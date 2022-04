Primo Maggio, a Piazza Dante manifestazione per la pace

Si terrà a Napoli, in piazza Dante, dalle ore 10, la manifestazione per il Primo Maggio promossa dall'Associazione Antirazzista Interetnica "3 Febbraio" di Napoli "contro tutte le guerra, a fianco dei popoli".

"A fianco della popolazione ucraina e di tutte le popolazioni vittime di guerra nel mondo", spiega l'Associazione 3 febbraio, che aggiunge: "Contro Putin, la Nato e tutti i potenti che attaccano l'umanità; per la piena accoglienza di tutti e tutte senza discriminazione alcuna; per il diritto alla libera circolazione, al soggiorno, alla dignità; per il diritto al lavoro per tutti/e; per il No alle spese militari e all'invio di armi".

In programma sit-in, animazione, stand e banchetti informativi e alle 12 assemblea pubblica.

Prime adesioni: Associazione Antirazzista Interetnica “3 Febbraio”; La Comune; Refugees Welcome; Partito della Rifondazione Comunista – Federazione di Napoli; Le Veglie Contro le Morti in Mare – Campania; Mediterranea Saving Humans – Napoli; Associazione Freedomina; Lavoratori bengalesi contro la schiavitù – Sant’Antimo (NA); Associazione Lankitalia-Sri Lanka; Comunità per lo sviluppo umano (AV); Associazione musicale culturale IllimitArte - Villaricca (NA); Associazione Città della Gioia; Federazione Giovani Socialisti di Napoli e Campania; Comitato Pace, Disarmo e Smilitarizzazione del Territorio – Campania;

Per informazioni e adesioni: Tel. 3465708065 , 3774972730 081 3447895 (da mar a ven, dalle 17 alle 20)

Email: napoli@lacomune.org , napoli@a3f.org