Dopo il successo della prima serata torna in replica a La Casa del Mandolino Napoletano "Mandolinando con... Amici - Omaggio alla Canzone Classica Napoletana".

Un un evento all'insegna della musica e della tradizione, un concerto emozionante, un omaggio alla Musica e alla Canzone Classica Napoletana.

Sul palcoscenico de La Casa del Mandolino Napoletano il DivaPlectrum e i Mandolinisti Napoletani si esibiranno in un Recital di Canzoni Classiche napoletane, con la partecipazione della cantante Gloria Greco, una delle migliori voci della canzone classica napoletana dei nostri giorni. Interprete colta ed elegante, scoperta dal grande ed indimenticabile Roberto Murolo, che vide in lei la straordinaria capacità di cantare, emozionando ed emozionandosi, accompagnata al pianoforte dal M° Franco Farina, proporrà alcuni brani del suo repertorio vastissimo, che va dal ‘700 per finire ai valenti autori contemporanei. Inoltre interverrà il M° Mauro Squillante, presidente dell'Accademia Mandolinistica Napoletana.

Uno spazio accogliente, un ensemble di strumenti a plettro, una voce avvolgente e appassionata, note, suoni e melodie che rievocano memorie di un passato, a cui attingere e che si rinnova.

Un repertorio senza tempo che vi porterà nei vicoli di Napoli, nelle piazze, nei cortili dei palazzi, tra la gente, i colori, i profumi e la magia.

Canzoni che raccontano sentimenti Universali, il sacro e il profano, un inno alla Vita.

Una serata di Gioia, un momento di allegria e condivisione, in cui non mancheranno le sorprese.

È obbligatoria la prenotazione.

Email: casadelmandolinonapoli@gmail.com

Telefono: 3403334674 - 3403782113

Gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle Norme AntiCovid vigenti.

contributo per il concerto € 10

