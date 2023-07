Maluma all'Arena Flegrea per il party Brutal: festival tropicale con Baby K, Fred De Palma e Chimbala in line up

La popstar statunitense Madonna ha prescelto Maluma per creare il suo hit mondiale “Medellin”. La cantante e attrice Jennifer Lopez ha invitato Maluma nei duetti “Lonely” e “Pa’ Ti” e insieme hanno recitato nel film “Marry Me”. I Black Eyed Peas hanno desiderato Maluma per comporre “Feel the Beat”. The Weeknd ha duettato con Maluma nel remix del reguetón “Hawai”. Dovrebbero essere flash sufficienti per dedurre il valore dell’evento che sta per planare a Napoli: appuntamento domenica 16 luglio all’Arena Flegrea – dalle 18 all’1 di notte – per tributare un osanna all’imperatore dell’urban colombiano.

Biglietti a 60 euro in vendita sui circuiti Ticketone, ETES e Go2. Per info: www.lurovamusic.com.

Ultimamente, il 29enne Juan Luis Londoño Arias – vero nome di Maluma – ha pubblicato due nuove canzoni che sono diventate istantaneamente perle dell’emisfero latinoamericano e, da lì, hanno sedotto il Mediterraneo: prima la suadente merengue “Coco Loco”, che include una radicale citazione di “Veridis Quo” dei francesi Daft Punk, e più tardi “La reina”, dedicato a tutte le signore del pianeta, con un videoclip che celebra l’emancipazione e il fascino femminile a prescindere dalla bilancia, dalla pelle e dalle disabilità del corpo. Questi ultimi titoli sono due brani che anticipano l’album “Don Juan” in uscita entro Natale e che magicamente battezzano proprio così i concerti di questa estate in Italia: “Don Juan World Tour”. Napoli dimostrerà il suo feeling con i ritmi pop-sudamericani accogliendo Maluma con un festoso party BRUTAL (il format che stabilisce un’osmosi dalla natura selvaggia di Ibiza al fuoco vulcanico del Vesuvio debutta per la prima volta in Italia) fissato in agenda domenica 16 luglio 2023 in una giornata che, di fatto, equivale a un festival.

Prima del concerto dell’idolo di Medellin, infatti, sul palcoscenico della struttura in marmo della Mostra d’Oltremare saliranno altri ospiti, pronti a esaltare la coreutica del popolo che raggiungerà il quartiere di Fuorigrotta. Nell’ordine di uscita, sono già confermate le esibizioni di Baby K, Fred De Palma e Chimbala. Un tris convocato a supportare il mood di Maluma e trasformare Napoli in un dancefloor tropicale. E a rendere incandescente l’esclusivo evento BRUTAL. Il format che ha spopolato a Ibiza, con oltre 50 mila spettatori nell’ultima edizione, abbraccia nel territorio vesuviano il mood della stella Maluma quale top headliner.

Da non sottovalutare l’impegno sociale dell’artista originario della Colombia – ha fondato a Medellín El Arte de Los Sueños, fondazione che sostiene i giovani a rischio attraverso l’arte e l’educazione musicale – e il suo coinvolgimento in progetti di moda. Vedi il suo ruolo di testimonial per la campagna primavera-estate di Hugo Boss nonché il recente invito alla Settimana della moda di Parigi ricevuto dalla popstar Pharrell Williams, nuovo direttore creativo Uomo per il brand Louis Vuitton.

Maluma ha una intensa una carriera televisiva come coach e giudice della trasmissione The Voice in Messico e in Colombia, e con il suo stile provocatorio e autentico è stato nominato prima “Menswear Icon in the Making” e “Men’s Fashion Newest Muse” da VOGUE e, dopo, “Man of the Year 2019” da GQ, tanto da diventare il primo artista latino a meritare la copertina del magazine internazionale.