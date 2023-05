Maggio dei Libri 2023 a Caivano

L'8 Maggio riprendono le presentazioni dei libri con la seconda edizione della rassegna targata #maggiodeilibri con l'ass. Incontri Letterari e il Comune di Caivano, "in continuità con l'anno scorso - spiegano gli organizzatori - partecipiamo all'iniziativa nazionale del Centro per il libro e la lettura de IlMaggioDeiLibri riproponendolo a Caivano valorizzando gli autori ed editori del territorio dal tema "Se Leggi, sei forte!".



Il Maggio dei Libri nasce nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile. Al via il 23 aprile 2023, quest’anno il #maggiodeilibri23 celebra l’importanza della lettura come strumento di forza e consapevolezza, capace di rendere autenticamente liberi. La forza delle parole, I libri, quelli forti… e Forti con le rime sono i tre filoni che caratterizzano il tema, ciascuno pensato per ospitare molteplici generi letterari e offrire diversi punti di vista sul valore sociale dei libri. Il tema istituzionale di questa tredicesima edizione è Se leggi sei forte!, perché chi legge è più al sicuro, più difeso e armato di idee, contro ingiustizie, sofferenze e ostacoli, sa come prendersi cura di sé stesso e reagire di fronte alle avversità. Il Maggio dei Libri coinvolge in modo capillare enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, editori, associazioni culturali e i più diversi soggetti pubblici e privati. La proposta ha il significativo valore di promozione della lettura in coerenza con il Patto locale per la lettura, la cui associazione insieme all’amministrazione comunale si è spesa per la promulgazione e per la promozione delle attività definite nei suoi dieci punti".



CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI



• Lunedì 8 maggio, ore 18. La presentazione del libro “Handala”, con il curatore Rosario Esposito La Rossa, editore di Marotta&Cafiero editori e con il Centro Culturale Handala Ali - ???? ????? ??? ???????, presso il laboratorio delle politiche sociali in Corso Umberto, 413 di fronte il plesso Papa Giovanni dell'IC De Gasperi.

• Martedì 9 maggio, ore 11. La presentazione del libro “Chi Rom e chi no" edito da Marotta&Cafiero editori, con l’autrice Giovanna Pignataro, presso l’I.C. 3 Parco Verde.

• Giovedì 11 maggio, ore 19. La presentazione del libro “Il rovescio della nazione. La costruzione coloniale dell'idea di Mezzogiorno” edito da Tamu Edizioni con l’autore Carmine Conelli presso il laboratorio delle politiche sociali in Corso Umberto, 413 di fronte il plesso Papa Giovanni dell'IC De Gasperi.

• Giovedì 18 maggio, ore 19. La presentazione del libro “Ripetizione”, edito da ad est dell'equatore con l’autore Francesco De Matteis presso il laboratorio delle politiche sociali in Corso Umberto, 413 di fronte il plesso Papa Giovanni dell'IC De Gasperi.

• Giovedì 25 maggio, ore 18. La presentazione del libro “Nous irons à Paris”edito da Terre Blu, con il curatore Domenico Mennillo presso la Biblioteca Comunale Stelio Maria Martini, in P.zza Cesare Battisti, 1 nel Castello Medioevale di Caivano.

• Venerdì 26 maggio, ore 19. La presentazione-esibizione musicale del libro “Aliene sembianze” con l’autore Roberto Michelangelo Giordi presso il Cortile del Palazzo dell'Anagrafe di Caivano in Via Don Minzoni, 2.