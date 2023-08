Magie del Belcanto e Danze d'Epoca al Maschio Angioino

Dall’8 agosto al 20 settembre 2023, torna “Estate a Napoli”, la manifestazione di eventi e attività di spettacolo promossa dal Comune di Napoli, giunta quest’anno alla sua 44ª edizione. Un format che, a partire dal 1979, si rinnova e si attualizza, con l’obiettivo di dare spazio ai tanti talenti del territorio e animare la città nei mesi estivi. Al cortile di Castel Nuovo, ( MASCHIO ANGIOINO),storica sede della manifestazione, a cui si affiancano quest’anno per la prima volta anche il Parco di Villa Capriccio a Capodimonte e l’Auditorium di Bagnoli “Porta del Parco”, diffondendo l’offerta culturale sul territorio cittadino nel segno del policentrismo.

Martedì 22 agosto 2023 alle h.20:00 al Maschio Angioino, a cura dell'Associazione Culturale Noi per Napoli, vi sarà un affascinante viaggio nel mondo del Belcanto e delle Danze d'Epoca in collaborazione con il Gruppo Culturale "Danzando nel Tempo" dal titolo , MAGIE DEL BELCANTO E DANZE D' EPOCA.



Un evento davvero esclusivo e particolare, connubio tra Belcanto e Danze d'epoca: le arie di Verdi, Lehar, Di Giacomo, De Curtis e tanti altri compositori che hanno caratterizzano il panorama musicale dell’800 e dei primi del '900, interpretate dalle straordinarie voci del Soprano OLGA DE MAIO e del Tenore LUCA LUPOLI ,accompagnati al pianoforte dalla pianista NATALIYA APOLENSKAYA con le quadriglie, valzer danzati, in abiti storici, eseguite dal Gruppo Culturale “DANZANDO NEL TEMPO” che daranno vita ad un evento davvero indimenticabile, un viaggio fuori dal tempo, in un' atmosfera sognante, con il racconto e gli interventi del fantastico attore SASÀ TRAPANESE



Olga De Maio soprano, Luca Lupoli tenore, Nataliya Apolenskaja pianoforte, Sasà Trapanese voce recitante

Danze d' Epoca con la collaborazione del Gruppo Danzando nel Tempo