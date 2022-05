Maggio dei Monumenti al via con un weekend di passeggiate interculturali e visite guidate

Il Maggio dei Monumenti 2022 prende il via con un weekend di passeggiate interculturali e visite guidate: da venerdì 13 a domenica 15 maggio sono nove gli appuntamenti proposti da Muraria, il programma di eventi ispirato ad una visione che capovolge il concetto di muro, da simbolo di divisione a simbolo di unione.

L’incontro e l’integrazione di culture differenti sarà il tema di due tour che vedranno protagoniste comunità di origine straniera residenti a Napoli.

Venerdì 13 alle 17.00 la narratrice di origini ucraine Yuliya Sanchenko condurrà napoletani e turisti lungo via Tribunali, seguendo un itinerario che toccherà, tra gli altri siti, la Chiesa di S. Maria della Pace, che oggi ospita gli ucraini di rito bizantino, e il laboratorio Avventura di Latta, dove rifugiati di diverse nazionalità realizzano oggetti di design utilizzando la tecnica tradizionale dei lattonai napoletani. La passeggiata si concluderà nel centro interculturale giovanile Officine Gomitoli di Dedalus, con una performance musicale di Maurizio Capone.

Domenica 15 maggio alle 10.30, invece, l’identità plurale della città sarà evocata dai mediatori culturali Pierre Preira e Andreina Lopes Pinto: a loro il compito di guidare una passeggiata con degustazioni alla scoperta delle diverse tradizioni gastronomiche presenti nell’area di piazza Garibaldi.

“Napoli è una città storicamente multietnica” ha dichiarato il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. “Il Maggio dei Monumenti sarà l’occasione per rafforzare il legame culturale con le tante comunità straniere presenti sul nostro territorio”.

Il primo weekend del Maggio dei Monumenti 2022 sarà poi scandito da una serie di visite guidate che, richiamando il tema della XXVIII edizione, evidenzieranno il valore narrativo di mura, pareti e resti archeologici. Tra i siti che potranno essere visitati gratuitamente dalle 10.00, la chiesa di S. Anna alle Paludi, sita a corso Arnaldo Lucci, con il trittico cinquecentesco di Andrea da Salerno che adorna l’altare maggiore, e le Terme Romane di via Terracina, complesso risalente alla prima metà del II sec. d.C. nel suo impianto originario.

“Il nostro obiettivo è ampliare il circuito turistico cittadino, estendendolo oltre il centro storico con la valorizzazione di siti di grande interesse ancora poco noti” ha sottolineato il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi

Il programma di eventi Muraria è promosso dal Comune di Napoli con il finanziamento della Città Metropolitana di Napoli

L’elenco completo delle iniziative e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito del Comune di Napoli e sugli account ufficiali Facebook e Instagram.

GLI EVENTI DEL PRIMO WEEKEND

13 maggio

h 16:00 | 18:00

PALAZZO S. GIACOMO

visita guidata

Per informazioni: infovisitemuraria@gmail.com - 3282205563

Prenotazioni su: www.guideturistichecampane.it/muraria-aprire-i-muri

h 17.00

Partenza: vico S. Maria Vertecoeli, 6 - Centro Accoglienza Medihospes

BELLE STORIE

Lungo 500 metri, su via dei Tribunali si attraverseranno porte e muri per conoscere realtà vivaci che fanno dell’incontro tra persone e culture una ricchezza per la città. Si partirà dal centro di accoglienza Medihospes, gestito da SAI Napoli, dove si dialogherà con gli ospiti della struttura, bevendo un tè con dolcetti preparati dallo chef senegalese Ismaila Niang. Si visiterà la Chiesa di Santa Maria della Pace, che oggi ospita gli ucraini di rito bizantino, il laboratorio creativo Avventura di Latta, dove alcuni rifugiati di diversa nazionalità realizzano gioielli e oggetti di design con la tecnica tradizionale dei lattonai napoletani. Si approfondirà la conoscenza delle installazioni artistiche pubbliche di Riccardo Dalisi lungo il percorso, per arrivare al centro interculturale giovanile Officine Gomitoli di Dedalus nell’ex Lanificio borbonico. Qui ci sarà una performance di Maurizio Capone, musicista e ideatore di strumenti musicali realizzati interamente con materiali riciclati.

passeggiata tematica

Per informazioni e prenotazioni: migrantournapoli@coopcasba.org - 334

6049916

14 maggio

h 10:00 | 10:30

CHIESA DI S.ANNA ALLE PALUDI

h 10:30

COMPLESSO MONUMENTALE SAN DOMENICO MAGGIORE

h 10:00 | 11:00 | 12:00

TERME ROMANE DI VIA TERRACINA

h 10:30 | 11:30 | 12:30

TEATRO TRIANON E SALA DELLE MERAVIGLIE

h 11:00

COMPLESSO MONUMENTALE DELL’ANNUNZIATA

h 16:00 | 18:00

PALAZZO S. GIACOMO

visita guidata

Per informazioni: infovisitemuraria@gmail.com - 3282205563

Prenotazioni su: www.guideturistichecampane.it/muraria-aprire-i-muri

15 maggio

h 10:00 | 11:00 | 12:00

TERME ROMANE DI VIA TERRACINA

h 10:00

MOSTRA D’OLTREMARE

visita guidata

Per informazioni: infovisitemuraria@gmail.com - 3282205563

Prenotazioni su: www.guideturistichecampane.it/muraria-aprire-i-muri

15 maggio h 10.30

Piazza Garibaldi

I SAPORI DEL MONDO IN PIAZZA GARIBALDI

Narratori Pierre Preira, mediatore culturale e accompagnatore interculturale di origine senegalese e Andreina Lopes Pinto, mediatrice culturale di origine capoverdiana

A volte per fare il giro del mondo non servono 80 giorni, ma solo qualche ora. Dal primo supermercato di riferimento per i cittadini di origine straniera di ogni nazionalità alla prima macelleria halal (lecito per i musulmani), ai fast food e ristoranti nigeriani, pakistani e ivoriani, fino al mercato senegalese di via Bologna e alla pasticceria Lauri che produce dolcetti napoletani senza grassi animali e alcool, una passeggiata per conoscere persone e comunità di diversa provenienza e culture, tra chiacchiere, street art e tanti assaggi.

Unico bagaglio richiesto: una gran curiosità alimentare!

passeggiata tematica

Per informazioni e prenotazioni: migrantournapoli@coopcasba.org - 334

6049916