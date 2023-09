Arte e musica dal vivo da Made in Cloister per il finissage di 'Crossing the sea'

Una speciale apertura serale tra arte e musica dal vivo, alla Fondazione Made in Cloister, per salutare Crossing the sea, la mostra di Carole A. Feuerman, che sta per finire.

Venerdì 15 settembre - dalle 19 fino a mezzanotte - anche l'artista sarà presente per brindare un'ultima volta a questo bellissimo progetto.

La selezione musicale sarà del DJ Dario Guida e il Cloister Bar sarà aperto per un drink e aperitivo.

Ingresso gratuito