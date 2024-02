Mahmood in concerto a Napoli

Prezzo non disponibile

È Sold Out in 24 ore il live al Forum di Milano (21 ottobre 2024) di Mahmood che raddoppia con una seconda imperdibile data, prevista per il 22 ottobre 2024. Si aggiungono inoltre nuovi appuntamenti nei palazzetti italiani: il 27 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e il 31 ottobre al Palapartenope di Napoli.

Le prevendite per la nuova data di Milano saranno disponibili da oggi alle ore 16:00, mentre i biglietti per Roma e Napoli saranno disponibili a partire da domani, giovedì 15 febbraio alle ore 12:00. Info biglietti: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it

La tournée nei palazzetti italiani - prodotta da Friends & Partners - arriverà dopo l’EUROPEAN TOUR, 17 date nei principali club europei, che si concluderanno con due tappe italiane al Fabrique di Milano, previste per il 17 maggio e il 18 maggio 2024 (entrambe sold out), e il SUMMER TOUR 2024, che vedrà l’artista protagonista dei festival estivi italiani a partire dal 19 luglio.

Per i concerti di Milano nei palazzetti e al Fabrique sono già stati venduti 17 mila biglietti.

Reduce dalla partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, Mahmood sta scalando le classifiche italiane e internazionali con “TUTA GOLD”: il brano ha infatti conquistato il #1 posto nella Top 50 Italia di Spotify e il #2 posto della Top Songs Debut Global (9-11 febbraio). Con oltre 15 milioni di stream globali su tutte le piattaforme, la canzone ha superato anche i confini nazionali ed è attualmente alla posizione #31 nella Top 50 Global, #2 nella Top 50 Svizzera, #9 nella Top 50 Lussemburgo, #33 nella Top 50 Lituania e in Top 200 in Spagna, Belgio, Estonia, Grecia e Romania, oltre ad essere il #7 testo più cercato al mondo della settimana su Genius. Amato anche dalle radio, è al numero #1 anche della classifica Earone e il videoclip - diretto da Attilio Cusani e prodotto da Borotalco.tv - è sempre più virale con oltre 5,5 milioni di views su YouTube.

Scritta e composta da Mahmood e Jacopo Angelo Ettorre - con la presenza alla composizione anche di Francesco Catitti - e prodotta da Madfingerz e Katoo, “TUTA GOLD” è il brano che ben rappresenta il nucleo del nuovo album “NEI LETTI DEGLI ALTRI” in uscita questo venerdì, 16 febbraio. Sperimentale, dallo stile baile funk e ritmo club, “TUTA GOLD” è un viaggio tra presente e passato e si sviluppa attraverso i ricordi di un ragazzo che, guardando la luna fuori da una tenda ad un rave, ripensa alla sua adolescenza vissuta in periferia, alle vecchie amicizie e a come sia riuscito a fortificarsi anche grazie alle esperienze dolorose della vita.

“NEI LETTI DEGLI ALTRI” - contenente “TUTA GOLD” e anticipato da “COCKTAIL D’AMORE”, il singolo uscito lo scorso novembre che si è posizionato per due settimane al #1 posto nella classifica dei brani più trasmessi in radio - è disponibile in pre-save (a questo link) e in pre-order (a questo link) nei formati fisici.