Madame in concerto a Napoli

Dopo il successo del tour che da maggio porterà l’artista sui palchi dei Club italiani, “Madame in tour”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music, continuerà anche in estate: arrivano oggi, a grande richiesta, 10 nuovi appuntamenti outdoor che vedranno Madame protagonista dei principali Festival estivi.

Intanto il tour indoor nei Club ha già registrato il sold out di oltre la metà delle date annunciate: tutto esaurito per i primi due appuntamenti all’Alcatraz di Milano, per la prima delle due date al Tuscany Hall di Firenze, quella al Teatro della Concordia di Torino e per i due live all’Atlantico Live di Roma.

Il tour indoor nei Club prevede anche una tappa a Napoli: il 14 maggio 2022 al Teatro Palapartenope (recupero e spostamento venue delle date del 9 e del 10 dicembre 2021 alla Casa della Musica).

I biglietti precedentemente acquistati per le date indoor nei club restano validi per i nuovi spettacoli. Info biglietti su www.friendsandpartners.it

Il “Madame in tour” sarà l’occasione per l’artista rivelazione del 2021 di presentare, durante il suo primo tour indoor, le canzoni che hanno segnato il suo esordio discografico “Madame”, album certificato Doppio Disco di Platino pubblicato da Sugar Music e che contiene i singoli “Baby” (disco di Platino), “Marea” (3 volte Platino), “Tu mi hai capito” (2 volte Platino), “Luna” (oro) e il brano sanremese “Voce” (4 volte Platino). L’elenco di successi firmati da Madame comprende anche il singolo certificato Platino “Sciccherie”, l’oro di “17”