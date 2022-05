Con Muraria torna il Maggio dei Monumenti: street art, visite guidate, cinema e teatro di strada

Saranno i muri e le mura della città i protagonisti della XXVIII edizione del Maggio dei Monumenti che quest’anno mette al centro Muraria, il festival di street art promosso dal Comune di Napoli con il finanziamento della Città Metropolitana.

La manifestazione si svolgerà dal 13 maggio al 12 giugno, con iniziative che interesseranno tutte le municipalità.

Ispirato ad una visione che capovolge il concetto di muro, da simbolo di divisione a simbolo di unione, il cartellone del Maggio dei Monumenti 2022 ospiterà il programma di Muraria combinando aperture straordinarie con visite guidate, opere di arte pubblica, proiezioni cinematografiche nel sottosuolo, teatro di strada e passeggiate tematiche.

“Le mura di Napoli hanno una caratteristica in comune coi napoletani, sono porose, come disse Walter Benjamin, perché proprio come le spugne, il tufo di cui sono fatte, assorbe e trasmette ciò che contiene, interagendo con il proprio ambiente. Questa osmosi tra interno ed esterno, tra sé e il proprio altro, è al centro delle azioni con le quali, con questa edizione del Maggio dei Monumenti, abbiamo voluto dare risalto ai nostri muri, intesi come pareti e mura di cinta, grotte e monumenti, chiese e palazzi, che verranno aperti, dipinti, recitati o attraversati da cittadini e turisti. In tal modo scopriremo nuovi volti di una Napoli mai così plurale, che sarà coinvolta in tutte le sue municipalità, accogliendo ospiti internazionali, tra street art, teatro di strada e cinema – letteralmente - underground. Il Maggio dei Monumenti valorizzerà, raccontando segni, sogni e misteri, la città dove i muri non dividono.” ha dichiarato il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Il calendario di eventi è suddiviso nelle sei azioni del programma di Muraria: Parlare ai muri, Dipingere i muri, Guardare i muri, Aprire i muri, Attraversare i muri, Allargare i muri.

PARLARE AI MURI

Teatro di strada

I muri prenderanno la parola diventando personaggi oppure il palcoscenico di 12 perfomance teatrali, disseminate nelle dieci municipalità: gli attori delle compagnie coinvolte del centro di produzione Casa del contemporaneo daranno letteralmente voce a pareti, resti archeologici e mura di cinta, mettendo in scena storie di cui i muri sono stati testimoni o di cui, in alcuni casi, portano ancora i segni.

Così, la parete esterna del Centro Paradiso di Soccavo sarà sfondo e spunto di una pièce dedicata al Napoli di Maradona, che lì svolgeva i suoi allenamenti.

Anche le mura di Santa Chiara prenderanno vita grazie ai tableaux vivants della compagnia Teatri35, che metterà in scena Caravaggio, invitando lo spettatore ad essere partecipe del misterioso incontro tra sacro e profano, che si ripete tra le mura dei vicoli, in ogni volta che si incontra un’edicola votiva.

Prenderà la parola anche la Torre dell’orologio di Riccardo Dalisi, il grande architetto e designer recentemente scomparso, che la città di Napoli ricorda con una performance curata dall’Archivio Dalisi, per opera di Linda e Michelangelo Dalisi. Da un luogo fisico della città come Ponticelli si svilupperà un’architettura di parole, perché i muri di Dalisi erano poesie in forma plastica, così, da quelle forme, prenderanno voce le sue poesie.

DIPINGERE I MURI

Opere di street art

Le mura, come espressione di inclusione e accoglienza, possono diventare opere d’arte, così Muraria ospiterà alcuni street artist internazionali come Zevs, Jorit e Trisha. Le loro performance coniugheranno rigenerazione e valorizzazione del patrimonio pubblico, trasformando anonimi muri periferici in spazi di rappresentazione artistica e dunque in luoghi di attrazione turistica.

Noto a livello mondiale per la tecnica della “liquidazione” di marchi famosi, Zevs realizzerà un’originale installazione utilizzando una facciata dell’istituto “Marie Curie” di via Argine. Grazie ad un sistema di pannellatura dorata creato ad hoc, l’artista francese modificherà l’aspetto della parete, punteggiando con un vivace cromatismo lo skyline della zona orientale.

Richiamando il suo legame con Napoli e la musica partenopea, Jorit e la giovane Trisha renderanno omaggio a Fabrizio De Andrè dipingendo un murale a Scampia: il volto del cantautore genovese darà nuova vita ad una vasta superficie muraria di via Labriola, tracciando un ideale collegamento con l’auditorium a lui dedicato che sorge poco distante.

GUARDARE I MURI

Cinema nel sottosuolo

Altro appuntamento che sottolineerà il respiro internazionale del Maggio dei Monumenti 2022 sarà il ciclo di proiezioni sotterranee del documentario Cave of forgotten dreams dedicato da Werner Herzog all’arte rupestre.

Girato nella grotta di Chauvet situata in Francia, il lungometraggio documenta pitture risalenti a 32.000 anni fa, ancestrali testimonianze dell’uso dei muri come spazi narrativi, che connettono l’origine dell’umanità con la pratica del disegno su parete.

Per valorizzare il contenuto del film, le proiezioni di Cave of forgotten dreams avverranno nella Galleria Borbonica, utilizzando come schermo naturale un tratto delle sue mura posto a 20m di profondità.

La visione nel silenzio e nell’oscurità del tunnel evocherà la grotta dei sogni dimenticati, consentendo agli spettatori di vivere un’esperienza di fruizione del capolavoro di Herzog unica nel suo genere. La proiezione del film sarà preceduta da una visita guidata della Galleria Borbonica.

APRIRE I MURI

Visite guidate

Fedele alla sua vocazione, il Maggio dei Monumenti sarà caratterizzato dalla apertura straordinaria di siti di interesse storico-artistico, che consentirà l’accesso a luoghi generalmente chiusi al pubblico e una nuova fruizione del patrimonio della città, attraverso inediti percorsi guidati, che accompagneranno i visitatori alla riscoperta di capolavori noti e meno noti dell’immenso circuito monumentale cittadino.

Novità dell’edizione 2022 sarà l’attenzione rivolta a monumenti ubicati fuori dal centro storico, con una significativa estensione dei percorsi turistici alle aree periferiche.

Il programma della manifestazione, ad esempio, proporrà visite guidate alla chiesa di S. Anna alle Paludi sita a corso Arnaldo Lucci, con il trittico cinquecentesco di Andrea da Salerno che adorna l’altare maggiore; oppure al complesso archeologico di Carminiello ai Mannesi, immerso nei palazzi di Forcella, con il Mitreo del II secolo; alla chiesa e ipogeo di Secondigliano dei SS. Cosma e Damiano con il suo culto dei morti; o ancora alla chiesa del XIV secolo detta dell’Incoronata, situata a via Medina e da anni inaccessibile. Le guide accompagneranno i visitatori al Museo artistico industriale “Francesco Palizzi”, in piazzetta Salazar, con reperti unici, tra ceramiche, dipinti e antichità, oppure al Circolo dell’Unione di via San Carlo, salotto reale della Napoli nobilissima. Non mancherà, poi, la possibilità di visitare la spettacolare vigna di San Martino, il vigneto urbano costruito dai monaci nel corso di secoli e intatta zona verde, e agricola, nel cuore della città.

ATTRAVERSARE I MURI

Passeggiate tematiche

La verità si rivela solo camminando, diceva Bruce Chatwin, così la città si rivela ai suoi abitanti camminando lungo i muri, custodi di memorie. Un calendario di passeggiate con percorsi tematici tra mura e edifici segnati dalla street darà concretezza all’idea di “Napoli, museo a cielo aperto”.

Turisti e cittadini avranno modo di percorrere sentieri ricchi di suggestioni come quello dell’antica via del Serbatoio, le cui pareti tufacee evocano il lavoro dei cavamonte, che ne definirono il tracciato con i loro scalpelli. Tra pergolati e terrazzamenti panoramici, sarà svelato il parco dei Ventaglieri a Montesanto, oppure la collina dei Camaldoli, con un percorso attraverso le bellezze dell’eremo e del parco. Verrà, inoltre, riscoperto l’antico sentiero di Villanova a Posillipo, che scende dal borgo verso il mare.

Così, seguendo il corso delle mura oblique che connettono le diverse anime della città, tra antichi sentieri, scale e gradoni urbani, la bellezza di Napoli si rivelerà solo a chi, camminando, saprà leggere nella pietra.

ALLARGARE I MURI

Incontri con i nuovi napoletani

L’edizione 2022 del Maggio dei Monumenti si distinguerà per la partecipazione delle numerose comunità di origini straniera che oggi, come nei secoli passati, arricchiscono la città. Facendosi promotrici di tour nei quartieri dove risiedono, saranno le comunità stesse a dimostrare come i muridella città abbiano, nel tempo, definito spazi e senso di accoglienza e in che modo questi spazi, oggi, favoriscano l’incontro e l’integrazione di culture differenti.

Si tratterà di una straordinaria occasione di arricchimento culturale e umano, una serie di percorsi alla scoperta delle tradizioni dei nuovi cittadini napoletani, attraverso spazi comuni, negozi e luoghi di culto nei quartieri che queste comunità hanno trasformato, aggiungendo le loro storie e le loro culture all’identità plurale della città.

Il cartellone del Maggio dei Monumenti 2022 sarà, infine, arricchito da una serie di eventi speciali: il 24 maggio Mimmo Borrelli renderà omaggio a Eduardo De Filippo con un reading ospitato nell’ipogeo della chiesa di S. Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco; il 27 maggio, uno spettacolo sulla figura del filosofo e giurista Gaetano Filangieri impersonato dall’attore Massimo Andrei, andrà in scena al Museo Filangieri; il 10 giugno l’Orchestra di Piazza Vittorio si esibirà a piazza Municipio nell’ambito delle

celebrazioni per l’anniversario della fondazione dell’Università Federico II.

Il programma di eventi Muraria è promosso dal Comune di Napoli con il finanziamento della Città Metropolitana di Napoli e con la collaborazione dell’Istituto Francese di Napoli Grenoble e del Goethe-Institut di Napoli.

L’elenco completo delle iniziative e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito del Comune di Napoli e sugli account ufficiali Facebook e Instagram.

Programma

PARLARE AI MURI

Teatro di strada

10 municipalità, 12 compagnie teatrali per altrettante street performance. Tra mura di cinta, pareti monumentali, edifici storici e resti archeologici, gli attori raccontano Napoli, la città dove la strada è un teatro e i muri diventano il palcoscenico e le quinte di un infinito intrattenimento.

21 maggio h 18:00 | 19:00

22 maggio h 11:00 | 12:00

PIAZZA MERCATO

Piazza Mercato

I muri del grido

Grida di rivoluzioni

a cura di Mariano Bauduin

voce e canto Marina Bruno, Maurizio Murano, Elisabetta D’Acunzo

voce attore Mario Brancaccio

pianoforte Giuseppe Di Capua

produzione Gli Alberi di Canto Teatro

performance di musica e poesia

27 maggio h 16:00 | 17:00 | 18:00

28 maggio h 10:00 | 11:00 | 12:00

CORTILE DELLA BASILICA DI SANTA CHIARA

Via Santa Chiara, 49/C

Per Grazia Ricevuta

Edicole votive murarie dall'opera di Caravaggio

di TEATRI 35

di e con Gaetano Coccia, Francesco Ottavio De Santis e Antonella Parrella

produzione TEATRI 35

performance di Tableaux vivant

28 e 29 maggio h 10:30 | 11:30 | 12:30

CRYPTA NEAPOLITANA

Salita della Grotta

Lacerate parole nel ventre di tufo.

Nerone. Processo a una madre

di Rosario Sparno

con Antonella Romano e Rosario Sparno

produzione Casa del Contemporaneo

performance teatrale

2 e 3 giugno h 16:00 | 17:30 | 19:00

VICOLO DELLA CULTURA

Via Montesilvano, 23

Segui la voce per Muraria

un progetto di Putéca Celidònia

storie scritte e recitate dai bambini del corso di teatro InPutéca Recitando

con le voci di Sonia Bergamasco, Giobbe Covatta, Teresa Ciabatti, Lino Guanciale, Marco D'Amore, Maria Grazia Calandrone, Antonio Rezza, Marco Sgrosso, Elena Bucci, Federica Fracassi, Flavia Mastella, Carlotta Natoli

e con le voci degli attori della compagnia Clara Bocchino, Marialuisa Diletta Bosso, Emanuele D'Errico, Teresa Raiano, Dario Rea, Umberto Salvato

scrittura dei podcast e testi di Emanuele D'Errico | suono, montaggio, musiche e grafiche Tommy Grieco| installazioni Jessica Abbate | traduzione Gaia Rea

in collaborazione con #Opportunity APS

passeggiata / teatro dell’ascolto

2 e 3 giugno h 21:00 | 21:45 | 22:30

CENTRO POLIFUNZIONALE DI PISCINOLA/TEATRO AREA NORD

Via Nuova dietro la Vigna, 20

...Oltre il muro / What is the Paradise?

regia e coreografia Antonello Tudisco

performer e collaborazione artistica Sara Lupoli

video e luci Antonello Tudisco |fotografie Sabrina Cirillo | musiche Valerio Middione

produzione Interno 5

performance di danza e visual

4 e 5 giugno h 10:30 | 11:30 | 12:30

TORRE DELL’OROLOGIO

Piazza Michele De Iorio, 22

La Torre dell’orologio

Omaggio a Riccardo Dalisi

drammaturgia e regia Linda Dalisi

poesie Riccardo Dalisi

con Michelangelo Dalisi, Abraham Narcisse Kouadio, Emilio Vacca

immagini e oggetti scenici Luca Dalisi

a cura dell’Archivio Riccardo Dalisi

performance teatrale

4 giugno h 17:00 | 18:00 | 19:00

5 giugno h 10:00 | 11:00| 12:00

CIPPO A FORCELLA

Piazza Vincenzo Calenda

Forcella Hosting

Del cippo a Forcella e di altre mura

ideazione e regia Eduardo Di Pietro, aiuto regia e attrice Martina Di Leva

dramaturg Cecilia Lupoli

sound artist Guido Molea | foto Valeria Gentile

si ringrazia la coop. Manallart e Marina Rippa

produzione Collettivo LunAzione

passeggiata / teatro dell’ascolto

4 e 5 giugno h 10:00 – 13.00

Murale del Quadrivio di Secondigliano

Via Napoli Capodimonte/Via Roma verso Scampia

Pensa a ciò che resta fuori | Esercizi per rendere un muro invisibile

di e con Marianna Moccia e Viola Russo

produzione FUNA

performance di danza aerea

4 giugno h 18:00 | 19:00 | 20:00

5 giugno h 10:00 | 11:00 | 12:00

MURALE DI MARADONA

Via Vicinale Paradiso, 36-46

CAZZIMMA&ARRAGGIA – il muro del Paradiso

di Fulvio Sacco, Napoleone Zavatto

con Errico Liguori, Fulvio Sacco

produzione assemedianosocialclub

performance teatrale

11 giugno h 18:00 | 19:00 | 20:00

12 giugno h 10:00 | 11:00 | 12:00

MURALE DI MARADONA

Via Vicinale Paradiso, 36-46

Campo Paradiso: l’eco dei sogni

di e con Giampiero Schiano

produzione Casa del Contemporaneo

performance teatrale

11 giugno 14:00 | 15:00 | 16:00

12 giugno 11:00 | 12:00 | 13:00

BAGNOLI

Piazza Mare - Coroglio

Bus rooms e la soglia del muro invisibile

un progetto di Bus Theater

regia Ilaria Cecere e Alessio Ferrara

con Alessio Ferrara, Ilaria Cecere, Francesca Masucci, Yuri Parascandolo

produzione Bus Theater - Ilaria Cecere, Alessio Ferrara e Roberta Ferraro

organizzazione Roberta Ferraro

tecnica e allestimenti Luigi Tornincasa, Eva Di Jorio

teatro immersivo

11 e 12 giugno h 10:00 | 11:00 | 12:00

CASTEL SANT’ELMO

Via Tito Angelini, 20/A

Castel Sant’Elmo e Le sue mura.

Trionfo e declino di Luisa Sanfelice

testo e regia di Aniello Mallardo

con Giuseppe Cerrone e Serena Mazzei

aiuto regia | musiche originali Mario Autore

produzione Piccola Città Teatro

performance

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Per informazioni e prenotazioni:345 4679142 - prenotazioni@casadelcontemporaneo.it

Gli eventi non prevedono posti a sedere, possono essere a capienza limitata e possono subire variazioni per cause meteorologiche o di forza maggiore

A cura di Casa del Contemporaneo – Centro di produzione teatrale

DIPINGERE I MURI

Opere di street art

Scampia e Ponticelli diventano cornice per l’allestimento di due grandi opere di street art firmate dal writer napoletano Jorit, in collaborazione con la giovane street artist Trisha, e dal celebre artista francese Zevs, considerato uno dei padri della street art contemporanea.

SCAMPIA

Via Antonio Labriola,74

Jorit & Trisha

Opera di street art

PONTICELLI

Istituto Tecnico Tecnologico “Marie Curie” – via Argine,902

Zevs

Evento realizzato in collaborazione con l’Istituto Francese di Napoli “Grenoble” nell’ambito della Settimana Franco-Napoletana

GUARDARE I MURI

Cinema nel sottosuolo

Un’eccezionale proiezione cinematografica nel sottosuolo di Napoli: il film di Werner Herzog “Cave of forgotten dreams”, che racconta i primi disegni rupestri al mondo ritrovati in Francia, nella grotta di Chauvet, scende nelle profondità della terra, dove l’arte è iniziata, dove l’uomo ha cominciato a dipingere i propri muri, dove il film è nato.

È allestita nel silenzio e nell'oscurità della Galleria Borbonica una proiezione speciale del pluripremiato documentario, che sarà preceduta da una breve visita del tunnel, tra graffiti antichi e moderni, perché dove ha abitato l’uomo, lì è la street art.

20, 21 e 22 maggio h 19.30

27, 28 e 29 maggio h 19.30

GALLERIA BORBONICA

Via Domenico Morelli, 61 (interno parcheggio Morelli)

Cave of forgotten dreams di Werner Herzog

Proiezione cinematografica con visita guidata

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Per informazioni e prenotazioni: 3278920530 mail@galleriaborbonica.com

Richiesta massima puntualità. È vivamente consigliato indossare capi di abbigliamento adatti alle particolari condizioni ambientali del luogo: scarpe comode, felpa o pullover e scialle o cappellino. Evento realizzato in collaborazione con il Goethe-Institut di Napoli.

APRIRE I MURI

Visite guidate

La città segreta si rivela ai propri abitanti con le aperture straordinarie, che consentiranno l’accesso ai luoghi storici generalmente chiusi al pubblico e una nuova fruizione del patrimonio artistico della città, attraverso inediti percorsi guidati che accompagneranno i visitatori alla riscoperta dei siti culturali più e meno noti del nostro immenso circuito monumentale. Per un ritorno allo spirito originario delle prime edizioni del Maggio dei Monumenti.

13, 14, 20, 21, 27 e 28 maggio h 16:00 | 18:00

3,4,10 e 11 giugno h 16:00 | 18:00

PALAZZO S. GIACOMO

14, 21, e 28 maggio h 10:00 | 10:30

4 e 11 giugno h 10:00 | 10:30

CHIESA DI S.ANNA ALLE PALUDI

14 e 28 maggio h 10:00 | 11:00 | 12:00

11 e 12 giugno h 10:00 | 11:00 | 12:00

TERME ROMANE DI VIA TERRACINA

14, 21 e 28 maggio h 11:00

4 e 11 giugno h 11:00

COMPLESSO MONUMENTALE DELL’ANNUNZIATA

14, 21 e 28 maggio h 10:30

4 e 11 giugno h 10:30

COMPLESSO MONUMENTALE SAN DOMENICO MAGGIORE

14, 15, 28 maggio h 10:30 | 11:30 | 12:30

5 giugno h 10:30 | 11:30 | 12:30

TEATRO TRIANON E SALA DELLE MERAVIGLIE

15 maggio h 10:00

11 giugno h 17:00 - 12 giugno h 10:00

MOSTRA D’OLTREMARE

20 maggio h 17:30

11 giugno h 10:30

CHIESA DI SAN SEVERO AL PENDINO

20 e 27 maggio h 10:30

11 giugno h 10:30

AREA ARCHEOLOGICA DI CARMINIELLO AI MANNESI

21 maggio h 11:00

11 giugno h 10:30

CHIESA DEI SS. COSMA E DAMIANO

21, 22, 28 e 29 maggio h 09:30 - 14:30

MUSEO DI ANATOMIA UMANA

21 e 29 maggio h 11:30 | 16:30

5 giugno h 11:30 | 16:30

CIRCOLO NAZIONALE DELL’UNIONE

21 maggio h 16:00

VISITA AI QUARTIERI SPAGNOLI

21 maggio h 11:00

METRO ART TOUR ANM FELIMETRÒ

21 e 28 maggio h 10:00 | 12:00

4 e 11 giugno h 10:00 | 12:00

ARCHIVIO DI STATO E CHIOSTRO DEL PLATANO

21 maggio h 10:00 | 11.00 | 12:00

9 giugno h 10:00 | 11.00 | 12:00

MUSEO ARTISTICO INDUSTRIALE “FILIPPO PALIZZI”

22 e 28 maggio h 11.00

5 e 12 giugno h 11.00

CHIESA DI S. MARIA DI PORTOSALVO

22 e 29 maggio h 10.00 | 12:00

ORTO BOTANICO

27 maggio h 16.00

BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI: MOSTRA “NAPOLI IN SCENA” E FONDO AOSTA

27 maggio h 17:30 | 17.45 | 18:00 | 18:15

3 giugno h 17:30 | 17.45 | 18:00 | 18:15

CENTRO PER LA CULTURA ECOLOGICA VIGNA DI SAN MARTINO

28 maggio h 10.00

11 giugno h 10.00

BASILICA DI SAN GIOVANNI MAGGIORE

9 giugno h 18.00

I.S.I.S “BOCCIONI – PALIZZI”: CONCERTO DEDICATO A ENRICO CARUSO DEL PCTO

12 giugno h 10.00 | 12:00

CHIESA DI S. MARIA DELL’INCORONATA

Visite guidate ad ingresso gratuito.

Le visite possono essere a numero limitato per motivi logistici e possono subire variazioni per cause meteorologiche o di forza maggiore.

Per informazioni: infovisitemuraria@gmail.com - 3282205563

Prenotazioni su: www.guideturistichecampane.it/muraria-aprire-i-muri

A cura di Associazione Guide Turistiche Campania

ATTRAVERSARE I MURI

Passeggiate tematiche

Napoli come museo aperto, con percorsi tematici tra mura ed edifici segnati dalla street art. Passeggiando lungo le mura oblique che connettono le diverse anime della città, tra antichi sentieri, scale e gradoni urbani, perché dall’antichità ad oggi Napoli ha conservato una memoria che parla solo a chi, camminando, sappia leggere sui muri.

21 maggio 2022 h 10.00 – 14.00

22 maggio 2022 h 12.00 – 14.00

Partenza: salita Villanova, via Posillipo n. 295

DUE GIORNI ALLA RISCOPERTA DEL SENTIERO DI VILLANOVA

a cura di Sii Turista Della Tua Città

28 e 29 maggio h 10.30

Partenza: piazzale stazione metropolitana Colli Aminei

NAPOLI EXTRA MOENIA: PERCORSI DI MEMORIA

Con Carlo Leggieri, Associazione Celanapoli

29 maggio h 10.00

Partenza: piazzale eremo di S. Salvatore ai Camaldoli

LA COLLINA SEGRETA: VEDUTE E VILLAGGI DIMENTICATI DEI CAMALDOLI

Con Pasquale Liccardo

10 giugno h 16.30

Partenza: piazza Dante

RIABITARE INSIEME GLI SPAZI IBRIDI DELLA CITTÀ. UN PERCORSO ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI DELLA SPERIMENTAZIONE

CULTURALE E SOCIALE NEL CENTRO STORICO.

Con Orfina Fatigato, Professoressa di composizione architettonica e urbana DiARC, Università degli studi di Napoli Federico II

11 giugno h 10.00

Partenza: piazzale stazione metropolitana Piscinola-Scampia

SCAMPIA, UN RACCONTO DI LUOGHI E DI PERSONE

Con Daniela Buonanno, Architetto e Ricercatrice presso il Dipartimento di

Architettura dell'Università degli studi di Napoli Federico II

Passeggiate tematiche a partecipazione gratuita.

Le passeggiate possono essere a numero limitato e possono subire variazioni per cause meteorologiche o di forza maggiore.

Per informazioni e prenotazioni: prenotazioni.attraversareimuri@gmail.com - 334 6049916

ALLARGARE I MURI

Incontri con i nuovi napoletani

Una straordinaria occasione di arricchimento culturale e umano attraverso incontri con le comunità di origine straniera che vivono tra le mura di Napoli. Un percorso di scoperta delle tradizioni dei nuovi cittadini napoletani, attraverso spazi comuni, negozi e luoghi di culto nei quartieri che queste comunità hanno trasformato aggiungendo le loro storie e le loro culture all’identità plurale della città.

13 maggio 2022 h 17.00

Partenza: vico S. Maria Vertecoeli, 6 - Centro Accoglienza Medihospes

BELLE STORIE

Narratrice Yuliya Sanchenko, guida turistica e accompagnatrice interculturale di origine ucraina. Performance musicale Maurizio Capone, musicista.

15 maggio 2022 h 10.30

Piazza Garibaldi

I SAPORI DEL MONDO IN PIAZZA GARIBALDI

Narratori Pierre Preira, mediatore culturale e accompagnatore interculturale di origine senegalese e Andreina Lopes Pinto, mediatrice culturale di origine capoverdiana

20 maggio 2022 h 17.00

Partenza: vico S. Maria Vertecoeli, 6 - Centro Accoglienza Medihospes

BELLE STORIE

Narratore Pierre Preira, mediatore culturale e accompagnatore interculturale di origine senegalese.

21 maggio 2022 h 17.00

Partenza: Porta Nolana

LE STORIE DI PIAZZA MERCATO

Narratrici Jomahe Solis Barzola, mediatrice culturale e presidente Casba di origine ecuadoriana e Plincella Donkor, accompagnatrice interculturale di origine ghanese. Performance Marzouk Mejri, musicista tunisino.

22 maggio 2022 h 10.30

Il Cartastorie / Archivio Storico del Banco di Napoli, via dei Tribunali 214

ROTTE E TRAIETTORIE

Narratore Tahar Lamri, scrittore di origine algerina. Performance Ibrahim Drabo musicista burkinabè e Pasquale Bardaro, polistrumentista.

27 maggio 2022 h 17.00

Partenza: piazza Dante

I LUOGHI NAPOLETANI DELLO SRI LANKA

Narratrice Charuni Dissanayaka, mediatrice culturale di origine srilankese.

28 maggio 2022 h 10.30

Partenza: Piazza Mercato, c/o orologio di Sant'Eligio

LE STORIE DI PIAZZA MERCATO

Narratrici Yuliya Sanchenko, guida turistica accompagnatrice interculturale e Andreina Lopes Pinto, mediatrice culturale e accompagnatrice interculturale di origine capoverdiana.

29 maggio 2022 h 10.30

Partenza: piazza Garibaldi, c/o monumento

I SAPORI DEL MONDO IN PIAZZA GARIBALDI

Narratori Ndiaye El Hadji Omar mediatore culturale di origine senegalese e Andreina Lopes Pinto, mediatrice culturale e accompagnatrice interculturale di origine capoverdiana.

2 giugno 2022 h 18.00

Fondazione Made in Cloister - piazza Enrico de Nicola, 48

INTRECCI DI STORIE

Performance musicale di Chris Obehi

3 giugno 2022 h 17.00

Partenza: piazza Dante

I LUOGHI NAPOLETANI DELLO SRI LANKA

Narratrice Charuni Dissanayaka, mediatrice culturale di origine srilankese

4 giugno 2022 h 10.30

Partenza: piazzale stazione metropolitana Frullone

GRAZIA E ARMONIA AL TEMPIO BUDDISTA

Narratrice Charuni Dissanayaka, mediatrice culturale di origine srilankese.

Danze tradizionali srilankesi a cura di Sri Ridma.

5 giugno 2022 h 10.30

Partenza: piazza Duomo

NAPOLI: STRATIFICAZIONE DI STORIE, MITI E POPOLI

Narratrice Caterina De Vivo archeologa e Andreina Lopes Pinto, mediatrice culturale di origine capoverdiana. Performance dell’arpista Zena Rotundi.

11 giugno 2022 h 10.30

Partenza: piazzale stazione metropolitana Frullone

GRAZIA E ARMONIA AL TEMPIO BUDDISTA

Narratrice Charuni Dissanayaka, mediatrice culturale di origine srilankese.

Danze tradizionali srilankesi a cura di Sri Ridma.

Passeggiate e incontri interculturali a partecipazione gratuita.

Le passeggiate e gli incontri possono essere a numero limitato e possono subire variazioni per cause meteorologiche o di forza maggiore.

Per informazioni e prenotazioni: migrantournapoli@coopcasba.org - 334 6049916

A cura di Casba Società Cooperativa Sociale - Migrantour Napoli

EVENTI SPECIALI

24 maggio h 19.00

Chiesa di S. Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco - Via dei Tribunali, 39

IL GELO

Omaggio a Eduardo De Filippo

di e con Mimmo Borrelli

reading

27 maggio h 11.00

Museo Civico Gaetano Filangieri - Via Duomo, 288

WAITING ROOM - PIACERE GAETANO

Spettacolo di Ettore De Lorenzo, autore Marco Alifuoco, con la partecipazione di Massimo Andrei, attore, Marco Corcione e Machi di Pace,

musicisti

performance filosofico-teatrale-musicale

6-10 giugno h 21.00

Cinema Modernissimo

WERNER HERZOG, RETROSPETTIVA MINIMA

Cinque capolavori da rivedere

film

10 giugno h 21.00

Piazza Municipio

ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO

concerto