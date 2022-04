Una mamma al museo: speciale visita guidata al Museo Filangieri

Una visita guidata al Museo Filangieri, all'interno dello splendido edificio storico di Palazzo Como, noto per essere stato spostato indietro di 20 metri in occasione dei lavori di Risanamento a Napoli.



Nel 1882, il filantropo Principe Gaetano Filangieri consegnò alla città di Napoli un Museo Civico con finalità sociali, didattiche e imprenditoriali, con il desiderio di donare speranza alla città attraverso l’arte.



Il percorso museale inizia al piano terra con la “Sala Carlo Filangieri” dove sarà possibile ammirare preziose sculture, armi e armature. Si prosegue al piano superiore dove si trova la “Sala Agata”, dedicata alla madre del principe Gaetano Filangieri. Caratterizzata da uno stupendo pavimento maiolicato, qui sono esposti dipinti di importanti artisti europei e italiani, da notare le opere di Battistello, di Vaccaro, del Guercino, di De Ribera e Giordano.

Un passetto in legno permette di raggiungere la “Biblioteca” che vanta una prestigiosa e ampia raccolta di libri antichi.



Prima di cominciare il percorso al museo faremo una sosta golosa alla Pasticceria Mon sciú. Protagonista assoluta, la pasta choux, le immancabili pastarelle napoletane della domenica, mignon curati nell'estetica, punto d'unione fra tradizioni diverse.



* In occasione della Festa della Mamma sarà applicato un prezzo speciale a tutte le mamme che parteciperanno in compagnia di un'altra persona.



* Inoltre sarà possibile ricevere un biglietto personalizzato di Auguri da regalare alla propria mamma.



Il tour prevede due turni 10:15 e 11:45 durata 2 ore



Indirizzo Facebook: www.facebook.com/PartenopeExperience

Appuntamento esterno Museo Filangieri ore 10:15 oppure 11:45



QUOTA EVENTO :

(adulti) 16,00€

Promo: mamma+1 23,00€

bambini fino a 9 anni 3,00€



COME PRENOTARSI?

partenopexperience@gmail.com

chiama o Whatsapp +39 366 319 1005



Il Contributo comprende:

sosta culinaria pasticceria Mon Sciù



GADGET