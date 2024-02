Festa della Donna: speciale “Malafèmmena Tour” storie di Eroine, Amanti e Regine nel cuore di Napoli

L’associazione De Rebus Neapolis in occasione della Festa della Donna propone una edizione speciale del “Malafèmmena Tour” un evento speciale per le donne nell'unico giorno a loro dedicato.

Attraverso il tour “Malafèmmena” Conoscerete la città da un altro punto di vista, in questo tour dedicato alle Donne più temute di Napoli. Bellissime, determinate, libere, colte, innamorate, geniali, coraggiose, ma talvolta anche PERICOLOSE! Le faremo rivivere, ricordando la presenza di tutte coloro che hanno vissuto e sono state artefici e vittime di delitti, maledizioni e incantesimi contribuendo a fare la storia e cambiare le sorti della città. Ci porteremo nei luoghi legati ad esse, svelandovi come furono decise a ricorrere a qualsiasi mezzo pur di realizzare i loro scopi, per interesse, per vendetta, per potere e per ribellione. Il denominatore comune per tutte queste donne, nel bene o nel male, può essere ricondotto ad una sola parola: passione!

Termineremo presso un locale dove potrete ascoltare musica e consumare un drink festeggiando il giorno dedicato alle Donne.

Itinerario:

I. Donne di Napoli

II. Giuditta la sposa assassina

III. Giovanna la Regina di cuori

IV. La strega che faceva perdere il senno agli uomini.

V. Giulia l'eretica

VI. La badessa e l'amore

VII. Le donne della dea

VIII. La strega Alamanna

IX. La maledizione di una donna forte

X. Drink & Music

Unica data al tour:

VENERDÌ 8 MARZO 2024

ALLE ORE ORE 19:00

Il tour dura 1:30 ore con

Punto d'incontro: Napoli - Davanti Castel Capuano - Piazza Enrico de Nicola

COSTI TOUR (visita guidata + drink escluso ristorante):

- euro 14 a persona

Il ticket comprende:

- Visita guidata con guida esperta di occulto, esoterismo e storia.

- Aperitivo presso un locale del centro antico

PER CHI VOLESSE PRENOTARE

"CENA DONNA" in un rinomato e moderno ristorante, per cenare, comunicarlo al momento della prenotazione.

La prenotazione al ristorante prevede:

Tavolo riservato

Ristorante rinomato

Tre Menù:

~ Menù Pizza: PIZZA a scelta (Margherita o Marinara o Bianca) + Fritturina napoletana + Birra, Acqua minerale + Dolce= €25 a persona.

~ Menù Terra: Pasta e patate con provola, salsiccia al finocchietto con friarielli, babà, acqua minerale, vino casa= 30,00 a persona.

~ Menù Mare: Pasta e fagioli alla marinara, frittura di gamberi e calamari, babà Acqua minerale, vino casa= 35,00 a persona.

PER PRENOTARE CON PAGAMENTO DIRETTAMENTE ALLA GUIDA BASTA INVIARE UN MESSAGGIO WHATSAPP Indicando un nominativo di riferimento e n* di partecipanti (es.ROSSI 3px) Whatsapp 3511258465

PUNTO INFO: 3511258465

Scopri di più:

