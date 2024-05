Si chiude il Maggio dei Monumenti 2024: gli appuntamenti dell'ultimo weekend

Ultimo fine settimana di attività per il Maggio dei Monumenti 2024 - Le acque di Napoli, manifestazione promossa e finanziata dal Comune di Napoli per la valorizzazione del patrimonio culturale della città.

Venerdì 31 maggio, alle ore 18.30, presso Sala Assoli Fulvio Baglivi presenta una selezione di contributi sul cinema di Béla Tarr tratti da “Fuori Orario. Cose (mai) viste”. Segue, alle ore 20.30, la proiezione del lungometraggio “Rapporti prefabbricati”.

Sold out il seminario del ciclo “In principio era l’acqua” con Lidia Palumbo, dal titolo “L'anima immersa: miti e filosofia delle acque nella Grecia antica”.

Sabato 1 giugno tornano gli itinerari della mostra diffusa “Per corsi d’acqua”; prevista inoltre l’apertura straordinaria dell’Acquedotto Augusteo del Serino (via Arena della Sanità), con turni di visita dalle ore 16.00 alle ore 17.00.

Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 in Piazza Italia (Fuorigrotta) Maghi, principesse e bolle di sapone: attività di animazione per famiglie (bambini e ragazzi da 3 a 12 anni), nei pressi della fontana recentemente riattivata.

A partire dalle ore 17.00 la Mostra d’Oltremare accoglierà numerose attività per la penultima giornata del Maggio dei Monumenti 2024. Bambini e ragazzi saranno coinvolti in attività di animazione (dalle ore 17.00 alle ore 19.30) e nel workshop di cartapesta sull’acqua “Onde di creatività” (dalle 17.00 alle 18.15 rivolto a bambini di 7-9 anni, dalle 18.30 alle 19.45 rivolto a bambini di 10-12 anni). Alle ore 19.30 sguardi puntati verso l’alto per la spettacolare performance della compagnia Funa, che animerà la Fontana dell’Esedra con danza aerea e verticale, teatro fisico e teatro-danza. Alle ore 21.00 andrà in scena “La danza dell’acqua” della compagnia Mvula Sungani Physical Dance:attraverso coreografie fluide e armoniose, i danzatori accompagneranno gli spettatori in un viaggio sensoriale che esplora le diverse nature dell'acqua, dove la danza rappresenta la fluidita? dell’elemento primordiale per un'armoniosa celebrazione della nascita e, quindi, della vita. Alle ore 20.30 e alle ore 22.30 spettacolo di luci, acqua e suoni della Fontana dell'Esedra.

Alle ore 20.45 presso la Sala polifunzionale del Museo Darwin Dohrn (Villa Comunale) in programma lo spettacolo “Ventimila leghe sotto i mari”, racconto per voce e musica dall’omonimo romanzo di Jules Verne, di e con Imma Villa (voce narrante) e Paolo Coletta (musiche dal vivo), a cura di Baba Yaga Teatro. La caccia a una misteriosa creatura degli abissi, che affonda misteriosamente le navi, porta i protagonisti a un avventuroso viaggio tra le rovine di Atlantide, tra piovre e perle giganti, a bordo di un sottomarino in una fantastica allegoria della vita.

Domenica 2 giugno ultimi appuntamenti con gli itinerari “Per corsi d’acqua”: non semplici visite guidate ma una “mostra diffusa” per guardare Napoli con un approccio differente, che amplifichi l’esperienza dei visitatori che entreranno in contatto con il territorio, le sue storie, le sue leggende e le sue comunita?.

Già sold out il reading deambulante a cura di Daniele Allocca e Gaia Del Giudice che procederà dal Molosiglio al faro di Molo San Vincenzo.

La Sala polifunzionale del Museo Darwin Dohrn (Villa Comunale) ospiterà, alle ore 20.45, lo spettacolo “Lighea: la sirena”, racconto per voce e musica da Lighea di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, con Paolo Cresta (voce narrante) e Carlo Lomanto (musiche dal vivo), a cura di Baba Yaga Teatro. L’inconfessato incontro giovanile con la creatura fantastica emblema dell’erotismo diventa per un ormai anziano professore l’occasione per un viaggio dentro la conoscenza di se? stesso.

Alle 21.00 al Multicinema Modernissimo, con la proiezione del lungometraggio “Il cavallo di Torino”, Orso d’argento al Festival di Berlino 2011, si concluderà la retrospettiva integrale dedicata al regista ungherese Béla Tarr.

