Mani in Pasta, decima edizione per Buongiorno Ceramica

Nei giorni 17,18,19 maggio 2024, in occasione della manifestazione d'interesse nazionale “Buongiorno Ceramica”, “Porcellane Carusio” apre le porte del laboratorio ai visitatori e presenta un fine settimana dedicato alle porcellane napoletane.

L'iniziativa “Mani in Pasta” ha lo scopo di divulgare la storia e le tecniche di lavorazione delle porcellane napoletane dal 1743 ai nostri giorni al fine di recuperare la memoria storica e dei saperi locali spesso travolti dallo sviluppo industriale e da una cultura di massa; testimoniare e valorizzare l'operato degli artigiani del settore impegnati nella continuità produttiva tecnica, storica, tradizionale e d'innovazione e dare i visitatori la possibilità d' immergersi e (ri)scoprire lo affascinante mondo della porcellana.

Il programma si articola in:

• breve excursus storico-artistico della porcellana napoletana: le Manifatture Reali, la nascita della Manifattura Mollica e delle botteghe odierne, l’arte del “biscuit”, marchi di fabbrica e leggi di tutela, Souvenir del Grand tour ed il turismo di massa.

• dimostrazione dal vivo delle tecniche ceramiche tradizionali volta a mostrare il carattere manuale della lavorazione ceramica, l’abilità nella manipolazione, la capacità di personalizzazione dei maestri ceramisti e diverse fasi di produzione quali la foggiatura a mano libera, la foggiatura per colaggio, lo stampaggio e la decorazione a pennello con “colori a fuoco”;

• laboratorio esperienziale e didattico di materiali ceramici per adulti e bambini (attività con contributo 10€);

• Caffè del Ceramista con degustazione caffè Amodio in tazzina di porcellana artistica ( attività con contributo 10€)

• Esposizione di alcune opere della manifattura Mollica;

• esposizione e vendita di manufatti di artigianato artistico di tipo tradizionale e innovativo di produzione del laboratorio artistico Porcellane Carusio di Giovanni Carusio.