista e telecronista de “La mano de Dios”, Giorgio Martino, coadiuvato dall'altro giornalista Giuseppe Giorgio. Inoltre, vi saranno tanti altri partecipanti tra cui Luciano Moggi, Mario Maglione Pasquale Palma e i compagni di squadra di Diego di quei magici Scudetti del Napoli. Sempre per l'occasione tra gli ospiti vi sarà anche il giornalista Valter De Maggio che firmerà le copie del suo ultimo libro “Napoli- I grandi Calciatori”.

Realizzato con i buoni auspici e il supporto del presidente del Cda di Canale 21, Paolo Torino; del direttore del Parco Commerciale Grande Sud, Giuseppe Muni e del Sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi da subito disponibile nell' appoggiare l'idea, la serata e il programma televisivo porteranno alla ribalta tanti altri ospiti a sorpresa e autorevoli interventi. Un'occasione che servirà pure per consegnare i premi “D.A.M.” (Diego Armando Maradona) ad alcuni personaggi particolarmente in vista nei settori dello sport, del giornalismo, della cultura, del sociale e dello spettacolo.

«Un evento - ha detto l'organizzatore Michele Luciano Straniero - pronto a ricordare un anno dopo la sua morte, un campione trasversale, grande anche per le sue debolezze umane. Un campione che per anni ha regalato gioia. Con lui, dopo una partita di calcio, anche il più povero si sentiva ricco e forte per affrontare i giorni difficili che lo avrebbero separato dalle prossime magie che profondeva in campo. Per lui, un tributo capace anche di ricordare il suo modo di non piegarsi mai ai soprusi e alle sopraffazioni».