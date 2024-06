Mann Summer Camp 2024

A giugno e settembre, Campus al Museo Archeologico Nazionale di Napoli.



Anche quest’anno il Museo Archeologico Nazionale di Napoli accoglie durante il tempo libero dalla scuola le bambine e i bambini dai 6 agli 11 anni per il campus estivo organizzato da CoopCulture, concessionario per i servizi aggiuntivi del Museo.



Durante il campus si avrà l'opportunità di approcciare alla meraviglia della ricerca archeologica, conoscendone i segreti ed il fascino, grazie ai reperti conservati al Museo.



Le giornate saranno arricchite da attività ludiche, movimento, mistery tour e momenti di creatività.

Un'esperienza unica per stimolare curiosità e apprendimento in cinque giorni indimenticabili.

LE DATE:

dal 10 al 14 giugno 2024

dal 17 al 21 giugno 2024

dal 24 al 28 giugno 2024

dal 1 al 6 luglio 2024

dal 2 al 6 settembre 2024



Da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15



€ 120.00

a settimana



€ 30.00

giornaliero



La quota di partecipazione non include il pranzo e la merenda



Info e prenotazioni



www.coopculture.it

848 800 288



+ 39 06 399 67 050 (dai cellulari e dall'estero)