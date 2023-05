Per il Maggio dei Monumenti, musica sulle terrazze degli alberghi napoletani

Quattro prestigiosi alberghi napoletani che da luoghi di accoglienza diventano luoghi di cultura: prenderà il via venerdì 12 maggio una delle sezioni più interessanti del cartellone del Maggio dei Monumenti 2023, quest’anno intitolato “Napoli in vetta” e dedicato alla scoperta della dimensione aerea della città. Richiamando il tema al centro della manifestazione, le terrazze degli hotel The Britannique Naples, Hotel San Francesco al Monte e Renaissance Naples Hotel Mediterraneo nonché il chiostro dell’hotel Palazzo Caracciolo si faranno palcoscenico ospitando dodici concerti tematici.

Protagonista del primo fine settimana di esibizioni sarà l’Orchestra a Plettri Penisola Sorrentina che venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 maggio proporrà lo spettacolo “Mandolini verticali” sul panoramico rooftop dell’hotel Britannique. Napoletani e turisti avranno l’opportunità, più unica che rara, di godere di una suggestiva vista aerea della città accompagnati dalle melodie della tradizione partenopea.

Nel segno del jazz, invece, saranno le esperienze che, dal 19 al 21 maggio e poi dal 26 al 28 maggio, potranno essere vissute all’hotel San Francesco al Monte e dell’hotel Mediterraneo: sulle loro terrazze andranno in scena due differenti tributi a Charlie “the Bird” Parker, con la partecipazione, tra gli altri, di Daniele Scannapieco, Max Puglia, il Novapolis Wind Quartet, Bagarija Orkestar e Divieto di swing.

Il ciclo di concerti vivrà il suo epilogo nel chiostro dell’hotel Caracciolo, dove saranno evocate in chiave musicale le figure delle sirene Leucosia, Partenope, Ligea. Tre le esibizioni in programma dal 2 al 4 giugno, tra le quali quella molto attesa di Pietra Montecorvino.

Tutti i concerti saranno ad ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite.

Nel fitto calendario del primo week end del Maggio dei Monumenti, da segnalare gli itinerari storico-artistici della mostra diffusa “A testa alta”; l’apertura straordinaria con visite dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte; l’avvio della retrospettiva dedicata al cinema di Wim Wenders; lo spettacolo di danza “La congiunzione degli opposti”, previsto sul sagrato della basilica di San Paolo Maggiore, e quello di teatro-danza “Icaro” alla Fondazione Foqus; l’avvio della rassegna “Quando le sirene avevano le ali”, con lo spettacolo “Dipping in gold” in programma a Scampia sulla terrazza del centro Chikù.

Il calendario completo del Maggio dei Monumenti 2023 e maggiori informazioni sui singoli eventi sono disponibili sul sito del Comune di Napoli.

Il Maggio dei Monumenti 20232 è una manifestazione promossa dal Comune di Napoli con il finanziamento della Città Metropolitana.



PROGRAMMA Sezione MUSICA

ROOFTOP - THE BRITANNIQUE NAPLES

corso Vittorio Emanuele, 133 (in caso di maltempo i concerti si terranno nella Sala Overseas)

12, 13 MAGGIO 2023 – Ore 19:30

14 MAGGIO 2023 – Ore 20:30

MANDOLINI VERTICALI

Orchestra: OPPS – Orchestra a Plettri della Penisola Sorrentina

Direzione: Maestro Michele de Martino

A cura di: Centro di Musica Antica Pietà de’ Turchini

Uno degli aspetti più caratterizzanti la storia e la città di Napoli è la continua commistione tra l’alto e il basso, sia a livello socio-culturale che architettonico, e dunque visivo. Chi la attraversa nella sua “verticalità” non può prescindere dall’utilizzo di scale e gradinate traboccanti di fascino e cultura, scorci inaspettati e angoli nascosti. “Improvvisiamo una scala” è il progetto coinvolge la OPPS - Orchestra a Plettro Penisola Sorrentina, diretta dal Maestro Michele de Martino, in una serie di concerti dal titolo “Mandolini verticali”, occasione unica per scoprire una realtà musicale da sempre associata alle nostre terre, ma incredibilmente assente negli ultimi tempi.

TERRAZZA PANORAMICA - HOTEL SAN FRANCESCO AL MONTE

corso Vittorio Emanuele, 328

19 MAGGIO 2023 – Ore 18:00

IL JAZZ DI CHARLIE PARKER OVVERO THE BIRD: IL BEBOP E IL JAZZ COME

METAFORE DEL VOLOArmando Rizzo (fisarmonica), Max Puglia (chitarra)

19 MAGGIO 2023 – Ore 20:00

ARIA DI JAZZ

Novapolis Wind Quintet

Con: Marco Covino (flauto), Giovanni Borriello (oboe), Giuseppe D’Antuono (clarinetto),

Michelangelo De Luca (corno), Marco Alfano (fagotto)

Scelta e montaggio immagini e video e voce recitante: Nunzia Infante

21 MAGGIO 2023 – Ore 20:00

BIRD LIVES!

Michele Di Martino 52 street jazz quartet, featuring Daniele Scannapieco

A cura di: Associazione Centro Studi Mousiké

Apre la rassegna il concerto “Il jazz di Charlie Parker ovvero the bird; il bebop e il jazz come metafore del volo”, che vede esibirsi Armando Rizzo, funambolico fisarmonicista salernitano, e Max Puglia, virtuoso chitarrista flamenco/jazz, in un omaggio a Parker e a tutti i musicisti da lui ispirati.

La serata prosegue con il concerto “Aria di Jazz”. Muovendo da una riflessione sulle molteplici forme dell’aria - che si fa cielo, profumo, vento e, negli strumenti a fiato, diventa musica - il Novapolis Wind Quintet propone un coinvolgente viaggio attraverso le forme del Jazz, arricchito da parole e immagini che trasformano l’evento in una magnetica esperienza multimediale.

La rassegna si chiude con “Bird Lives!”, un tributo del Michele Di Martino 52 street jazz quartet e del sassofonista Daniele Scannapieco al celebre rappresentante del bepop Charlie Parker. In questo concerto saranno riproposti molti dei brani che eseguiva nel locale a lui dedicato Birdland e che lo resero famoso.

TERRAZZA D’ANGIÒ - RENAISSANCE NAPLES HOTEL MEDITERRANEO

via Ponte di Tappia, 25

26 MAGGIO 2023 – Ore 19:00

THE BIRD IN NAPLES. TAKE #1

Vojago - Arcangelo Michele Caso e Quartetto d'archi

27 MAGGIO 2023 – Ore 19:00

THE BIRD IN NAPLES. TAKE #2

Bagarija Orkestar trio di fiati e percussioni

28 MAGGIO 2023 – Ore 19:00

THE BIRD IN NAPLES. TAKE #3

Giuseppe Colucci e Divieto di Swing

A cura di: Arealive Srl

Il sassofonista americano Charlie Parker è stato uno dei padri del jazz, inventore del “bebop” e tra i più famosi interpreti e compositori della storia del jazz nel mondo. Il suo soprannome, “The Bird”, che diede il titolo anche al suo album più celebre, ricorda la capacità della sua musica di far volare l'ascoltatore. La rassegna propone una reinterpretazione dell'album “The Bird”, si tratta di tre spettacoli diversi che si susseguiranno nella stessa location per tre giorni diversi. Arcangelo Michele Caso accompagnato da un quartetto d'Archi, la Bagarija Orkestar (trio di fiati e percussioni) e i Divieto di Swing con Giuseppe Colucci. I tre spettacoli forniranno tre visioni diverse ed uniche del repertorio di “The Bird” tese a valorizzare strumenti e melodie differenti della discografia del celebre sassofonista americano. Gli spettacoli sono costruiti sulla strada, tra la gente, dando la possibilità al pubblico di trattenersi il tempo che desiderano e disegnando una passeggiata musicale tra le vie alberate della città.

CHIOSTRO - PALAZZO CARACCIOLO

via Carbonara, 112

02 GIUGNO 2023 – Ore 19:00

NAPOLI

Con: Pietra Montecorvino, Erasmo Petringa, Daniele Brenca

03 GIUGNO 2023 – Ore 19:00

A CRUDA VOZ

Con: Lavinia Mancusi, Mauro Menegazzi

04 GIUGNO 2023 – Ore 19:00

RITO VOCALE ELETTRICO

Con: Laura Cuomo, Francesco Luongo, Alexsandra Ida Mauro, Francesco Santagata,

A cura di: Sponda Sud s.r.l. in collaborazione con Calliope s.r.l.s

Voci di donne, canti del Sud. Le nostre Sirene Leucosia, Partenope, Ligea, cantano le melodie del grande mar Mediterraneo, rappresentano il potere vocale femminile, l’eleganza e la forza, tutta l’arte e la musicalità che può sprigionare la gola, con il canto che dal corpo prende energia, e dal corpo viene modulato tramite l’emissione di aria che fa vibrare le corde vocali