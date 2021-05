Maggio dei Monumenti - Oltre il velo di Napoli

Racconteremo l'anima partenopea, il rapporto viscerale tra fede e superstizione.

Napoli, città contraddittoria per natura, in grado di ammaliare chiunque, proprio come una sirena. Quest' anima dualistica la si respira nel suo ventre: il Centro Storico.

Una città che da sempre si affida ai santi, più di 50 Patroni, ma prima di loro è stato il tempo della Magia con Virgilio.

Napoli che ha sacralizzato riti pagani come il culto delle anime pezzantelle, che esprime la fede attraverso le edicole votive sparse nei vicoli, il culto dei Dioscuri, il simbolismo delle statuette presepiali.

Il mito che diventa rito e che permette di allacciare passato e presente, vita e morte, luce e ombra.

Partiremo da Piazza san Domenico, attraverseremo via Nilo col tempio di Iside e i riti Alessandrini, proseguiremo verso il culto di Demetra, della Patrona San Patrizia e racconteremo del simbolismo delle statuette presepiali a San Gregorio Armeno. Scopriremo la street art moderna che si fonda con il passato su via tribunali, continueremo lì dove la Napoli sacra fu fondata, con il

Tempio dei Dioscuri di Piazza San Gaetano, giungeremo agli scavi archeologici di Carminiello ai Mannesi per concludere ai piedi della sirena Partenope con la fontana Spina Corona.

appuntamento: ore 17:00 -

Piazza San Domenico Maggiore

Durata 3 ore circa

lingua italiana - audioguida



