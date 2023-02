Maluma in concerto alla Mostra d'Oltremare per la rassegna Brutal

Dopo Ibiza arriva anche a Napoli, per la prima volta in Italia, il festival Brutal. Il format che ha spopolato sull’isola spagnola, con oltre 50mila spettatori nell’ultima edizione, approda nella città partenopea e annuncia il primo ospite. Sarà Maluma, superstar della musica latinoamericana, il nome di punta dell’evento in programma domenica 16 luglio 2023 alla Mostra d’Oltremare di Napoli, con meglio della scena latin e urban internazionale. L’artista colombiano sarà l’headliner dell’esclusivo party che animerà gli spazi della Mostra d’Oltremare dove sono attesi migliaia di giovani da tutta Italia. Nelle prossime settimane verranno annunciati altri artisti che completeranno la line-up dell’evento (biglietti disponibili dal 24 febbraio ore 11 sui circuiti Ticketone, ETES e Go2).



Maluma, al secolo Juan Luis Londoño Arias, è un cantautore e personaggio televisivo originario di Medellin. È l’artista maschile latino-americano più seguito sui social media, con oltre 25 milioni di fan su Facebook, 8 milioni di follower su Twitter e 62 milioni di follower su Instagram. Vincitore di un Latin Grammy, ha venduto in tutto il mondo oltre 18 milioni di copie tra singoli e album, affermandosi come uno dei nomi di punta della musica latino-americana, reggaeton e urban. È l’artista più giovane ad essere stato contemporaneamente al 1° e al 2° posto nella classifica Latin Airplay di Billboard, che l’ha visto conquistare il vertice 21 volte. Il suo canale YouTube/VEVO ha totalizzato più di 9 miliardi di visualizzazioni e ha più di 28 milioni di iscritti che gli sono valsi la vittoria di uno YouTube Diamond Play Button Award. Con il Maluma World Tour ha raggiunto un successo non paragonabile a nessun altro artista latino, con oltre 1 milione di biglietti venduti in 105 concerti in tutto il mondo.



Il 30 settembre del 2022 è uscito il nuovo singolo Junio, brano che segna il ritorno dell’artista alla sua essenza urban pop e anticipa il prossimo album. La canzone è stata presentata in anteprima live sul palco dei Billboard Latin Music Awards con una strabiliante performance. Dal 3 febbraio 2023 è disponibile in digitale La Formula, il nuovo singolo in collaborazione con Marc Anthony, l’artista di salsa più grande di tutti i tempi. Il brano farà parte del prossimo album di Maluma, attualmente in lavorazione.



Classe 1994, Maluma è diventato famoso nel suo paese natale con i singoli Farandulera e Obsesión, raccolti nell’album di debutto, Magia (2012). Nello stesso anno è stato nominato per il Latin Grammy Award come “Best New Artist”. Grazie ai brani La Temperatura e Carnaval (2014) ottiene successo nel resto dell’America Latina, confermato dai brani Borró Cassette, El Perdedor e Sin contrato. Negli anni successivi collabora con Ricky Martin, Yandel e nelle hit Chantaje e Clandestino di Shakira, che gli permettono di entrare nelle classifiche internazionali. Dalla firma con Sony Music Latin nel 2015, ha pubblicato vari album di successo: Pretty Boy Dirty Boy (2015), F.A.M.E. (2018), 11:11 (2019), PAPI JUANCHO (2020) e 7DJ (2021). The Love & Sex Tape è il titolo del suo ultimo lavoro discografico dello scorso anno, prodotto da The Rude Boyz. Nell’artwork disegnato dal famoso artista contemporaneo Joseph Klibansky è raffigurato Buda, l’amato cane di Maluma, che rappresenta la sua ombra.



Tra le numerose le collaborazioni e i brani pubblicati in questi anni: Que Pena con J Balvin, Que Chimba e Feel The Beat con i Black Eyed Peas, Medellín dal quattordicesimo album di Madonna (Madame X) e i singoli Pa’ Ti e Lonely, entrambi in collaborazione con Jennifer Lopez. Sempre con J.Lo ha pubblicato lo scorso anno il brano Marry Me (Kat & Bastian Duet), incluso nella colonna sonora dell’omonimo film diretto da Kat Coiro, che vede Maluma anche in veste di attore al fianco di Jennifer Lopez e Owen Wilson. Con The Weeknd ha dato vita al remix della hit Hawai, mentre con Adam Levine e The Rudeboyz ha pubblicato la scorsa estate il brano Ojalá.



Parallelamente alla musica ha intrapreso una carriera televisiva come coach e giudice a The Voice in Messico e Colombia. Maluma è entrato anche nella scena della moda con il suo stile provocatorio, giovane e autentico, che ha portato Vogue a nominarlo “Menswear Icon in the Making” e “Men’s Fashion Newest Muse” e GQ “Man of the Year”. Nel 2019, ha partecipato per la prima volta al Met Gala ed è stato uno dei primi artisti urban latin di questa generazione ad essere invitato da Anna Wintour. Maluma è molto amato e sostenuto da diversi stilisti come Kim Jones (Dior), Jeremy Scott (Moschino), Olivier Rousteing (Balmain), Donatella Versace, Calvin Klein, Christian Louboutin, Louis Vuitton e molti altri. Ha anche preso parte a campagne pubblicitarie come volto dei brand internazionali Moet Hennessy, Michelob e Adidas. Testimonial di Versace Man, Maluma è stato annunciato come nuovo ambassador di BOSS per la campagna primavera/estate 2023. Attivo anche nel campo del sociale, ha fondato a Medellín El Arte de Los Sueños, fondazione che si occupa di sostenere i giovani a rischio, attraverso l’arte e l’educazione musicale.