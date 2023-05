'Napoli in vetta', torna il Maggio dei Monumenti: tutti gli eventi dell'edizione 2023

Scoprire la città nella sua vertiginosa dimensione aerea: è “Napoli in vetta” il programmatico titolo della XXIX edizione del Maggio dei Monumenti, che quest’anno si svolgerà dal 12 maggio al 4 giugno.

Dopo il successo del Maggio 2022 dedicato al tema della terra con “Muraria”, continua l’esplorazione degli elementi della città con un nuovo racconto del suo patrimonio culturale, questa volta nel segno dell’aria.

Promossa dal Comune di Napoli con il finanziamento della Città Metropolitana, la manifestazione proporrà un calendario di oltre 80 eventi ad ingresso gratuito.

Il tema al centro del Maggio dei Monumenti 2023 troverà una pluralità di originali declinazioni con itinerari storico-artistici, spettacoli di danza, rappresentazioni teatrali, concerti, film, reading e iniziative speciali.

"Anche quest'anno abbiamo voluto un programma ricchissimo per il Maggio dei Monumenti, proponendo una narrazione della città del tutto inedita, che coinvolgerà l’intero territorio in una grande rassegna culturale che non prevede solo aperture, ma soprattutto nuovi modi di godere del patrimonio materiale e immateriale della città. Lo abbiamo fatto spalancando gli spazi verticali della città, che saranno affollati da stormi di artisti e visitatori, nel solco dell'intensa programmazione che stiamo mettendo in campo tra offerta turistica e culturale”, ha dichiarato il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Pensata come mostra diffusa per conoscere la città attraverso nuovi punti di vista, l’iniziativa “A testa alta” proporrà tre percorsi alla scoperta dei prospetti superiori di palazzi storici, chiese e monumenti, seguendo le figure alate che abitano gli spazi fisici e invisibili della città:

I percorsi interesseranno le aree di Pizzofalcone, corso Umberto I e Porta Capuana. Per l’occasione, proprio a Porta Capuana si potrà assistere ad un’istallazione sonora dell’artista Jimmie Durham.

Nel calendario del Maggio dei Monumenti 2023 non mancheranno aperture speciali che porteranno in alto lo sguardo: l’Osservatorio Astronomico di Napoli e il parco archeologico del Pausilypon, con una speciale visita dedicata al passaggio degli uccelli sulla costa di Posillipo.

Tra i numerosi appuntamenti, da segnalare gli omaggi ai registi Antonio Capuano e Wim Wenders, espressioni diverse di un cinema fatto di altitudini e prospettive divergenti, con un fitto programma di proiezioni e dibattiti che vedrà, tra le altre cose, anche la riapertura straordinaria del cinema Metropolitan.

La danza sarà l’arte al centro di questo Maggio dei Monumenti dedicato all’aria: ballerini di urban e breakdance, funamboli e acrobati, si alzeranno contro lo spirito di gravità sopra scalinate di chiese, piazze, teatri antichi ed edifici moderni.

La suggestione della città dall’alto sarà anche l’elemento caratterizzante della rassegna teatrale “Quando le sirene avevano le ali”, che trasformerà sei terrazze cittadine in sei inediti palcoscenici, e tra queste, quella dell’Archivio di Stato, set della fortunata serie “I bastardi di Pizzofalcone.”

Dalle terrazze ai tetti, che diventeranno palchi musicali grazie ad una serie di concerti in calendario sui rooftop di prestigiosi alberghi napoletani – Britannique, Caracciolo, Mediterraneo, San Francesco al Monte - nel segno degli strumenti a fiato e del sax di The Bird, Charlie Parker.

Reading musicali, presentazioni, dibattiti e incontri animeranno, infine, il centro storico di Napoli tra Port’Alba, Sant’Aniello a Caponapoli e Palazzo Corigliano; dove protagonisti indiscussi saranno la letteratura e il libro:

A margine delle attività direttamente promosse dal Comune, si segnala il progetto del “Coordinamento Scale” che valorizza una risorsa fondamentale della città grazie al contributo dei cittadini, e che mai come quest’anno, raccontando i dislivelli della città, dalle pedamentine ai pallonetti ai gradoni alle salite, contribuirà a svelare quella dimensione verticale che fa di Napoli una città celeste, o meglio, azzurra.

Nell’edizione 2023 sarà presente la sezione “Fuori Maggio”, segmento di programmazione che comprende iniziative indipendenti organizzate in adesione ad uno specifico invito lanciato dal Comune di Napoli. “Scale di maggio”, “Il tour della canzone napoletana”, “L’arte e la scienza medica del Museo Anatomico”, “San Giorgio ai Mannesi. Dalla terra al cielo” sono solo alcune delle numerose attività promosse da associazioni, musei e singoli operatori.

Particolarmente significativa, poi, la presenza nella XXIX edizione della manifestazione La scuola adotta un monumento®, curata dalla Fondazione Napoli Novantanove, che collega il Maggio dei Monumenti al suo momento fondativo.

Le Terme romane di via Terracina, Fontana di Spinacorona e altri siti potranno essere visitati e riscoperti grazie all’impegno di docenti e studenti napoletani.

L’elenco completo degli eventi e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito e sui profili ufficiali Facebook e Instagram del Comune di Napoli.

PROGRAMMA MAGGIO DEI MONUMENTI 2023

ITINERARI STORICO-ARTISTICI

“Napoli a testa alta”

MOSTRA ITINERANTE

Organizzazione a cura di: Officina Keller

In collaborazione con: dotfog, Storie di Napoli

Coordinamento guide turistiche: Antonella Pisano

L’iniziativa si sviluppa lungo tre itinerari tematici.

Il primo itinerario, intitolato “Figure”, si concentra su mostri alati, angeli, uccelli e altre figure “aeree” presenti nel centro storico della città. È prevista, inoltre, una performance artistica e musicale negli spazi del complesso di San Domenico Maggiore a cura della compagnia “Malaorcula”.

Il secondo itinerario, intitolato “Imprevisti”, è dedicato alla collina di Pizzofalcone, di cui presenta bellezza e contrasti attraverso scorci inediti, epigrafi, edifici e parchi di immenso valore storico e artistico. Grazie al coinvolgimento diretto di persone del luogo, il quartiere sarà presentato da un punto di vista “interno”.

Il terzo itinerario, intitolato “A volo di uccello”, muoverà dalla Chiesa di Santa Caterina a Formiello, di cui sarà straordinariamente visitabile anche la sagrestia, e consentirà inoltre ai partecipanti di fruire di un’installazione dell’artista Jimmie Durham ispirata ai rondoni di Porta Capuana.

13, 20, 27 MAGGIO e 03 GIUGNO 2023 – Ore 10:00

14, 21, 28 MAGGIO – Ore 11:00

28 MAGGIO 2023 – Ore 11:00 – anche in lingua inglese

Fontana Spinacorona (punto di partenza itinerario) - via Giuseppina Guacci Nobile, 9

FIGURE

Percorso turistico accompagnato da guide professioniste

Itinerario: Fontana Spinacorona, Complesso di San Marcellino, Portale del Salvatore, Complesso di San Domenico Maggiore (performance “Il peso della leggerezza”), Chiesa di Donnaromita, Cappella Pappacoda, Effigie di Colapesce in via Mezzocannone, Palazzo in via Sedile di Porto 50.

IL PESO DELLA LEGGEREZZA

Performance artistica inclusa in itinerario “Figure”

A cura di: compagnia Malaorcula

In collaborazione con: associazione culturale ArtGarage

Ideazione e coreografia: Marcella Martusciello

Danzatrice e danzatori: Maria Anzivino, Barbara Hernandez Krumm, Luca De Santis, Lukas Lizama

Musiciste: Mariateresa Carbone, Julia Primicile Carafa; Cantante: Marta Carbone

12, 19, 26, MAGGIO 2023 – Ore 16:00

13, 14, 20, 21, 27, 28 MAGGIO e 03, 04 GIUGNO 2023 – Ore 11:00

CAVEA PIZZOFALCONE (punto di partenza itinerario)

IMPREVISTI

Percorso turistico accompagnato da guide professioniste

Itinerario: Cavea Pizzofalcone, Società centrale operaia napoletana, Chiesa di S. Maria Egiziaca a Pizzofalcone, Rosta in via Egiziaca a Pizzofalcone 73, Palazzo Serra di Cassano, Chiesa della Nunziatella, discesa del Calascione con targa dedicata a Sigismondo Thalberg, Basilica di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone, Edicola in via Sant’Anna, Mascherone tra via Sant’Anna e vico Sant’Anna, Chiesa di Sant’Anna di Palazzo in Rosario di Palazzo, Roste in via San Mattia, Chiesa di S. Maria della Concordia

N.B. In data 20 maggio la visita si svolgerà anche in lingua inglese

12, 13, 19, 20, 26, 27 MAGGIO – Ore 15:00

14, 21, 28 MAGGIO 2023 – Ore 11:30

CHIESA DI SANTA CATERINA A FORMIELLO (punto di partenza itinerario) Piazza Enrico De Nicola, 49

A VOLO DI UCCELLO

Percorso turistico accompagnato da guide professioniste

Itinerario: Chiesa di Santa Caterina a Formiello, Porta Capuana, Chiesa di San Giovanni a Carbonara, via Foria, Chiesa di Santa Maria dei Miracoli, Salita Miradois.

N.B. In data 13 maggio la visita si svolgerà anche in lingua inglese

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite

APERTURE STRAORDINARIE

13, 20, 27 MAGGIO 2023 – Ore 10:00

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAPODIMONTE - Salita Moiariello, 16

VISITA ALL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAPODIMONTE

Apertura straordinaria

Una visita speciale alla sede della sezione napoletana dell’Istituto Nazionale di AstroFisica, che si erge sulla collina di Miradois, in uno dei punti più alti e panoramici della città.

26 MAGGIO 2023 – Ore 10:00, ore 11:00, ore 12:00

GROTTA DI SEIANO – Discesa Coroglio, 36

PAUSILYPON – ITINERARIO 1

Visita alla Grotta di Seiano, con speciale approfondimento sulla vegetazione di scogliera e l’avifauna costiera.

Partendo dall’ingresso della Grotta di Seiano e percorrendo il tunnel lungo quasi 800m che attraversa la collina di Posillipo, si giunge al Parco Archeologico del Pausilypon, per ammirare ciò che resta della lussuosa villa di Vedio Pollione, visitando il teatro, l'odeion e le sale di rappresentanza dell'antica villa imperiale del I Sec a.C. che si estende dal promontorio che domina la baia di Trentaremi fino al mare.

La visita prevede uno speciale approfondimento naturalistico, alla scoperta della vegetazione e dell’avifauna che abita le alte falesie di tufo giallo a strapiombo sul mare di Posillipo.

Il percorso di 3 km circa, in piano, prevede l’attraversamento di una galleria, ampia, ventilata ed illuminata.

L’itinerario non è adatto a persone con disabilità motoria e carrozzine.

27 MAGGIO 2023 – Ore 11:00, ore 15:00

PARCO SOMMERSO DI GAIOLA – Imbocco tratto pedonale discesa Gaiola

PAUSILYPON – ITINERARIO 2

Visita al Parco Sommerso di Gaiola via terra, con speciale approfondimento sulla pedamentina storica, sulla vegetazione di scogliera e l’avifauna costiera

Percorrendo i 150 gradini della pedamentina storica di accesso al Parco Sommerso di Gaiola, si esplora la storia del sito, dall’epoca romana ai giorni nostri, attraverso un percorso accompagnato da approfondimenti storici, archeologici e naturalistici. Segue uno speciale approfondimento naturalistico, alla scoperta della vegetazione e dell’avifauna che abita le alte falesie di tufo giallo a strapiombo sul mare di Posillipo.

Il percorso prevede 150 gradini, in discesa e poi in salita.

L’itinerario non è adatto a persone con disabilità motoria e carrozzine.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite

LABORATORI

13 MAGGIO 2023 – Ore 15:00

SAGRESTIA DI SAN SEVERO AL PENDINO - via Duomo, 286

21, 28 MAGGIO e 3 GIUGNO 2023 – Ore 15:00

SPAZIO COMUNALE PIAZZA FORCELLA - via Vicaria Vecchia, 23

27 MAGGIO 2023 – Ore 11:30

COMPLESSO DI SAN DOMENICO MAGGIORE - vico S. Domenico Maggiore,18

04 GIUGNO 2023 – Ore 11:30

SPAZIO COMUNALE PIAZZA FORCELLA - via Vicaria Vecchia, 23

Laboratori didattici per bambini DAI 10 AI 15 ANNI

Con: Rosy Rox

Un laboratorio espressivo guidato dall'artista Rosy Rox, che utilizza i linguaggi dell'arte per attraversare il tema del volo e della leggerezza, in bilico tra la sfera sensoriale e l’estensione fisica.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite

CINEMA

Panoramiche dall’alto, volteggiare e precipitare.

La vertigine del cinema in Antonio Capuano e Wim Wenders

Rassegne cinematografiche

A cura di: Ladoc

Il volo e il tuffo. Volteggiare e lanciarsi a picco sono due movimenti complementari, un gesto completa l’altro e gli attribuisce senso. In questo maggio napoletano, il cinema sarà vertigine, come la sua essenza: l’occhio aereo di Wim Wenders, che ci guarda dall’alto per scendere a farci visita, di tanto in tanto, come un amico (forse americano?), incontra le immagini in guerra tra cielo e mare, le picchiate/immersioni di Antonio Capuano.

WIM WENDERS

A cura di: Armando Andria e Salvatore Iervolino

Con la co-curatela di: Anna Masecchia

Con la collaborazione di: Goethe-Institut Napoli

L’omaggio a Wenders – sei film arricchiti da dialoghi tra studiosi, cineasti, critici – risponde a un antico debito con uno dei registi che in maniera più vivida ha ripreso e catturato il paesaggio urbano, offrendo uno sguardo di tale nitidezza da liberare costantemente il nostro.

13 MAGGIO 2023

SALA ASSOLI - vico Lungo Teatro Nuovo, 110

– Ore 18:00

Proiezione Alice nella città

(Alice in den Städten, Germania, 1974, 113’, v.o. sott. it.)

– Ore 20:00

Dialogo sul cinema di Wim Wenders

Con: Alessia Brandoni (critica cinematografica) e Felice Cimatti (Università della Calabria, Rai Radio 3)

– Ore 21:00

Proiezione Paris, Texas (Germania/Francia/Usa, 1984, 145’, v.o. sott. it.)

15 MAGGIO 2023

CINEMA MODERNISSIMO - via Cisterna dell'Olio, 49/59

– Ore 18:00

Proiezione Lisbon Story (Germania/Portogallo, 1995, 100’, v.o. sott. it.)

– Ore 20:00

Dialogo sul cinema di Wim Wenders

Con: Mirella Soprano (Università degli Studi Federico II) e Marcello Sannino (regista)

– Ore 21:00

Proiezione Pina (Germania/Francia/Usa, 2011, 103’, v.o. sott. it.)

16 MAGGIO 2023

Cinema America Hall - via Tito Angelini, 21

– Ore 18:00

Proiezione Tokyo-Ga (Germania/Usa, 1985, 92’, v.o. sott. it)

– Ore 20:00

Dialogo sul cinema di Wim Wenders

Con: Anna Masecchia (Università degli Studi Federico II) e Armando Adria (critico cinematografico e produttore)

– Ore 21:00

Proiezione Il cielo sopra Berlino

(Himmel über Berlin, Germania/Francia, 1987, 128’, v.o. sott. it.)

ANTONIO CAPUANO

A cura di: Armando Andria, Alessia Brandoni e Fabrizio Croce

Con la co -curatela di: Anna Masecchia

Con la collaborazione di: Accademia di Belle Arti di Napoli e Università degli Studi di Napoli Federico II

La rassegna su Capuano, omaggio al primo maestro di quella scuola napoletana che dagli anni ’90 si è slanciata fino ad oggi, costituisce la prima retrospettiva integrale della sua opera proposta a Napoli. In accordo con le sue immagini gettate nella città, la rassegna attraversa tanti schermi e luoghi diversi di Napoli, aprendosi all’incontro con attori, collaboratori e amici del suo cinema.

17 MAGGIO 2023 – Ore 21:00

CINEMA MODERNISSIMO - via Cisterna dell'Olio, 49/59

Proiezione Il buco in testa (Italia, 2020, 101’)

Intervengono: Antonio Capuano e Teresa Saponangelo

18 MAGGIO 2023 – Ore 10:00

CINEMA MODERNISSIMO - via Cisterna dell'Olio, 49/59

Proiezione Le mani sulla città (Italia, 1963, 101’)

Di: Francesco Rosi

Interviene: Armando Andria

18 MAGGIO 2023

Cinema Vittoria - via Maurizio De Vito Piscicelli, 8/12

– Ore 19:00

Proiezione Bianco e nero alla Ferrovia (Italia, 2007, 67’)

Interviene: Fabrizio Croce

– Ore 21:00

Proiezione Vito e gli altri (Italia, 1991, 88’)

Intervengono: Antonio Capuano, Rosaria De Cicco

19 MAGGIO 2023 – Ore 09:30

Convento di San Domenico Maggiore - vico San Domenico Maggiore

Tavola rotonda Paesaggio con rovine: la Napoli di Antonio Capuano

Intervengono: Gina Annunziata, Antonio Capuano, Alberto Castellano, Mariaenrica Giannuzzi, Lorenzo Marmo, Anna Masecchia, Bruno Roberti

21 MAGGIO 2023

CINETEATRO LA PERLA - via Nuova Agnano, 35

– Ore 19:00

Proiezione Pallottole su Materdey (Italia, 1995, 24’)

Proiezione Sofialorèn (Italia, 1997, 25’) episodio de I Vesuviani

Proiezione La luce del cielo (Italia 2007, 10’)

Proiezione Venice 70: Future reloaded (2’)

Interviene: Giuseppe Borrone

– Ore 21:00

Proiezione La guerra di Mario (Italia, 2005, 100’)

Intervengono: Antonio Capuano, Valeria Golino, Marco Grieco, Anna Masecchia

24 MAGGIO 2023

CINEMA FILANGIERI - via Gaetano Filangieri, 43

– Ore 18:30

Proiezione Achille Tarallo (Italia, 2018, 110’)

Introduce: Fabrizio Croce

– Ore 21:00

Proiezione Luna rossa (Italia, 2001, 115’)

Intervengono: Antonio Capuano, Domenico Balsamo, Salvatore Iervolino, Antonia Truppo

25 MAGGIO 2023 – Ore 10:00

CINEMA MODERNISSIMO - via Cisterna dell'Olio, 49/59

Proiezione Nel regno di Napoli (Italia/Germania, 1978, 136’)

Di: Werner Schroeter

Interviene: Fabrizio Croce

25 MAGGIO 2023 – Ore 17:00

Accademia di Belle Arti – via Santa Maria di Costantinopoli, 107

Apertura mostra Vedere e ascoltare. Appunti fotografici su L’amore buio di Gianni Fiorito.

Con lettura di: Peppe Lanzetta

Intervengono: Gina Annunziata, Luigi Barletta, Antonio Capuano, Gianni Fiorito, Anna Masecchia

25 MAGGIO 2023 – Ore 21:00

Teatro STABILE D’INNOVAZIONE

GALLERIA TOLEDO – Via Concezione a Montecalvario, 34

Proiezione L’amore buio (Italia, 2010, 110’)

Intervengono: Antonio Capuano, Pasquale Catalano, Fabrizio Gifuni

Introduce: Gina Annunziata

26 MAGGIO 2023 – Ore 10:00

CINEMA MODERNISSIMO - Via Cisterna dell'Olio, 49/59

Proiezione Le occasioni di Rosa (Italia, 1981, 90’)

Di: Salvatore Piscicelli

Interviene: Alberto Castellano

26 MAGGIO 2023 – Ore 21:00

FOQUS - Via Portacarrese a Montecalvario, 69

Proiezione Polvere di Napoli (Italia, 1998, 100’)

Intervengono: Antonio Capuano, Giovanni Esposito

31 MAGGIO 2023 – Ore 10:00

L’ASILO - Vico Giuseppe Maffei, 4

Antonio Capuano incontra gli studenti della Federico II e dell’Accademia di Belle Arti

31 MAGGIO 2023 – Ore 21:00

CINEMA METROPOLITAN - Via Chiaia, 149

Proiezione Pianese Nunzio, 14 anni a maggio (Italia, 1996, 114’)

Intervengono: Antonio Capuano, Marco Zurzolo

Introduce: Fabrizio Croce

01 GIUGNO 2023

CINEMA ASTRA - Via Mezzocannone, 109

– Ore 19:00

Proiezione Giallo? (Italia, 2009, 92’)

Interviene: Armando Andria

– Ore 21:00

Proiezione Bagnoli Jungle (Italia, 2015, 103’)

Intervengono: Luigi Attrice, Antonio Capuano, Gennaro Fasolino

Introducono: Armando Andria, Alessia Brandoni, Fabrizio Croce.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite

DANZA

AXIS MUNDI

Rassegna di teatro/danza

Organizzazione a cura di: 3D Sound

Idea, direzione artistica, scenografia e regia: Gianluigi Maria Masucci

Aiuto regia: Gioia Fusco

Coreografa e danzatrice: Manuela Stendardo

AXIS MUNDI è uno spettacolo di teatro-danza ispirato da “La Congiunzione degli Opposti”: un laboratorio attivo sul territorio del centro antico di Napoli dal 2018, che opera come catalizzatore energetico attraverso l’arte e i linguaggi contemporanei, connettendo le arti plastiche a quelle sociali e performative, ideato da Gianluigi Maria Masucci, artista visivo e perfomer, in collaborazione con molti altri artisti e terapeuti. La rappresentazione AXIS MUNDI si propone come un percorso di incontro e comunione agente sull’immaginario collettivo attorno al tema dell’elevazione, della comunione e della luce. I partecipanti saranno invitati e guidati dai danzatori alla riscoperta dei luoghi attraverso la pratica di un ascolto profondo, coinvolti a gruppi in un’ascesa, un percorso simbolico che li porterà a salire. AXIS MUNDI è uno spettacolo interattivo nei quali gli “attori” e i “fruitori” dell’opera realizzata, celebrano insieme il senso di appartenenza ai luoghi e alla famiglia umana, fulcro e frutto dell’opera stessa.

13, 20 MAGGIO 2023 – Ore 20:00

SAGRATO DELLA BASILICA DI SAN PAOLO MAGGIORE - piazza San Gaetano

La Congiunzione degli Opposti

Laboratorio per la partecipazione attiva allo spettacolo

27 MAGGIO 2023 – Ore 21:00

Sagrato della BASILICA DI SAN PAOLO MAGGIORE - piazza San Gaetano

Axis Mundi

Coreografie: Manuela Stendardo

Direzione Musicale: Marco Francini

Psicoterapeuta/Conduttrice del Cerchio: Rosanna Camerlingo

Regia, Scenografia, Light design: Gianluigi Maria Masucci

Aiuto Regia: Gioia Fusco - Foto: Alessandra Bovino - Video: Trimlab

28 MAGGIO 2023 – Ore 21:00

Scala di MONTESANTO - adiacente alla funicolare di Montesanto

Axis Mundi

Coreografie: Manuela Stendardo

Direzione Musicale: Marco Francini

Psicoterapeuta/Conduttrice del Cerchio: Rosanna Camerlingo

Regia, Scenografia, Light design: Gianluigi Maria Masucci

Aiuto Regia: Gioia Fusco - Foto: Alessandra Bovino - Video: Trimlab

Ingresso libero

ICARO

Spettacolo multidisciplinare e itinerante di teatro-danza

Organizzazione a cura di: EUFONIA SOCIETÀ COOPERATIVA e ASTRAGALI TEATRO

Regia: Luisa Corcione

Coreografie: Fabrizio Varriale

Con la direzione creativa di: Anna Cuomo

Suo padre costruisce un labirinto che diventa una condanna e Icaro trova nel volo l’espressione di una libertà anelata per superare il limite della costrizione: fisica, mentale, territoriale, architettonica. Quella volontà di slancio nel suo volo coincide con la caduta, la perdita, la dissoluzione ma è dal fallimento e dall’apparente abbandono dell’esistenza che si può rinascere a nuova vita. Icaro è un progetto originato dalla riflessione sul volo come forma di espressione volta al superamento del limite: tensione gestuale che diventa processo esperienziale e performativo per segnare una trasformazione percettiva, sia del corpo del performer che dello spazio in cui si eleva. La parabola di Icaro è interpretata da diversi personaggi che in maniera differente hanno sperimentato la vertigine della caduta, trovando il modo di elevarsi mutando e trasformandosi in materia e vita nuova.

13 MAGGIO 2023 - ore 20:30

FONDAZIONE FOQUS - via Portacarrese a Montecalvario, 69

ICARO - parte 1 e 2

Musiche di e con: Raffaele Giglio, Claudio Marino

Con: Elena Cibin, Raffaella Anzalone, Francesca Nascè, Luciano Giuliano, Estelle Gaglio Mastorakis, Sonia Totaro Meme

Testi di: Enrico Manzo, Giovanni Chianelli, Fabio Tolledi

Voice over: Luciano Melchionna, Roberta Quaranta

Opere di: Rosaria Corcione e di Anna e Giuseppe Corcione

Costumi: Nello De Blasis

14 MAGGIO 2023 – Ore 20:30

FONDAZIONE FOQUS - via Portacarrese a Montecalvario, 69

Maratona ICARO - parte 1, 2 e 3

Musiche di e con: Raffaele Giglio, Claudio Marino

Con: Elena Cibin, Raffaella Anzalone, Francesca Nascè, Luciano Giuliano, Estelle Gaglio Mastorakis, Luca De Lorenzo

Testi di: Enrico Manzo, Giovanni Chianelli, Fabio Tolledi

Voice over: Luciano Melchionna, Roberta Quaranta

Opere di: Rosaria Corcione e di Anna e Giuseppe Corcione

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite

EQUILIBRI SOSPESI

Performance di danza/circo contemporaneo e di danza verticale

A cura di: Teatri Associati di Napoli

Con la direzione artistica di: Hilenia de Falco e Lello Serao

È di equilibri e cadute che “Equilibri Sospesi” intende nutrire il pubblico, che assisterà a due diverse azioni performative, la prima di danza/circo contemporaneo e la seconda di danza verticale. In “Chair et os”, la danza si fonde con le arti circensi nella creazione di una interrelazione tra umano e animale che, provando a superare le barriere e le diffidenze che esistono tra questi due mondi, indaga le dinamiche delle loro relazioni. Nella seconda, intitolata “Tingran”, le spettacolari evoluzioni di danza verticale restituiscono allo spettatore il senso profondi di una lotta continua alla ricerca dell’equilibrio.

20 MAGGIO 2023 – Ore 19:00

TEATRO AREA NORD - Via nuova dietro la vigna, 20

CHAIR ET OS

Prodotto da: Compagnie Jerome Thomas

Direzione artistica e coreografia: Jérôme Thomas

Testi: Aline Reviriaud

Drammaturgia: Mathieu Huot

Collaboratrice artistica, assistente coreografa e interprete: Lise Pauton

Luci: Dominique Mercier-Balaz con Bernard Revel

Musiche: Jérôme Thomas

Suono: Arousia Ducelier

Attore: Michel Le Gouis

Regia: Dominique Mercier-Balaz

Con: Magdalena Hidalgo Witker, Michel Le Gouis, Nicolas Moreno, Tamila De Naeyer, Juana Ortega Kippes, Nicolas Parraguez Castro, Lise Pauton

21 MAGGIO 2023 – Ore 19:30

TEATRO AREA NORD - via nuova dietro la vigna, 20

TINGRAN

Prodotto da: Funa Danza Verticale

Coreografe e performer: Marianna Moccia, Viola Russo

Drammaturgia: Martina Di Matteo

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite

Napoli Urban Dance

Long performance di break dance

Organizzazione a cura di: Graf Srl - Direzione artistica: Pietro Vittorelli

Il progetto “Napoli Urban Dance” si articola in due long performance di break dance, accompagnate dalla partecipazione di DJ che daranno vita allo show. I ballerini della Urban Fam si esibiranno venerdì 26 maggio nel piazzale della Metro Linea 1 di Materdei, progettata dall'Atelier Mendini, occupando la parte frontale del set, mentre al centro verrà posta la consolle dei DJ. Sabato 27 maggio lo show si sposterà in un altro significativo luogo del contemporaneo della città, il Parco la Seconda, nei pressi della stazione Metro Linea 1 di Salvator Rosa. Entrambi gli spettacoli prevedono forme di coinvolgimento del pubblico nelle danze e nelle coreografie.

26 MAGGIO 2023 – Ore 19:00

Piazzale Linea 1 Materdei - piazza Scipione Ammirato

27 MAGGIO 2023 – Ore 19:00

Parco la Seconda - via Vincenzo Romaniello, 18

Napoli Urban Dance

Con: Urban Fam Cast

Coreografie: Simona Sangermano - Vocalist: Antonio Pagano

Ingresso libero senza prenotazione

Pausilypon: Suggestioni all’Imbrunire

Performance di danza aerea

Organizzazione a cura di: Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus

Curatrice artistica: Elena Ansalone

La rassegna “Pausilypon: Suggestioni all’Imbrunire” coniuga la fruizione del patrimonio archeologico con l’arte e la natura, proponendo spettacoli di grande fascino in un luogo straordinario: il Parco archeologico ambientale del Pausilypon. Gli eventi si svolgono nella calda luce dell'imbrunire, tenendo fede al principio di “non invasività”: l’artista si esibisce sfruttando le già perfette condizioni di luce e di acustica del sito, nel totale rispetto dei luoghi. È un omaggio in punta di piedi alla straordinaria villa del Pausilypon, fatta erigere nel I Sec a.C. da Publio Vedio Pollione: “il luogo dove finisce il dolore”, che ancora oggi restituisce intatta l’essenza stessa del suo nome. La rassegna proposta darà spazio alla danza aerea, al movimento che sale al cielo etereo e leggero, tra il volo dei gabbiani e la sublime bellezza del paesaggio. Le performance saranno precedute dai racconti delle guide, che illustreranno le caratteristiche uniche di questo tratto costiero che, dalle profondità del mare alle alte falesie di tufo giallo napoletano, segue la vertiginosa verticalità del volo degli uccelli.

2 GIUGNO 2023 – ore 18:00 (ingresso fino alle ore 18:30)

Parco Archeologico del Pausilypon - Grotta di Seiano, discesa Coroglio, 36

VOLI IMPREVEDIBILI ED ASCESE VELOCISSIME

Con: Arianna Dell’Orfano, Francesca Longobardi, Flavia Caccese, Annalisa Freda

3 GIUGNO 2023 – ore 18:00 (ingresso fino alle ore 18:30)

PARCO ARCHEOLOGICO DEL PAUSILYPON - Grotta di Seiano, discesa Coroglio, 36

TRAIETTORIE IMPERCETTIBILI

Con: Arianna Dell’Orfano, Ilaria Anastasio, Libera Caramiello, Demetra Arnone

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite

TEATRO

Quando le sirene avevano le ali

Rassegna teatrale sui terrazzi della città

A cura di: Teatringestazione

Direzione artistica di: Gesualdi | Trono

“Quando le sirene avevano le ali” invita spettatrici e spettatori ad abitare la dimensione verticale di Napoli. In sei appuntamenti scaleremo le vette dei terrazzi della città, da Scampia al centro storico. Le opere in programma si compongono di una varietà di formati e linguaggi dell’arte performativa, al confine tra le arti della scena, proprie del teatro contemporaneo dal respiro internazionale. La rassegna si ispira alla raffigurazione più antica delle Sirene. Create da una mescolanza dei miti greci con quelli nordici penetrati attraverso i popoli che invasero l’Impero Romano, le sirene erano inizialmente rappresentate come esseri ibridi. Corpo di donna e artigli di uccello, abitanti del cielo, prima che degli abissi, dal potente canto. Queste creature alate ci parlano oggi di diversità costitutiva della bellezza della natura umana e non umana, di movimenti migratori, di emancipazione dal patriarcato, di assunzione del femminile come paradigma di rigenerazione. Esseri trasfigurati dal mito, dalla letteratura, feroci o sottomesse, simbolicamente saccheggiate, le sirene ci esortano col loro canto a sollevarci contro le convenzioni e a reclamare la moltitudine come condizione umana che supera i confini e ribalta gli abissi in cieli.

12, 13, 14 MAGGIO 2023 – Ore 18:30

Chikú - viale della Resistenza, comparto 12

DippED in gold

Di: Annabelle Dvir Co.

"Dipped in gold" attraversa lo spettro tra le forme e le azioni folkloristiche maschili

e femminili, così come sono rappresentate nel patrimonio culturale georgiano e in quello della danza contemporanea, per riesaminare archetipi storico-etnici, privati ed estetici. Tre donne - Georgiane, Tatariane-Russe e Siriane-Tedesche - immaginano l'"arena del palcoscenico" come oro, indossando la loro mascolinità e riformulando il folklore maschile nei loro corpi.

19, 20, 21 MAGGIO 2023 – Ore 18:30

RESIDENZA PARTENOPE - via Vittorio Emanuele III a Secondigliano, 37

Lasciare andare con grazia

Di: Amalia Franco

Opera per corpi danzanti e corpi inanimati. Composizione in tre quadri sugli stati del corpo, ovvero della materia. I tre quadri nascono come apparizioni; ogni stato del corpo e ogni sua utopia è letta in rapporto alle altre. L’utopia del corpo è il raggiungimento e mantenimento di una forma stabile, la sua forma perfetta. Ogni stato della materia risulta fragile e precario nella misura in cui è consustanziale ad ogni corpo la sua costante e inevitabile possibilità di trasformazione.

19 MAGGIO 2023 – Ore 19:00-22.00 e 20 MAGGIO 2023 – Ore 11:30-13:30

La Serra Art & Theater Nursery - vicoletto 2 Santa Maria ad Agnone, 3

STORMO® - laboratorio

Un'esperienza che porta alla luce risorse sepolte nella memoria del corpo, permettendo al singolo di vivere l’emozione di scoprirsi parte del gruppo, e al gruppo quella di percepirsi come un’unica entità autoregolata.

Il laboratorio è aperto a partecipanti senza esperienza artistica, ma con attitudine al movimento e capaci di resistenza fisica. I partecipanti dovranno garantire la presenza durante tutte le ore di laboratorio e le giornate di performance urbana.

20 MAGGIO 2023 – Ore 15:30 e 21 MAGGIO 2023 – Ore 11:00 e ore 12:00

LOCATION DA DEFINIRE

Stormo® - performance

Di: Effetto Larsen

STORMO® è una performance urbana partecipata. Il processo basato sulla cooperazione tra individui permette l’emergere dell’intelligenza collettiva dei gruppi, la stessa usata in natura dagli uccelli per organizzare il volo degli stormi. Il processo sviluppa concretamente l’ascolto attivo attraverso una modalità di relazione semplice, fisica, immediata, che permette di guardare oltre i confini legati a ruoli, ceti sociali, cultura, lingua, nazionalità.

26, 27, 28 MAGGIO 2023 – Ore 18:30

Archivio di Stato - via Egiziaca a Pizzofalcone, 44

Icaro

Di: Azul Teatro

Il mito vede in Icaro colui che va fuori dalle regole, vola contro il sole e per questo

viene punito con la morte. Qui Icaro non muore, lo cogliamo con uno scheletro d’ali. Nonostante la caduta, tenta ancora il volo. L’istinto verso la luce va al di là del rischio di cadere. È un inno al fallimento e alla perdita di controllo, al potere dello smarrimento, al perseguire il proprio anelito, al non omologarsi, all’accettare di essere sconfitti, perdenti, come alieni nel mondo. Una liturgia lisergica del dissenso.

2, 3, 4 GIUGNO 2023 – Ore 18:30

Circolo Nazionale dell’Unione - via San Carlo, 99

Kin

Di: Collettivo Amigdala

La voce e l’unicità sono i punti di partenza di questo lavoro. Il canto corale raccoglie le differenze di ogni voce e lingua di origine per trasferirle in un accordo che si basa su ascolto e accoglienza, dando forma a un’onda che si muove come una danza di lotta e di abbandono. Il pubblico si fa testimone di questa possibilità: la costruzione di uno spazio circolare nel quale i punti di vista e le esperienze si intrecciano e una comunicazione non-violenta si apre a una socializzazione più ampia.

2, 3, 4 GIUGNO 2023 – Ore 21:00

Casa Gesualdi Trono - via Mezzocannone, 19

Bow Echo

Di: Elisabetta Di Terlizzi

Ispirato a La Sagra della primavera di Igor Stravinsky, tratto dall’autoritratto che Nijinsky tracciò nei suoi Diari, prende spunto da Inland Empire di David Lynch e La Rabbia di Pier Paolo Pasolini. Bow echo ha una struttura non narrativa e si snoda in una trama onirica, composta da visioni in cui il confine tra realtà, sogno

ed incubo diventa sottile. Il lavoro nasce dall’idea di mettere in scena vari personaggi dalla personalità autonoma, indicativi di passaggi transazionali.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite

MUSICA

Improvvisiamo una scala

Rassegna musicale

A cura di: Centro di Musica Antica Pietà de’ Turchini

Uno degli aspetti più caratterizzanti la storia e la città di Napoli è la continua commistione tra l’alto e il basso, sia a livello socio-culturale che architettonico, e dunque visivo. È immediatamente percettibile lo svilupparsi della città su diversi livelli, dal sottosuolo alle vette più alte di castelli ed eremi, restituendo all’occhio un caleidoscopio di visuali e punti di osservazione (e di interpretazione) sempre diversi e sfaccettati. Chi la attraversa nella sua “verticalità” non può prescindere dall’utilizzo di scale e gradinate traboccanti di fascino e cultura, scorci inaspettati e angoli nascosti. “Improvvisiamo una scala” è il progetto coinvolge la OPPS - Orchestra a Plettro Penisola Sorrentina, diretta dal Maestro Michele de Martino, in una serie di concerti dal titolo “Mandolini verticali”, occasione unica per scoprire una realtà musicale da sempre associata alle nostre terre, ma incredibilmente assente negli ultimi tempi.

12, 13 MAGGIO 2023 – Ore 19:30

14 MAGGIO 2023 – Ore 20:30

Rooftop - The Britannique NAPLES - corso Vittorio Emanuele, 133

(in caso di maltempo i concerti si terranno nella Sala Overseas)

MANDOLINI VERTICALI

Orchestra: OPPS – Orchestra a Plettri della Penisola Sorrentina

Direzione: Maestro Michele de Martino

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite

C’è musica nell’aria

Rassegna musicale

A cura di: Associazione Centro Studi Mousiké

Apre la rassegna il concerto “Il jazz di Charlie Parker ovvero the bird; il bebop e il jazz come metafore del volo”, che vede esibirsi Armando Rizzo, funambolico fisarmonicista salernitano, e Max Puglia, virtuoso chitarrista flamenco/jazz, in un omaggio a Parker e a tutti i musicisti da lui ispirati. Se infatti Parker attingeva dal Blues e dalla musica classica, le generazioni a venire hanno poi attinto da lui per creare nuovi generi: Hard Bop, Fusion, M-Base, Latin Jazz...

La serata prosegue con il concerto “Aria di Jazz”. Muovendo da una riflessione sulle molteplici forme dell’aria - che si fa cielo, profumo, vento e, negli strumenti a fiato, diventa musica - il Novapolis Wind Quintet propone un coinvolgente viaggio attraverso le forme del Jazz, arricchito da parole e immagini che trasformano l’evento in una magnetica esperienza multimediale.

La rassegna si chiude con “Bird Lives!”, un tributo del Michele Di Martino 52 street jazz quartet e del sassofonista Daniele Scannapieco al celebre rappresentante del bepop Charlie Parker. In questo concerto saranno riproposti molti dei brani che eseguiva nel locale a lui dedicato Birdland e che lo resero famoso.

19 MAGGIO 2023 – Ore 18:00

TerrazzA PANORAMICA - hotel San Francesco al Monte - corso Vittorio Emanuele, 328

Il jazz di Charlie Parker ovvero the bird: il bebop e il jazz come metafore del volo

Armando Rizzo (fisarmonica), Max Puglia (chitarra)

19 MAGGIO 2023 – Ore 20:00

Aria di Jazz

Novapolis Wind Quintet

Con: Marco Covino (flauto), Giovanni Borriello (oboe), Giuseppe D’Antuono (clarinetto), Michelangelo De Luca (corno), Marco Alfano (fagotto)

Scelta e montaggio immagini e video e voce recitante: Nunzia Infante

21 MAGGIO 2023 – Ore 20:00

TerrazzA PANORAMICA - HOTEL SAN FRANCESCO AL MONTE - corso Vittorio Emanuele, 328

Bird Lives!

Michele Di Martino 52 street jazz quartet, featuring Daniele Scannapieco

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite

THE BIRDS IN NAPLES

Rassegna musicale

A cura di: Arealive Srl

Il sassofonista americano Charlie Parker è stato uno dei padri del jazz, inventore del “bebop” e tra i più famosi interpreti e compositori della storia del jazz nel mondo. Il suo soprannome, “The Bird”, che diede il titolo anche al suo album più celebre, ricorda la capacità della sua musica di far volare l'ascoltatore. La rassegna propone una reinterpretazione dell'album “The Bird”, si tratta di tre spettacoli diversi che si susseguiranno nella stessa location per tre giorni diversi. Arcangelo Michele Caso accompagnato da un quartetto d'Archi, la Bagarija Orkestar (trio di fiati e percussioni) e i Divieto di Swing con Giuseppe Colucci. I tre spettacoli forniranno tre visioni diverse ed uniche del repertorio di “The Bird” tese a valorizzare strumenti e melodie differenti della discografia del celebre sassofonista americano. Gli spettacoli sono costruiti sulla strada, tra la gente, dando la possibilità al pubblico di trattenersi il tempo che desiderano e disegnando una passeggiata musicale tra le vie alberate della città.

26 MAGGIO 2023 – Ore 19:00

TERRAZZA D’ANGIÒ - RENAISSANCE NAPLES HOTEL MEDITERRANEO - via Ponte di Tappia, 25

The Bird in Naples. Take #1

Vojago - Arcangelo Michele Caso e Quartetto d'archi

27 MAGGIO 2023 – Ore 19:00

TERRAZZA D’ANGIÒ - RENAISSANCE NAPLES HOTEL MEDITERRANEO - via Ponte di Tappia, 25

The Bird in Naples. Take #2

Bagarija Orkestar trio di fiati e percussioni

28 MAGGIO 2023 – Ore 19:00

TERRAZZA D’ANGIÒ - RENAISSANCE NAPLES HOTEL MEDITERRANEO - via Ponte di Tappia, 25

The Bird in Naples. Take #3

Giuseppe Colucci e Divieto di Swing

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite

LEUCOSIA, PARTENOPE, LIGEA: voci di donne, canti del sud.

Rassegna musicale

A cura di: Sponda Sud s.r.l. in collaborazione con Calliope s.r.l.s

Voci di donne, canti del Sud. Le nostre Sirene Leucosia, Partenope, Ligea, cantano le melodie del grande mar Mediterraneo, rappresentano il potere vocale femminile, l’eleganza e la forza, tutta l’arte e la musicalità che può sprigionare la gola, con il canto che dal corpo prende energia, e dal corpo viene modulato tramite l’emissione di aria che fa vibrare le corde vocali. Si parte da Napoli con l’esplosività di Pietra Montecorvino, una voce unica, la voce del vulcano, in un concerto speciale sulle canzoni che hanno fatto la storia della nostra città, dove la voce è grande protagonista della performance, nella purezza del suono e senza eccessivi orpelli strumentali. Lavinia Mancusi, cantante e violinista romana, vincitrice di Musicultura 2019, in “A cruda voz” (voce cruda in esperanto) con violini, chitarra e tamburi, reinterpreta brani della tradizione popolare accompagnata dal fisarmonicista Mauro Menegazzi. E poi Ra di spina, progetto nato dalla cantante ed etnomusicologa Laura Cuomo, in cui il Sud viene attraversato in lungo e in largo, dalla Campania alla Sicilia, dalla Basilicata alla Calabria, nell’arcaico delle sue melodie, riproposte nella contemporaneità dell’elettronica e delle voci moltiplicate dalla loopstation.

02 GIUGNO 2023 – Ore 19:00

CHIOSTRO - PALAZZO CARACCIOLO - via Carbonara, 112

Napoli

Con: Pietra Montecorvino, Erasmo Petringa, Daniele Brenca

03 GIUGNO 2023 – Ore 19:00

CHIOSTRO - PALAZZO CARACCIOLO - via Carbonara, 112

A cruda voz

Con: Lavinia Mancusi, Mauro Menegazzi

04 GIUGNO 2023 – Ore 19:00

CHIOSTRO - PALAZZO CARACCIOLO - via Carbonara, 112

Rito vocale elettrico

Con: Laura Cuomo, Francesco Luongo, Alexsandra Ida Mauro, Francesco Santagata, Ernesto Nobili

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite

READING E INCONTRI

Viaggio nella Danza di Corte e popolare della Napoli spagnola. La Danza come riflessione sul movimento e tensione verso un gesto fine a sé stesso.

Reading, Convegno e Masterclass

A cura di: Associazione Culturale Accademia Reale APS-ETS

Il progetto si focalizza sull’arte inafferrabile della danza, che crea un’opera d’arte mai statica, che si modella attraverso l’Aria e si rinnova nel tempo. Il fine è il recupero e la diffusione della tradizione napoletana delle antiche danze colte e popolari.

19 MAGGIO 2023 – Ore 18:00

Chiesa Sant’Aniello a Caponapoli - via Sant’Aniello a Caponapoli, 9

Reading

Letture da: Giacomo Leopardi, Paul Valery, Charles Baudelaire, Eugenio Montale, Ghiannis Ritsos; sonetti dai trattati di danza del Cinquecento di Fabritio Caroso e di Cesare Negri.

Voce recitante: Angela Jannuzzi

Interventi musicali: Ensemble Accademia Reale

Performance coreutica: Sabrina Carbone, Aria Maria Ferraro, Christie Scaragli

Coreografie: Cristiana Di Bonito

20 MAGGIO 2023 – Ore 10:00

Chiesa Sant’Aniello a Caponapoli - via Sant’Aniello a Caponapoli, 9

Convegno

Studiosi, storici della danza, docenti ed artisti si confrontano sul tema “Viaggio nella Danza di Corte e popolare della Napoli Spagnola. La Danza come riflessione sul movimento e tensione verso un gesto fine a sé stesso”.

Relatori: Giulio D’Amore, Giovanni Borrelli, Ornella Di Tondo, Gloria Giordano, Paola Cassella, Ferdinando De Martino, Cristiana Di Bonito, Romeo Barbaro, Maria Spisto.

21 MAGGIO 2023 – Ore 10:00

Chiesa Sant’Aniello a Caponapoli - via Sant’Aniello a Caponapoli, 9

MASTERCLASS

Lezione-dibattito con partecipazione attiva dedicata al tema delle Danze storiche colte e popolari, con esemplificazioni pratiche di passi e realizzazione di coreografie.

A cura di: Gloria Giordano

Con la partecipazione di: Gruppo di Danze storiche Danzar Gratioso

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite

Ricomincio da Port’Alba

Festival letterario

A cura di: Associazione Ricomincio dai libri

“Ricomincio da Port’Alba” è un festival di tre giorni che ha l’obiettivo di riportare la cultura e i grandi nomi della letteratura contemporanea nella via storica dei libri. Tante le attività previste: dalla presentazione di libri di celebri autori napoletani a confronti e dibattiti sulla realtà editoriale/culturale/libraria che coinvolgeranno anche e soprattutto i librai della storica strada e del centro cittadino, da momenti di autopresentazione di scrittori emergenti ad uno “speed-date letterario”, i cui partecipanti potranno conoscersi e riconoscersi attraverso le pagine dei libri.

26 MAGGIO 2023 – Ore 18:00

PORT’ALBA - piazza Montesanto, 26

Incontro con l’autore: Maurizio De Giovanni

27 MAGGIO 2023 – Ore 11:00

PORT’ALBA - piazza Montesanto, 26

Incontro con l’autore: Viola Ardone

27 MAGGIO 2023 – Ore 18:00

PORT’ALBA - piazza Montesanto, 26

Incontro con l’autore: Massimiliano Virgilio

28 MAGGIO 2023 – Ore 17:00

PORT’ALBA - piazza Montesanto, 26

Incontro con l’autore: Lorenzo Marone

28 MAGGIO 2023 – Ore 18:00

PORT’ALBA - piazza Montesanto, 26

speed date letterario

Lo Speed-date letterario è un evento in cui i partecipanti possono incontrarsi e discutere di libri attraverso un gioco divertente e coinvolgente. Le persone potranno conoscersi e riconoscersi attraverso le pagine dei libri.

28 MAGGIO 2023 – Ore 18:30

PORT’ALBA - piazza Montesanto, 26

Incontro con l’autore: Rosi Selo

28 MAGGIO 2023 – Ore 20:00

PORT’ALBA - piazza Montesanto, 26

Reading parole e musica

Reading degli autori: gli autori ospiti leggeranno brani selezionati dai loro lavori letterari.

26, 27, 28 MAGGIO 2023 – Dalle ore 11:00 alle ore 20:00

PORT’ALBA - piazza Montesanto, 26

Speaker’s Corner

Lo Speaker’s corner è un'area in cui ascoltare brevi interventi di esperti del settore letterario su vari temi, come la scrittura, la pubblicazione e la promozione dei libri. Offrirà l'opportunità di approfondire la conoscenza della scena letteraria campana e delle sue dinamiche.

Ingresso libero senza prenotazione

Passaggi e paesaggi sonori.

Lo sguardo di e su Napoli tra Asia, Africa e Mediterraneo

Reading, interventi musicali e laboratori creativi

A cura di: Università di Napoli L’Orientale - Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo

Il progetto propone una serie di eventi per sollevare lo sguardo su Napoli “citta-mondo”. All’interno del cortile di Palazzo Corigliano, sede dell’Ateneo che sarà straordinariamente aperta al pubblico, si terranno reading di testi recitati da docenti e studenti dell’Ateneo in lingua originale (arabo, persiano, turco, cinese, giapponese, coreano, hindi, ebraico, somalo e swahili) e da attori professionisti in traduzione italiana. I reading saranno accompagnati dall’esecuzione di brani musicali propri dei luoghi di provenienza dei testi.

Saranno organizzate visite guidate a Palazzo Corigliano (in italiano e in lingua straniera): dalle evidenze di epoca greco-romana ai saloni con decorazioni rococò, fino all’esposizione dei manoscritti orientali e africani dell’Ateneo. Sarà infine possibile partecipare a un ciclo di laboratori rappresentativi dei saperi del Dipartimento e di una Napoli interconnessa con il mondo.

26 MAGGIO 2023 – Ore 12:00

PALAZZO CORIGLIANO - piazza S. Domenico Maggiore, 12

Visite Guidate e Laboratori

26 MAGGIO 2023 – Ore 17:00

PALAZZO CORIGLIANO - piazza S. Domenico Maggiore, 12

Reading e musiche dell’Asia

Cina, Giappone, India, Indonesia

27 MAGGIO 2023 – Ore 12:00

PALAZZO CORIGLIANO - piazza S. Domenico Maggiore, 12

Visite Guidate e Laboratori

27 MAGGIO 2023 – Ore 17:00

PALAZZO CORIGLIANO - piazza S. Domenico Maggiore, 12

Reading e musiche del Mediterraneo

Turchia, mondo arabo, mondo ebraico

28 MAGGIO 2023 – Ore 9:00 e 14:00

PALAZZO CORIGLIANO - piazza S. Domenico Maggiore, 12

Visite Guidate e Laboratori

28 MAGGIO 2023 – Ore 11:00

PALAZZO CORIGLIANO - piazza S. Domenico Maggiore, 12

Reading e musiche dall’Africa

Africa settentrionale e sub-sahariana

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite

Per visite guidate e laboratori ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

I CIELI DI PARTENOPE

Reading letterari

Produzione: Teatro dell'Osso ETS

Ideazione e regia: Angela Rosa D'Auria

Direzione artistica: Mirko Di Martino

Il progetto “I cieli di Partenope” racconta il rapporto tra l’uomo e il cielo a partire dal mito greco, utilizzando le figure della Sirena, di Selene e di Icaro, declinate in chiave napoletana, con l'ausilio di musica dal vivo.

02 GIUGNO 2023 – Ore 19:00

Teatro TRAM - via Port'Alba, 30

Il canto della Sirena

Letture: Angela Rosa D'Auria

Musiche dal vivo: Francesco Santagata

Che sia un essere pericoloso o seducente, il canto della Sirena ha fondato Partenope. Partendo dal mito e dall’Odissea, si arriverà ai testi di Matilde Serao e Benedetto Croce, interpreti della sirena napoletana, della sua leggenda e della sua storia.

03 GIUGNO 2023 – Ore 19:00

Teatro TRAM - via Port'Alba 30

La Luna di Napoli

Letture: Valeria Impagliazzo

Musiche dal vivo: Francesco Santagata

A partire dal mito di Selene ed Endemione, passando per Calvino, attraverso il “Viaggio sulla luna” di Luciano, si arriverà a Dante, per uscire “a riveder le stelle”. Si discuterà delle leggi che governano il cielo attraverso i testi di Brecht e Giordano Bruno.

04 GIUGNO 2023 – Ore 19:00

Teatro TRAM - via Port'Alba 30

Il volo di Icaro

Letture: Titti Nuzzolese

Musiche dal vivo: Francesco Santagata

Il fascino del volo sarà raccontato attraverso “Elogio degli uccelli” di Giacomo Leopardi. Altri riferimenti culturali saranno “La caduta di Icaro” secondo William Carlos Williams e Tadeusz Ró?ewicz, Borges e il Labirinto.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite

EXTRA MAGGIO

Iniziative indipendenti, promosse dal Comune di Napoli - Cultura

DAL 02 AL 22 MAGGIO 2023

Lunedi, mercoledì e venerdì - Ore 09:00 / 14:00

Martedì e giovedì - Ore 09:00 / 18:00

Biblioteca Universitaria di Napoli - via Giovanni Paladino, 39

Uno sguardo verso l’alto:

incisioni artistiche nei secoli XVII, XVIII e XIX

Mostra bibliografica, con esposizione di edizioni di pregio dei secoli XVII, XVIII e XIX

A cura di: Biblioteca Universitaria di Napoli

Ingresso gratuito

Info e prenotazioni: mariacristina.decrescenzo@cultura.gov.it-domenico.mastroianni@cultura.gov.it

DAL 12 MAGGIO 2023 AL 04 GIUGNO 2023

Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon – Grotta di Seiano (Discesa Coroglio, 36)

Dal martedì al venerdì - Ore 11:00

Sabato, domenica e festivi- Ore 10:30 e ore 12:15

Visita guidata Parco Archeologico del Pausilypon

07, 14, 21, 28 MAGGIO- Ore 10:30

Visita guidata integrata via terra Pausilypon - Gaiola

Visite guidate alla scoperta dell’antica Pausilypon

Visite guidate a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus

Ingresso con prenotazione obbligatoria

Costo:

• Visita guidata al Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon: € 7,00 adulto, € 4,00 Bambini dai 6 ai 14 anni, ingresso gratuito sotto i 6 anni

• Visita guidata integrata via terra Pausilypon-Gaiola: € 10,00 adulto, € 7,00 bambino dai 6 ai 14 anni, ingresso gratuito sotto i 6 anni.

Info e prenotazioni: www.gaiola.org/pausilypon

Sito web: www.gaiola.org

12, 13 e 14 MAGGIO 2023

Chiesa di San Giuseppe dei Nudi - Via San Giuseppe dei Nudi, 72

Tradizione e Sacralità: La Reliquia di San Giuseppe

Visita guidata

A cura di: Fondazione “San Giuseppe dei Nudi”

Costo: € 6,00 – 8,00

Info e prenotazioni: email: loscrignodinapoli@gmail.com

Sito web: https://www.sangiuseppedeinudi.org/

12, 13, 19, 20, 26, 27 MAGGIO 2023 - Ore 11.00 - 12.30, 16.00 - 17.30

18 e 25 MAGGIO 2023, 01 GIUGNO 2023 - Ore 16.00 - 17.30

02 e 03 GIUGNO 2023 - Ore 11.00 - 12.30, 16.00 - 17.30

Fondazione Morra Greco - Largo Proprio di Avellino, 17

COMBINE LANGUAGUES. Un alfabeto per comunicare l’incomunicabile

Laboratorio creativo

A cura di: Fondazione Morra Greco

Ingresso con prenotazione obbligatoria

Costo: Gruppi classe e gruppi già costituiti (min. 18 pax): € 5,00 per ogni bambino/a - Singolo partecipante: € 10,00

Info e prenotazioni: email. didattica@fondazionemorragreco.com

Sito web: www.fondazionemorragreco.com

L’accesso alla Fondazione e alle mostre è gratuito

12, 19, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31 MAGGIO 2023

Ore 10.00 - 11.15, 11.30 - 12.45, 14.15 - 15.30, 15.45 - 17.00

Parco dei Murales – Parco Merola, viale Aldo Merola, Ponticelli

Esperienza socioculturale al Parco dei Murales

A cura di: INWARD Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana, Associazione Arteteca

Visite gratuite previa prenotazione fatta secondo quanto disposto e confermata almeno 24 ore prima

Info e prenotazioni: scrivere a: info@inward.it con oggetto: Parco dei Murales di Ponticelli, segnalando giorno e orario (tra quelli disponibili nella descrizione del servizio), numero di persone ed eventuali caratteristiche o criticità

Sito web: www.inward.it - www.parcodeimurales.it

13 MAGGIO – Ore 11.00

Palazzo Zapata - P.zza Trieste e Trento, 48

Caccia al Tesoro al MUSAP

Visita guidata per bambini

A cura di: MUSAP – Museo Artistico Politecnico

Costo: € 13,00 (Caccia al Tesoro al MUSAP)

Info e prenotazioni: email: segreteria@fondazionecircoloartistico.it

Tel. 081426543 - 3292654343 - www.musapnapoli.it

13 MAGGIO 2023- Dalle ore 16:00 alle 24:00

Parco Ventaglieri – Vico Avellino a Tarsia

Stamm’ sott’ ‘o cielo

Esposizione artigianato ed attività diffuse

A cura di: Disintegrati APS

Info e prenotazioni: info@disintegrati.it

Sito web: www.disintegrati.it

13 MAGGIO 2023 - Ore 10:00 - 19:30

14 MAGGIO 2023 – Ore 9:30 - 19:00

Complesso universitario di S.S. Marcellino e Festo

Largo San Marcellino, 10

Collezionare la Natura -XII ed.

Mostra Mercato Scambio di oggetti naturali (fossili, minerali, animali, piante, etc.)

Collezionare la Natura. Iniziativa culturale

A cura di: Centro Musei delle Scienze Naturali, Università degli Studi Federico II di Napoli

Ingresso a pagamento: € 3,00

Info: https://www.museiscienzenaturaliefisiche.it

13,14,18, 20, 24 MAGGIO e 02 GIUGNO 2023

Basilica di San Giorgio Maggiore

Piazzetta Crocelle ai Mannesi (angolo via Duomo)

EVENTI MUSICALI E RECITATIVI

A cura di: Padre Carmelo Raco, parroco della Basilica parrocchiale di San Giorgio Maggiore

• 13 MAGGIO 2023 - Ore 19:30

Giuseppe Madonna presenta:

“VITA MARIOLA” - Canzoni napoletane e classiche inedite

• 14 MAGGIO 2023 - Ore 18:00

Rino Napolitano presenta:

“L’ULTIMO SCUGNIZZO” - Versi e musiche di Raffaele Viviani

• 18 MAGGIO 2023 - Ore 19:30

Benedetto Casillo in:

“SERENATA A MARIA” - La religiosità popolare nelle espressioni artistiche della tradizione napoletana. Racconti e altro

• 20 MAGGIO 2023 – ore 20:00

Aurelio Schiavone e Marco Palumbo in:

“INGRATO AMORE”

• 24 MAGGIO 2023 – Ore 20:00

Il coro della Pietrasanta diretto da Rosario Peluso presenta:

“CANTAR L’ALMA E IL CORE”

• 02 GIUGNO 2023 – Ore 19:30

Enzo Tammurriello presenta:

“VOCE ‘E FIGLIO” - Canti, cunti e devozioni.

San Giorgio ai Mannesi. Dalla terra al cielo.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Prenotazione solo per l’evento “L’ultimo scugnizzo”

Info: Padre Carmelo Raco, cell. 347 9188053 - Toscano Andrea, cell. 328 5677815

13, 20, 27 MAGGIO e 03 GIUGNO 2023 - Ore 10:30,12:00, 15:00, 16:30

14, 28 MAGGIO e 04 GIUGNO 2023 - Ore 10:00, 11:00

Visite guidate alla Disciplina della Santa Croce nel cuore di Forcella

A cura di: Manallart Società Cooperativa a r.l.

Appuntamento in Via Cesare Sersale, 9 (accanto alla pizzeria Michele)

Costo: € 5,00 adulti/ragazzi, € 4,00 dai 6 ai 12 anni, ingresso gratuito under 6

Info e prenotazioni: prenotazioni@manallart.it - cell.3270904928

Sito web: www.manallart.it

13 MAGGIO 2023 - Ore 17:30 ed ore 18:30

Chiesa di S. Maria Mater Domini e Terrasanta (chiesa SS. Trinità)

Piazza Fabrizio Pignatelli (alle spalle dell’Ospedale Pellegrini)

Conferenza itinerante sulle origini dell’Arciconfraternita dei Pellegrini

27 MAGGIO 2023- Ore 19:00

Chiesa di S. MARIA Mater Domini e Terrasanta (chiesa SS. Trinità) Piazza Fabrizio Pignatelli (alle spalle dell’Ospedale Pellegrini)

CITTADINI DEL CIELO, PELLEGRINI SULLA TERRA

Visita guidata e teatralizzata

1. La Terrasanta della chiesa di Santa Maria Mater Domini

2. Peregrinos – Visita teatralizzata al Museo dei Pellegrini

A cura di: Augustissima Arciconfraternita della SS. Trinità dei Pellegrini, Coop. Soc., Il Tulipano, Accademia di Belle Arti di Napoli e Augustissima Arciconfraternita della SS. Trinità dei Pellegrini, associazione culturale Nartea

Costo:

1. La Terrasanta della chiesa di Santa Maria Mater Domini: gratuito

Info e prenotazioni: email. museo@arciconfraternitapellegrini.net – tel. 081 0118283

2. Peregrinos – Visita teatralizzata al Museo dei Pellegrini: € 18,00 a persona intero, € 12,00 ridotto (dai 6 ai 12 anni)

Info e prenotazioni: Ass. Nartea: 3397020849

Sito web: www.museodeipellegrini.it, www.nartea.com

13 e 27 MAGGIO 2023 e 03 GIUGNO 2023 - Ore 11:00 / 16:30

21 MAGGIO 2023 - Ore 15:00

Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi

Piazza Monteoliveto, 4

Le stelle di Monteoliveto

Visita guidata

A cura di: ParteNeapolis Società Cooperativa Sociale

Costo: € 15,00 (adulti), € 10,00 (12-26 anni), gratuito (under 12)

Info: cell. 3917944140 – email: info@santannadeilombardi.it

Sito web: www.santannadeilombardi.it

18 e 25 MAGGIO 2023 – Ore 11:00/13:00

ETNA ARTE STUDIO - Via Fuori Porta San Gennaro, 15

PITTURA METROPOLITANA

Workshop di pittura ad olio

A cura di: ETNA ARTE STUDIO

Costo: € 50,00

Info e prenotazioni: email: etnastudioarte@gmail.com - cell. 3715740604

20 MAGGIO 2023 – Ore 10:45

Castel Nuovo (ingresso), Piazza Municipio

TOUR DELLA CANZONE NAPOLETANA

Tour musicale in città

A cura di: NAPULITANATA e LE CAPERE TOUR

Costo: € 20,00 comprensivo di visita guidata con guida turistica abilitata regionale e concerto itinerante. Bambini fino a 12 anni gratis. Da 13 a 18 anni ridotto € 10,00.

Info e prenotazioni (prenotazione obbligatoria):

Email: info@napulitanata.com - lecaperetour@gmail.com

Cell: 3289705049 - 3274910331 (Numeri attivi dalle 9.00 alle 19.00)

Siti web: www.napulitanata.com - www.lecaperetour.it

20, 21, 27, 28 MAGGIO 2023

Ore 09:30/14:30 (ultimo ingresso: ore 13:30)

Museo Anatomico - Via Luciano Armanni, 5

L’arte e la scienza medica del Museo Anatomico

Visita museale con audioguida

A cura di: MUSA-Museo Anatomico dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: Tel. 081 18760393

Sito web: https://www.musa.unicampania.it/prenotazioni/

21 e 27 MAGGIO e 03 GIUGNO 2023 – Ore 09:30/13:30

MUSEI: Via Mezzocannone, 8 - Largo San Marcellino, 10

Primavera al Centro Musei

Apertura straordinaria dei Musei di: Mineralogia, Zoologia, Antropologia, Fisica e Paleontologia

A cura di: Centro Musei delle Scienze Naturali, Università degli Studi Federico II di Napoli

Ingresso a pagamento (biglietti singoli e cumulativi)

Info: https://www.museiscienzenaturaliefisiche.it

22 MAGGIO 2023 - Ore 11.00

Palazzo Zapata - P.zza Trieste e Trento, 48

Riscopri MUSAP con il DireTTore

Visita guidata

A cura di: MUSAP – Museo Artistico Politecnico

Costo: € 5,00 – Ridotto: € 3,00

Info e prenotazioni: email: segreteria@fondazionecircoloartistico.it

Tel. 081426543 – cell. 3292654343 - Sito web: www.musapnapoli.it

Ecomuseo di Scampia Moss

Viale della Resistenza

Nasce l’Ecomuseo Urbano diffuso di Scampia il primo Ecomuseo della città di Napoli. Nasce a Scampia nel 2021 come progetto di chi rom e…chi no con un gruppo esteso di professioniste/i. Il Moss apre per la prima volta le sue porte invisibili al pubblico con il Festival delle storie dal 25 al 28 maggio 2023, proponendo a visitatrici e visitatori varie tipologie di itinerari e passeggiate che attraversano alcuni dei luoghi più significativi del quartiere e l’esibizione di installazioni temporanee e permanenti di arte pubblica sulle terrazze di Chikù a Scampia e diffuse nello spazio pubblico.

25 MAGGIO 2023 – Ore 11:00/13:00

CHIKU’ – Viale della Resistenza

APERTURA E INAUGURAZIONE MOSS

CONFERENZA STAMPA

VISITA GUIDATA ALLE INSTALLAZIONI

VERNISSAGE CON BRUNCH

26, 27, 28 MAGGIO 2023

Tour e itinerari nelle tappe significative del quartiere

visite alle installazioni da Chikú

pranzo, aperitivi, proiezioni e assemblea pubblica al centro sociale se del gridas

Laboratori per bambine e bambini in villa

picnic di comunità

festa finale

Info: email: chirom.e.chino@gmail.com - cell. 3488842827-3388525697

27 MAGGIO 2023- Dalle ore 10:00 alle 12:00

Saletta della Ruota e Salone delle Colonne

presso la Real Casa Santa dell’Annunziata

Manifestazione scolastica Istituto IC Ristori

Visita guidata drammatizzata e mostra documentaria sul Patrimonio del Centro Storico

Referente: Emma Nappo, email: emma.nappo@icadelaideristori.edu.it

27 MAGGIO 2023 e 02, 03 GIUGNO 2023 - Ore 10:30

Palazzo La Bulla - Via Duca di San Donato, 73

Per_corsi di deriva

Attività laboratoriale

A cura di: Spazi Altri E.T.S.

Costo: € 15,00 a partecipante, € 10,00 a partecipante (se gruppi di almeno 4 persone), € 30,00 a famiglia (due adulti e due bambini)

Info e prenotazioni: email: spazialtri.associazione@gmail.com

Sito web: www.spazialtriassociaz.wixsite.com

28 MAGGIO 2023 - Ore 11:30

Galleria Umberto I

C’È QUALCOSA DI NUOVO OGGI NELL’ARIA, ANZI D’ANTICO:

I GRAN BALLI NELLA NAPOLI DELL’OTTOCENTO

Performance di danza storica

A cura di: Associazione culturale Società di Danza Parthenope

Ingresso libero senza prenotazione

Info: parthenope@societadidanza.it – leontinaalvano@yahoo.it

Dott.ssa Leontina Alvano: cell. 339 2320890

31 MAGGIO 2023

Palazzo Reale di Napoli - Teatrino di Corte

Concerto della Banda della NATO

Referenti:

• Cannas Sergio, tel. 081 7213213 - cell. 335 7201860

email: sergio.cannas@jfcnp.nato.int

• Marianna Criscuolo, tel. 081 7213480 - cell. 349 8828969

email: marianna.criscuolo@jfcnp.nato.int

03 GIUGNO 2023 - Ore 19:30

La chitarra classica ieri e oggi:

Anna Della Ragione in concerto

Iniziativa culturale

A cura di: Riccardo Limongi

Ingresso libero

Info e prenotazioni: cell. 3337386527, email: adr6strings@gmail.com

Sito web: www.instagram.com/adr6strings/

“Napoli Milionaria” e “C’era una volta la Galleria”

Piazza Nazionale, Piazza Carlo III

Progetti musicali

A cura di: Associazione La voce del Vento dello Scirocco o.d.v.

Info: Salvatore Cestari, cell. 3382259125

email: lavocedelventodelloscirocco@pec.it

La scuola adotta un monumento®

Curata dalla Fondazione Napoli Novantanove, collega il Maggio dei Monumenti al suo momento fondativo.

Le Terme romane di via Terracina, il Macellum di Pozzuoli così come la Fontana di Spinacorona e altri siti potranno essere visitati e riscoperti grazie all’impegno di docenti e studenti napoletani.

20 e 21 MAGGIO 2023

TERME ROMANE – Via Terracina, 429

MACELLUM DI POZZUOLI – Via Serapide, 13

Adottati da: Istituto Superiore “Vittorio Emanuele II” di Napoli

27 MAGGIO 2023 – Dalle ore 9:00 (ultima visita ore 11:30)

CHIESA DI SAN GIACOMO APOSTOLO MAGGIORE

Corso Umberto, 1 – Casalnuovo di Napoli

Adottata da: ICS “Aldo Moro” di Casalnuovo di Napoli

27 MAGGIO 2023 – Dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Casa Santa della SS. Annunziata di Napoli

Via Annunziata, 34 - Napoli

Adottata da: Istituto: IC. " Ristori" di Napoli

“Dal popolo Bascio all’ alto della dignità Napoletana”

Visita guidata drammatizzata

MAGGIO 2023

FONTANA DI SPINACORONA

Via Giuseppina Guacci Nobile, 9

Adottata da: I.I.S.S. “Leonardo da Vinci” di Napoli

SCALE DI MAGGIO

Programma dal 13 maggio al 3 giugno 2023

A cura del Coordinamento Scale di Napoli

www.scaledinapoli.com

13 MAGGIO 2023

13 MAGGIO 2023 - Ore 10:30

Il borgo dei Luciani. Le scale del Pallonetto a Santa Lucia

Storie, personaggi e luoghi di un antico borgo sul mare.

A cura di: Associazione Napoletana Beni Culturali

Appuntamento: Chiesa di Santa Maria della Catena - Via Santa Lucia, 102

Contributo associativo e Prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: Gabriella Guida: ass.benicult@gmail.com whatsapp: 33582361233

14 MAGGIO 2023

14 maggio 2023 - Ore 10:30

Come l’acqua che scorre: prosa fluida in Pedamentina

Dal Piazzale di San Martino attraverso la Pedamentina al Parco dei Quartieri Spagnoli con lo spettacolo itinerante di prosa canzoni originali d’autore e danza.

A cura di: Gente Green APS progetto Lo Sguardo che Trasforma, Parco dei Quartieri Spagnoli APS

Appuntamento: Piazzale di San Martino (belvedere)

Contributo associativo e Prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: Guido Liotti: 3914143578, Luisa Fazzari: 3394761215 (whatsapp)

14 maggio 2023 - Ore 11:00

Dalla Collina Allegra alla Montagnola

Mindfulness Experience.

Percorso emozionale, un viaggio nel tempo nella zona extra moenia di Napoli dalla ""collina allegra"" alla Montagnola dove l'antico si fonde con il contemporaneo.

A cura di: Associazione LiberaMente

Appuntamento: via Foria (angolo via Tenore)

Contributo associativo e Prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: Marinella Di Martino: maria.di.martino@live.it

whatsapp: 3476355343

14 maggio 2023 – Ore 18:00

La risalita de La Collina Gentile al Tramonto attraverso il Moiariello

Alla riscoperta de La Collina Gentile, attraverso le Scale di De Sica del film ieri oggi e domani, lo sguardo verso Miradois, le Scale del Moariello, il panorama Mozzafiato della cosiddetta Posillipo dei Poveri.

A cura di: Associazione Green Polis

Appuntamento: Via Foria

Contributo associativo e Prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: 3887785683 (whatsapp)

20 MAGGIO 2023

20 maggio 2023 – Ore 10:00

Na sera e maggio int' o Vallone

Passeggiata nel Vallone San Rocco con accompagnamento musicale.

A cura di: I Ponti tra quartiere e Vallone Aps – Musicapodimonte

Appuntamento: via Vecchia San Rocco, 8 (incrocio con Traversa San Rocco)

Contributo associativo e prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: 3284150676 - 3280940424 (whatsapp)

20 maggio 2023 – Ore 10:00

La collina delle origini: Pizzofalcone, da Monte di Dio alle rampe Lamont Yang

Percorreremo il crinale di Monte di Dio con i suoi palazzi nobiliari e la Chiesa gesuitica della Nunziatella fino alla discesa delle panoramiche rampe di Lamont.

A cura di: Locus iste Luoghi e Memorie APS

Appuntamento: Chiesa Santa Maria degli Angeli - Monte di Dio, 1

Contributo associativo e prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: Nina Cuomo: 3472374210 (solo whatsapp) - e-mail: locusisteinfo@gmail.com

21 MAGGIO 2023

21 maggio 2023 – ORE 09:45

Dalla CoLlina di San Martino a Santa Lucia

Mindfulness Experience

La meditazione camminata e le scale delle meraviglie. Passeggiata consapevole attraverso le scale del Petraio passando per Monte Echia / Pizzofalcone.

A cura di: Associazione LiberaMente

Appuntamento: funicolare centrale - via Morghen

Contributo associativo e prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: Alfonso Amatrice: 3316028301 (whatsapp)

21 maggio 2023 – ore 10:30

Con il naso all'insù!

Laboratorio di pittura del paesaggio per bambini e famiglie.

A cura di: Amici del Real Bosco di Capodimonte

Appuntamento: Tondo di Capodimonte (Giardini della Principessa Jolanda)

Contributo associativo e prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: Sara Cucciolito: 3209431770

21 maggio 2023 – Ore 10:30 / 13:30

Expo pedalando + LABORATORIO EN PLEIN AIR

Mostra itinerante in bicicletta e laboratorio pittorico sui cavalletti arcobaleno, un progetto rivolto ai bambini delle scuole elementari e media che prevede 10 lezioni in classe di storia dell’arte, come dire parafrasando una nota trasmissione didattica degli anni 60: “NON È MAI TROPPO PRESTO”.

A cura di: Aps Artexperience

Appuntamento: Piazzale di San Martino

Contributo associativo e prenotazione obbligatoria

24 MAGGIO 2023

24 maggio 2023 – Ore 17:00

Passeggiata nel Bosco di Capodimonte

Passeggiata naturalistica per famiglie nel bosco. Un pomeriggio alla scoperta della flora e della fauna

A cura di: Foresta cooperativa sociale, Associazione Semenza

Appuntamento: Via Miano, 2 (Porta Piccola)

Contributo associativo e Prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: Associazione Semenza: 3204686035

27 MAGGIO 2023

27 maggio 2023 – Ore 10:00

Dalla Collina al Mare: un percorso di meraviglia.

Scendendo verso il mare si creeranno tappe lungo il percorso della Calata San Francesco per raccontare le bellezze di Napoli, i rischi che corrono e cosa possiamo fare noi per prendercene cura.

A cura di: WWF Napoli.

Appuntamento: vico Acilillo – angolo via Cilea

Contributo associativo e Prenotazione obbligatoria

Info: Pasqualina Morzillo: 3333970090 - Prenotazioni: 3473935499 (whatsapp)

27 maggio 2023 – Ore 10:00

Dal Purgatorio al Paradisiello Mindfulness Experienze

Percorso emozionale dalla "Collina Allegra" al Paradisiello, passando per Santa Maria degli Angeli e attraverso l'antica via Veterinaria. Sarà come essere sospesi nel tempo, lontani dal trambusto quotidiano e dai rumori della città.

A cura di: Associazione LiberaMente Appuntamento: Via Foria angolo via M. Tenore

Contributo associativo e prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: Marinella Di Martino: 3476355343 (whatsapp)

e-mail: maria.di.martino@live.it

27 maggio 2023 – Ore 10:00

Il Presepio di Primavera: da Salita Capodimonte al Giardino degli Aranci, rampe Cinesi.

Passeggiata lungo l'antica Salita Capodimonte, tra costoni tufacei, verde e complessi religiosi.

A cura di: Associazione Culturale locus iste Luoghi e Mamoria APS

Appuntamento: Via Capodimonte, 24, Porta Grande del Bosco di Capodimonte

Contributo associativo e prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: Nina Cuomo: 3472374210 (solo whatsapp)

email: locusisteinfo@gmail.com

27 maggio 2023 – Ore 11:00

Forcella fra scale, turismo, gastronomia e sostenibilità.

Giornata dedicata alla scoperta di un quartiere sorprendente.

Attraversando le scale Salvatore Trinchese. La giornata sarà caratterizzata dalla partecipazione a laboratori esperienziali di cucina, una visita guidata al quartiere sociale partecipata ed un’animazione territoriale teatralizzata.

A cura di: Legambiente Parco Letterario Vesuvio APS

In collaborazione con: Comunita’Slow Food Forcella, Associazione Annalisa Durante e I Teatrini.

Appuntamento: Piazza Calenda

Contributo associativo e prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: Paola Silvi: 3388408138

email: legambienteplvesuvio@gmail.com

28 MAGGIO 2023

28 maggio 2023 – Ore 18:00

Il Colombre ed altre leggende di Mare

Sirene e misteri del mare tra Gaiola e Parco Virgiliano.

Prosa canzoni originali d'autore e d'autore, danza e degustazione di vini flegrei.

A cura di: Gente Green APS progetto Lo Sguardo che Trasforma

Appuntamento: incrocio Via Tito Lucrezio Caro con Discesa Gaiola

Contributo associativo e Prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: Guido Liotti: 3914143578, Luisa Fazzari: 3394761215 (whatsapp)

28 maggio 2023 – Ore 15:30

Seguendo la via del Sole

Da San Martino a Forcella osservando bellezze e criticità della città verticale. Osservando dall’alto il progetto di fondazione di Neapolis, attraversando la collina di San Martino lungo le scale della Pedamentina e di Montesanto si giungerà, attraverso Spaccanapoli, a Forcella, cuore antico della città.

A cura di: Legambiente Parco Letterario Vesuvio APS

Appuntamento: Piazzale San Martino

Contributo associativo e prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: Paola Silvi: 3388408138

email: legambienteplvesuvio@gmail.com

02 GIUGNO 2023

2 giugno 2023 – Ore 9:30

La contemplazione in città: I Camaldoli

Ciclopasseggiata all’Eremo dei Camaldoli

A cura di: FIAB Napoli CICLOVERDI

Appuntamento: Piazza Dante

Contributo associativo e prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: Maria Teresa Dandolo: 3387523019

email: cicloverdiposta@gmail.com

03 GIUGNO 2023

3 giugno 2023 – Ore 10:15

Il borgo e la Salita di Villanova tra paesaggi, racconti e suggestioni letterarie.

Una passeggiata nel borgo di Villanova a Posillipo che percorreremo ricercando atmosfere antiche attraverso le suggestioni del paesaggio e delle memorie letterarie dei luoghi con letture dal vivo e momenti di danza. Dalla chiesa di Santa Maria della Consolazione nella veste datale nel Settecento da Ferdinando Sanfelice per poi inoltrarsi lungo le scale che conducono dalla collina al mare, scoprendone il fascino oscuro e ammaliante.

A cura di: Associazione Napoletana Beni Culturali e Gente Green APS progetto “Lo Sguardo che Trasforma”

Appuntamento: Via Alessandro Manzoni, 190 (altezza Ufficio Postale)

Contributo associativo e prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: Gabriella Guida: 3358236123 - Guido Liotti: 3914143578 (whatsapp) - email: ass.benicult@gmail.com