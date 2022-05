Maggio dei Monumenti, la street art di Zevs a Ponticelli e i tableaux vivants da Caravaggio a S. Chiara

Orario non disponibile

Dopo il sold out fatto registrare dagli eventi dello scorso weekend, il programma del Maggio dei Monumenti 2022 prosegue nel segno della street art e del teatro di strada.

Tra i numerosi appuntamenti di questa settimana, particolarmente attese la presentazione dell’opera d’arte pubblica “Operazione Oro”, realizzata dall’artista francese Zevs a Ponticelli che sarà presentata venerdì 27 maggio e le performance di tableaux vivants dedicate a Caravaggio, in calendario nel cortile della basilica di Santa Chiara.

Coniugando rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio pubblico, Zevs trasformerà in un luminosissimo pannello dorato la facciata dell’istituto “Marie Curie”, situato a via Argine. L’effetto sarà ottenuto sfruttando il cromatismo delle coperte termiche usate nelle operazioni di soccorso. Parte integrante dell’opera sarà un finto poster pubblicitario contenente l’immagine di una delle vele di Scampia anch’essa dorata, rappresentazione iconica del suo abbattimento e della sua rinascita.

“Le coperte termiche evocano dolore e sofferenza” ha sottolineato Zeus “Con la mia opera ne ho voluto cambiare il valore simbolico: utilizzerò la loro doratura per creare un effetto di grande brillantezza, assegnando alla luminosità la forza di rinnovare il passato facendo nascere il futuro”.

Alcune delle opere più famose di Caravaggio saranno al centro di “Per grazia ricevuta/Ex Voto”, performance teatrale che venerdì 27 e sabato 28 maggio animerà, con tre repliche al giorno, il cortile della basilica di Santa Chiara. Sfruttando la tecnica dei tableaux vivants, la rappresentazione combinerà le potenti suggestioni della pittura caravaggesca con l’iconografia delle edicole votive presenti su tanti muri della città, evocando l’incontro tra il sacro e il profano.

In programma venerdì 27 alle ore 11.00 presso il museo civico “Gaetano Filangieri” di via Duomo, altro evento del fine settimana sarà la performance “Waiting room – Piacere Gaetano”, omaggio al filosofo e giurista napoletano con la partecipazione di Massimo Andrei.

A seguito delle numerose richieste, si allunga il calendario delle proiezioni del documentario “Cave of forgotten dreams” di Werner Herzog, fissate alla Galleria Borbonica, con un ulteriore appuntamento alle ore 21.30 di sabato 28 maggio.

Tre le altre numerose iniziative del terzo weekend del Maggio dei Monumenti 2022, la pièce “Lacerate parole nel ventre di tufo”, allestita nella suggestiva cornice della Crypta Neapolitana; le visite guidate alla Biblioteca Universitaria, alla Cappella delle Anime del Purgatorio, presente nel Maschio Angioino, e all’ Archivio di Stato con l’annesso Chiostro del Platano; la passeggiata tematica lungo l’antico sentiero di via del Serbatoio, le cui pareti tufacee evocano il lavoro dei cavamonte; l’incontro con la comunità napoletana dello Sri Lanka.

Il calendario completo del terzo weekend del Maggio dei Monumenti 2022 e le modalità di partecipazione e le modalità di partecipazione agli eventi sono disponibili sul sito del Comune di Napoli e sugli account ufficiali Facebook e Instagram

GLI APPUNTAMENTI DEL TERZO WEEKEND

27 MAGGIO 2022

EVENTO SPECIALE

Ore 11:00

WAITING ROOM – PIACERE GAETANO

Spettacolo di: Ettore De Lorenzo

Autore: Marco Alifuoco

Con la partecipazione di: Massimo Andrei

Attori: Marco Corcione e Machi di Pace

MUSEO CIVICO GAETANO FILANGIERI

Via Duomo, 288

Spettacolo con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

PARLARE AI MURI – Teatro di strada

Ore 16:00, ore 17:00 ed ore 18:00

PER GRAZIA RICEVUTA – Edicole votive murarie dall’opera di Caravaggio

Performance di Tableaux vivant

Di e con: Gaetano Coccia, Francesco Ottaviano De Santis e Antonella Parrella

Produzione: TEATRI 35

Via Santa Chiara, 49/C

Spettacolo gratuito con prenotazione obbligatoria

GUARDARE I MURI – Cinema nel sottosuolo

Ore 19:30

“CAVE OF FORGOTTEN DREAMS” di Werner Herzog

Proiezione cinematografica con visita guidata

GALLERIA BORBONICA (Via Domenico Morelli, 61 – ingresso parcheggio Morelli)

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: + 39 3278920530

APRIRE I MURI – Visite Guidate

Ore 10:30 – AREA ARCHEOLOGICA DI CARMINIELLO AI MANNESI

Visita gratuita con prenotazione obbligatoria

Ore 11:30 – BIBLIOTECA UNIVERSITARIA (Via Giovanni Paladino, 39)

Visita gratuita con prenotazione obbligatoria

Ore 16:00 – PALAZZO SAN GIACOMO

Visita gratuita con prenotazione obbligatoria

Ore 16:00 - BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI: MOSTRA “NAPOLI IN SCENA” E FONDO AOSTA

Visita gratuita con prenotazione obbligatoria

Ore 18:00 – PALAZZO SAN GIACOMO

Visita gratuita con prenotazione obbligatoria

Ore 17:30, 17:45, 18:00, 18:15 - VIGNA DI SAN MARTINO

Visita gratuita con prenotazione obbligatoria

ALLARGARE I MURI – Incontri con i nuovi napoletani

Ore 17:00 – I LUOGHI NAPOLETANI DELLO SRI LANKA

Narratrice: Charuni Dissanayaka, mediatrice culturale di origine srilankese.

Partenza: Piazza Dante

Passeggiata ed incontro interculturale gratuiti con prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: +39 3346049916

28 MAGGIO 2022

PARLARE AI MURI – Teatro di strada

Ore 10:00, ore 11:00 ed ore 12:00

PER GRAZIA RICEVUTA – Edicole votive murarie dall’opera di Caravaggio

Performance di Tableaux vivant

Di e con: Gaetano Coccia, Francesco Ottaviano De Santis e Antonella Parrella

Produzione: TEATRI 35

Via Santa Chiara, 49/C

Spettacolo gratuito con prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: +39 3454679142

Ore 10:30, ore 11:30 ed ore 12:30

LACERATE PAROLE NEL VENTRE DI TUFO. Processo a una madre.

Performance teatrale

Di: Rosario Sparno

Con: Antonella Romano e Rosario Sparno

Produzione: Casa del Contemporaneo

CRYPTA NEAPOLITANA – Salita della Grotta

Spettacolo gratuito con prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: +39 3454679142

GUARDARE I MURI – Cinema nel sottosuolo

Ore 19:30 e ore 21:30

“CAVE OF FORGOTTEN DREAMS” di Werner Herzog

Proiezione cinematografica con visita guidata

GALLERIA BORBONICA (Via Domenico Morelli, 61 – ingresso parcheggio Morelli)

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: + 39 3278920530

APRIRE I MURI – Visite Guidate

Dalle ore 9:30 alle ore 14:30 – MUSEO ANATOMICO DEL MUSA

Ore 10:00 – CHIESA DI SANT’ANNA ALLE PALUDI

Visita gratuita con prenotazione obbligatoria

Ore 10:00 – ARCHIVIO DI STATO E CHIOSTRO DEL PLATANO

Visita gratuita con prenotazione obbligatoria

Ore 10:00 – BASILICA DI SAN GIOVANNI MAGGIORE

Visita gratuita con prenotazione obbligatoria

Ore 10:30 – CHIESA DI SANT’ANNA ALLE PALUDI

Visita gratuita con prenotazione obbligatoria

Ore 10:30 – COMPLESSO MONUMENTALE SAN DOMENICO MAGGIORE

Visita gratuita con prenotazione obbligatoria

Ore 10:30 – TEATRO TRIANON E SALA DELLE MERAVIGLIE

Visita gratuita con prenotazione obbligatoria

Ore 11:00 – COMPLESSO MONUMENTALE DELL’ANNUNZIATA

Visita gratuita con prenotazione obbligatoria

Ore 11:00 – CHIESA DI SANTA MARIA DI PORTOSALVO

Visita gratuita con prenotazione obbligatoria

Ore 11:30 – TEATRO TRIANON E SALA DELLE MERAVIGLIE

Visita gratuita con prenotazione obbligatoria

Ore 12:00 – ARCHIVIO DI STATO E CHIOSTRO DEL PLATANO

Visita gratuita con prenotazione obbligatoria

Ore 12:30 – TEATRO TRIANON E SALA DELLE MERAVIGLIE

Visita gratuita con prenotazione obbligatoria

Ore 16:00 – PALAZZO SAN GIACOMO

Visita gratuita con prenotazione obbligatoria

Ore 16:30 – CIRCOLO NAZIONALE DELL’UNIONE

Visita gratuita con prenotazione obbligatoria

Ore 18:00 – PALAZZO SAN GIACOMO

Visita gratuita con prenotazione obbligatoria

ATTRAVERSARE I MURI – Passeggiate tematiche

Ore 10:30

NAPOLI EXTRA MOENIA: PERCORSI DI MEMORIA

Con: Carlo Leggieri, Associazione Celanapoli

Partenza: Piazzale stazione Metropolitana Colli Aminei

Passeggiata gratuita con prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: + 39 334 6049916,

ALLARGARE I MURI – Incontri con i nuovi napoletani

Ore 10:30 – LE STORIE DI PIAZZA MERCATO

Narratrici: Yuliya Sanchenko, guida turistica accompagnatrice interculturale e Andreina Lopes Pinto, mediatrice culturale e accompagnatrice interculturale di origine capoverdiana.

Partenza: Piazza Mercato, c/o orologio di Sant’Eligio

Passeggiata ed incontro interculturale gratuiti con prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: +39 3346049916

29 MAGGIO 2022

PARLARE AI MURI – Teatro di strada

Ore 10:30, ore 11:30 ed ore 12:30

LACERATE PAROLE NEL VENTRE DI TUFO. Processo a una madre.

Performance teatrale

Di: Rosario Sparno

Con: Antonella Romano e Rosario Sparno

Produzione: Casa del Contemporaneo

CRYPTA NEAPOLITANA – Salita della Grotta

Spettacolo gratuito con prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: +39 3454679142,

GUARDARE I MURI – Cinema nel sottosuolo

Ore 19:30

“CAVE OF FORGOTTEN DREAMS” di Werner Herzog

Proiezione cinematografica con visita guidata

GALLERIA BORBONICA (Via Domenico Morelli, 61 – ingresso parcheggio Morelli)

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: + 39 3278920530

APRIRE I MURI – Visite Guidate

Dalle ore 9:30 alle ore 14:30 – MUSEO ANATOMICO DEL MUSA

Ore 10:00 – ORTO BOTANICO

Visita gratuita con prenotazione obbligatoria

Ore 10:00 – CHIESA DI SANTA MARIA DI PORTOSALVO

Visita gratuita con prenotazione obbligatoria

Ore 10:30 - MASCHIO ANGIOINO – CAPPELLA DELLE ANIME DEL PURGATORIO

Visita gratuita con prenotazione obbligatoria

Ore 11:00 – CHIESA DI SANTA MARIA DI PORTOSALVO

Visita gratuita con prenotazione obbligatoria

Ore 11:30 – CIRCOLO NAZIONALE DELL’UNIONE

Visita gratuita con prenotazione obbligatoria

Ore 11:30 - MASCHIO ANGIOINO, CAPPELLA DELLE ANIME DEL PURGATORIO

Visita gratuita con prenotazione obbligatoria

Ore 12:00 – ORTO BOTANICO

Visita gratuita con prenotazione obbligatoria

Ore 10:30 – MASCHIO ANGIOINO – CAPPELLA DELLE ANIME DEL PURGATORIO

Visita gratuita con prenotazione obbligatoria

Ore 16:30 – CIRCOLO NAZIONALE DELL’UNIONE

Visita gratuita con prenotazione obbligatoria

ATTRAVERSARE I MURI – Passeggiate tematiche

Ore 10:30

NAPOLI EXTRA MOENIA: PERCORSI DI MEMORIA

Con: Carlo Leggieri, Associazione Celanapoli

Partenza: Piazzale stazione Metropolitana Colli Aminei

Passeggiata gratuita con prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: + 39 334 6049916

ALLARGARE I MURI – Incontri con i nuovi napoletani

Ore 10:30

I SAPORI DEL MONDO IN PIAZZA GARIBALDI

Narratori: Ndiaye El Hadji Omar mediatore culturale di origine senegalese e Andreina Lopes Pinto, mediatrice culturale e accompagnatrice interculturale di origine capoverdiana.

Partenza: Piazza Garibaldi, c/o monumento

Incontro interculturale gratuito con prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: + 39 3346049916