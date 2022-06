Visite guidate, teatro, cinema, street art e musica per la chiusura del Maggio dei Monumenti

Visite guidate, teatro, cinema, street art e musica dal vivo per la chiusura del Maggio dei Monumenti: sono più di 30 gli eventi in programma nell’ultima settimana della storica manifestazione, quest’anno incentrata sul festival Muraria.

La riapertura straordinaria della chiesa di S. Maria dell’Incoronata sarà uno degli appuntamenti clou del week end: domenica 12 giugno sarà possibile vistare l’edificio del XIV secolo da anni inaccessibile e apprezzare il suo suggestivo impianto architettonico, posto sotto il livello stradale di via Medina.

Venerdì 10 giugno l’Orchestra di Piazza Vittorio animerà piazza Municipio, con un concerto ad ingresso gratuito. L’esibizione della band multietnica si svolgerà nell’ambito delle celebrazioni per l’anniversario della fondazione dell’Università Federico II.

Castel Sant’Elmo, Città della Scienza e Soccavo saranno le location di tre performance teatrali in programma sabato 11 e domenica 12 giugno. La fortezza di San Martino ospiterà una pièce dedicata alle tragiche vicende di Luisa Sanfelice e della rivoluzione napoletana del ’99; a Bagnoli, invece, andrà in scena lo spettacolo di teatro immersivo intitolato “Bus rooms e la soglia del muro invisibile”; in via Vicinale Paradiso saranno rievocate le gesta del Napoli di Maradona con “Campo Paradiso: l’eco dei sogni”.

Dopo l’anteprima con Dori Ghezzi, nel fine settimana sarà visibile anche il murale dedicato a Fabrizio De Andrè, che Jorit e Trisha hanno realizzato a Scampia in via Labriola.

Da segnalare, poi, la passeggiata curata dalla prof.ssa Orfina Fatigato in calendario venerdì 10 giugno, che da piazza Dante condurrà al parco Ventaglieri, e quella che domenica 12 sarà dedicata ai luoghi e alle vedute dei Camaldoli.

Domenica 12 si svolgerà anche “A Gianturco nel paese di mezzo” un incontro speciale con le monache buddiste cinesi nel loro luogo di preghiera e socialità.

Fino a venerdì 10 giugno, inoltre, il cinema Modernissimo ospiterà la retrospettiva “Werner Herzog, 5 film di un maestro” che riproporrà cinque titoli del regista tedesco, tra cui “Fitzcarraldo” e “Aguirre, furore di Dio”.

Il Maggio dei Monumenti 2022 e il festival Muraria sono promossi dal Comune di Napoli con il finanziamento della Città Metropolitana di Napoli.

GLI APPUNTAMENTI FINO AL 12 GIUGNO

6-10 giugno h 21.00

Cinema Modernissimo

WERNER HERZOG, 5 FILM DI UN MAESTRO

Lunedì 6 giugno: PAESE DEL SILENZIO E DELL'OSCURITA' (1971) - con Massimo Adinolfi

Martedì 7 giugno: AGUIRRE FURORE DI DIO (1972) - con Gennaro Carillo

Mercoledì 8 giugno: FITZCARRALDO (1982) - con Massimo Fusillo

Giovedì 9 giugno: NOSFERATU. IL PRINCIPE DELLA NOTTE (1979) - con Anna Masecchia

Venerdì 10 giugno: APOCALISSE NEL DESERTO (1992) - con Alessia Cervini

proiezioni cinematografiche con dibattito

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Evento realizzato in collaborazione con il Goethe-Institut di Napoli

9 giugno h 18.00

LICEO BOCCIONI PALIZZI - CONCERTO DEDICATO A ENRICO CARUSO DEL PCTO

concerto

10 giugno h 16.30

Partenza: piazza Dante

RIABITARE INSIEME GLI SPAZI IBRIDI DELLA CITTÀ. UN PERCORSO ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI DELLA SPERIMENTAZIONE CULTURALE E SOCIALE NEL CENTRO STORICO.

Con Orfina Fatigato, Professoressa di composizione architettonica e urbana DiARC, Università degli studi di Napoli Federico II

passeggiata tematica

10 giugno h 21.00

Piazza Municipio

ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO

concerto

Ingresso gratuito

11 e 12 giugno h 10:00 | 11:00 | 12:00

CASTEL SANT’ELMO

Via Tito Angelini, 20/A

CASTEL SANT’ELMO E LE SUE MURA.

TRIONFO E DECLINO DI LUISA SANFELICE

testo e regia di Aniello Mallardo

con Giuseppe Cerrone e Serena Mazzei

performance

11 giugno 11:30 | 13:00 | 15:30

12 giugno 11:00 | 12:00 | 13:00

BAGNOLI

Città della Scienza

BUS ROOMS E LA SOGLIA DEL MURO INVISIBILE

un progetto di Bus Theater

teatro immersivo

11 giugno h 18:00 | 19:00 | 20:00

12 giugno h 10:00 | 11:00 | 12:00

MURALE DI MARADONA

Via Vicinale Paradiso, 36-46

CAMPO PARADISO: L’ECO DEI SOGNI

di e con Giampiero Schiano

produzione Casa del Contemporaneo

performance teatrale

11 giugno h 16:00 | 18:00

PALAZZO S. GIACOMO

11 giugno h 10:00 | 10:30

CHIESA DI S.ANNA ALLE PALUDI

11 e 12 giugno h 10:00 | 11:00 | 12:00

TERME ROMANE DI VIA TERRACINA

11 giugno h 11:00

COMPLESSO MONUMENTALE DELL’ANNUNZIATA

11 giugno h 10:30

COMPLESSO MONUMENTALE SAN DOMENICO MAGGIORE

11 giugno h 17:00, 12 giugno h 10:00

MOSTRA D’OLTREMARE

11 giugno h 10:30

CHIESA DI SAN SEVERO AL PENDINO

11 giugno h 10:30

AREA ARCHEOLOGICA DI CARMINIELLO AI MANNESI

11 giugno h 10:30

CHIESA DEI SS. COSMA E DAMIANO

11 giugno h 10:00 | 12:00

ARCHIVIO DI STATO E CHIOSTRO DEL PLATANO

12 giugno h 11.00

CHIESA DI S. MARIA DI PORTOSALVO

11 giugno h 10.00

BASILICA DI SAN GIOVANNI MAGGIORE

12 giugno h 10.00 | 12:00

CHIESA DI S. MARIA DELL’INCORONATA

visite guidate

11 giugno h 10.00

Partenza: piazzale stazione metropolitana Piscinola-Scampia

SCAMPIA, UN RACCONTO DI LUOGHI E DI PERSONE

Con Daniela Buonanno, Architetto e Ricercatrice presso il Dipartimento di Architettura dell'Università degli studi di Napoli Federico II

passeggiata tematica

11 giugno h 16.00

Partenza: piazzale stazione metropolitana Frullone

GRAZIA E ARMONIA AL TEMPIO BUDDISTA

Narratrice Charuni Dissanayaka, mediatrice culturale di origine srilankese. Danze tradizionali srilankesi a cura di Sri Ridma.

12 giugno h 10.00

Partenza: piazzale eremo di S. Salvatore ai Camaldoli

LA COLLINA SEGRETA: VEDUTE E VILLAGGI DIMENTICATI DEI CAMALDOLI

Con Pasquale Liccardo

passeggiata tematica

12 giugno h 11.00

Partenza: metropolitana linea 2 fermata Napoli Gianturco.

A GIANTURCO NEL PAESE DI MEZZO – INCONTRO CON LE MONACHE BUDDISTE CINESI

Nella China Town napoletana un incontro speciale con le monache buddiste cinesi nel loro luogo di preghiera e socialità.

passeggiata e incontro interculturale